الأسواق اليوم | صعود الدولار يخفض أسعار الذهب والنفط ينتعش

تأرجحت الأسواق العالمية اليوم الخميس بين ضغوط الدولار القوي على أسعار الذهب ومكاسب النفط التي دعمتها التطورات الجيوسياسية والعقوبات الجديدة على قطاع الطاقة الروسي. وبينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية لتحديد اتجاه أسعار الفائدة، تستمر التوترات في أوكرانيا في إعادة تشكيل خريطة إمدادات الطاقة عالميًا.

الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار وتوقعات الفائدة

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس متأثرة بارتفاع الدولار، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أميركية رئيسية للحصول على مؤشرات إضافية حول مسار أسعار الفائدة. وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4082.95 دولارا للأوقية بحلول الساعة 01:44 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.8% إلى 4097.40 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. ومن المتوقع أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدوره غدًا الجمعة بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي، أن التضخم الأساسي استقر عند 3.1% في سبتمبر /أيلول. ويتوقع المستثمرون بشكل شبه كامل أن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل. وعادة ما يستفيد الذهب من انخفاض أسعار الفائدة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 56% لتصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية عند 4381.21 دولارا للأوقية يوم الاثنين، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ورهانات خفض الفائدة، واستمرار شراء البنوك المركزية للمعدن النفيس. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 48.31 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1598.65 دولارًا، وهبط البلاديوم بالنسبة ذاتها إلى 1438.47 دولارًا.

العقوبات الأميركية على روسيا ترفع أسعار النفط

في المقابل، قفزت أسعار النفط بنحو 3% اليوم الخميس، مواصلة مكاسب الجلسة السابقة، إذ بدأ المشترون في الهند إعادة النظر في مشترياتهم من النفط الروسي عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين الكبيرتين، على خلفية الحرب في أوكرانيا. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.94 دولار أو 3.1% إلى 64.53 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:28 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.89 دولار أو 3.2% إلى 60.39 دولارًا. وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد موسكو، داعيةً إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب الروسية الأوكرانية.

كما فرضت بريطانيا عقوبات مماثلة على روسنفت ولوك أويل الأسبوع الماضي، فيما وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات التي شملت حظرًا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي. وقالت بريانكا ساشديفا، محللة السوق لدى فيليب نوفا، إن العقوبات الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على أكبر شركات النفط الروسية تهدف إلى خنق العائدات التي تمول بها موسكو حربها، مضيفة أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع التدفقات الفعلية للنفط الروسي في الأسواق.

وأشارت إلى أنه "إذا قلّصت نيودلهي مشترياتها تحت الضغط الأميركي، فقد نشهد تحولًا في الطلب الآسيوي نحو الخام الأميركي، ما يرفع الأسعار في منطقة المحيط الأطلسي". وبالفعل، أعلنت مصافي التكرير الحكومية الهندية أنها تُراجع مشترياتها من النفط الروسي لضمان عدم استلام أي إمدادات مباشرة من روسنفت أو لوك أويل بعد العقوبات الأميركية. كما قالت شركة ريلاينس إندستريز، أكبر مشترٍ للنفط الروسي في الهند، إنها تُخطط لتعديل وارداتها من النفط الخام بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الهندية.

ورغم الزخم الإيجابي في الأسواق، أبدى بعض المحللين شكوكًا حول قدرة العقوبات الأميركية على إحداث تحول جوهري في المعروض، ما قد يحدّ من المكاسب على المدى المتوسط. تباينت حركة الأسواق اليوم بين تراجع الذهب المدفوع بقوة الدولار، وصعود النفط المدفوع بتصاعد التوترات الجيوسياسية والعقوبات الغربية على روسيا. وبينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية لتحديد مسار السياسة النقدية المقبلة، تبقى الأسواق العالمية شديدة الحساسية لأي تطورات اقتصادية أو سياسية، ما ينبئ باستمرار حالة التقلب في أسعار الأصول خلال الأسابيع المقبلة.

(رويترز، العربي الجديد)