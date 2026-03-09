- شهدت الأسواق المالية تراجعًا في أسعار الذهب والمعادن النفيسة، حيث انخفض الذهب بنسبة 2% إلى 5082.5 دولارًا للأونصة، متأثرًا بارتفاع الدولار وزيادة تكاليف الطاقة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط. - ارتفع الدولار الأمريكي مدعومًا بزيادة أسعار النفط، مما أثر سلبًا على العملات الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني، وأدى إلى ضغوط في الأسواق الآسيوية بسبب اعتمادها على النفط والغاز من الشرق الأوسط. - تراجعت أسواق الأسهم العالمية بشكل ملحوظ، حيث انخفضت أسواق الإمارات واليابان بسبب ارتفاع أسعار النفط والمخاوف من التضخم، مما يعكس قلق المستثمرين من تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.

انخفض الذهب، اليوم الاثنين، إذ أثّر ارتفاع الدولار على سعر المعدن المقوم به، وزيادة تكاليف الطاقة بعد ارتفاع سعر النفط بسبب الحرب في المنطقة، والتي فاقمت المخاوف بشأن التضخم وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. وقفز خام برنت 27% إلى 117.58 دولاراً للبرميل، مسجّلاً أكبر مكاسبه اليومية منذ عام 1988 على الأقل، وذلك بعد صعوده 28% الأسبوع الماضي، إذ دفعت الحرب الأميركية الإسرائيلية الآخدة في التصاعد على إيران بعض كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط إلى خفض الإمدادات وسط مخاوف من اضطراب طويل الأمد في الشحن عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية.

انخفاض الذهب 2% إلى 5082.5 دولاراً للأونصة

وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 5097.70 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.50 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضه بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر إبريل/ نيسان 1% إلى 5106 دولارا. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في شهر، مما رفع من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد، إن "الذهب في تراجع اليوم على الرغم من اضطراب السوق، إذ عززت زيادة أسعار النفط الدولار بسبب مخاوف التضخم وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة". وأضاف ووترر "أغلب ارتفاع أسعار الذهب خلال 12 شهراً مضت جاء مدفوعاً بتوقعات التيسير النقدي لأسعار الفائدة الأميركية، لكن مع مخاطر التضخم التي يفرضها وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل، لم يعد خفض الفائدة وارداً بنفس القوة، وبالتالي جرى إعادة تسعير الذهب على هذا الأساس".

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المستثمرون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس/ آذار. وارتفعت احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير في يونيو/ حزيران، بعد أن جاءت أقل من 43% الأسبوع الماضي عندما بدأت الحرب إلى أكثر من 51%. ويميل الذهب الذي لا يدر عائداً إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 84.42 دولاراً للأوقية، بعد أن خسرت 5% في وقت سابق من الجلسة. وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 1.3% إلى 2108.05 دولارات، وانخفض البلاديوم 2.4% إلى 1586.75 دولاراً. وهبطت أسعار الأسهم والسندات والمعادن الثمينة إذ تحول المستثمرون، الذين شعروا بالخوف من تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم العالمي والنمو الاقتصادي، إلى تجنب المخاطرة وجني الأرباح من بعض صفقاتهم الأكثر ربحية.

ارتفاع الدولار

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار اليوم الاثنين، مع صعود أسعار النفط الذي دفع المستثمرين إلى البحث عن سيولة نقدية بسبب مخاوف من أن تؤدي حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط إلى تعطيل قوي لإمدادات الطاقة والإضرار بالنمو العالمي. وفقد الدولار بعض مكاسبه في فترة تداولات ما بعد الظهيرة في الأسواق الآسيوية بعد تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز يفيد بأن وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سيناقشون اليوم الاثنين، فكرة سحب مشترك للنفط من الاحتياطيات الطارئة بتنسيق من وكالة الطاقة الدولية، الأمر الذي أدى إلى تراجع طفيف في أسعار النفط بعد أن ارتفعت في وقت سابق إلى ما يقرب من 120 دولاراً للبرميل.

وهبط اليورو 0.6% والجنية الإسترليني 0.7% وتراجع أيضاً الدولار الأسترالي والفرنك السويسري رغم أنه من عملات الملاذ الآمن. وقال راي أتريل رئيس قسم استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني "لا ينقص الدولار أي عامل دعم من اعتبارات الملاذ الآمن التقليدية، ومن الواضح أيضاً أن وضع الولايات المتحدة بين مصدري الطاقة يتناقض تماماً مع وضع معظم دول أوروبا".

وأدى تراجع حاد في الأسواق إلى عمليات بيع عشوائية عبر مختلف الأصول اليوم الاثنين. وقال مايكل إيفري كبير المحللين العالميين في رابوبنك "كلما طال هذا الوضع، ازداد الضرر بشكل متسارع مثل تأثير سقوط الدومينو، وهو بالضبط ما يظهره النفط الآن لسوق شهدت بعض التوقعات الأسبوع الماضي بأن الأمور قد تكون أسوأ بكثير".

وأضاف "إذا بقينا على نفس الوضع في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل، فقد تصبح الأمور مرعبة للغاية". وهبط اليورو 0.6% إلى 1.1548 دولار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر في وقت سابق من الجلسة. ونزل الجنيه الإسترليني 0.7% إلى 1.333 دولار. وزاد الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.43% إلى 0.7795. وهبط الدولار الأسترالي 0.35% والدولار النيوزيلندي 0.1% بعد أن قلصا خسائر أكبر سابقة.

وقال المحللون إن آسيا قد تتحمل وطأة صدمة أسعار الطاقة، نظرا لاعتماد المنطقة الكبير على النفط والغاز من الشرق الأوسط. وزاد الدولار 0.4% أمام الين، مسجلاً 158.47 وارتفع أيضاً أمام الوون الكوري 0.26% إلى 1485.50 بعد أن زاد بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة.

أسهم الإمارات تواصل الخسائر

وفي أسواق الأسهم، تراجعت أسواق الأسهم في الإمارات في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها في ظل اتساع نطاق الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، في وقت قفزت فيه أسعار النفط بأكثر من 25% بسبب انخفاض الإمدادات والمخاوف من استمرار اضطرابات الشحن في مضيق هرمز. وانخفض المؤشر الرئيسي بسوق دبي 3.6% مع تراجع سهم شركة التطوير العقاري الرائدة إعمار العقارية 4.7% وهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في الإمارات 4.3%. ومن بين الأسهم الأخرى التي سجلت انخفاضا سهم العربية للطيران الذي تراجع 5%.

وقالت طيران الإمارات في منشور على إكس يوم السبت، إنه جرى تعليق جميع الرحلات الجوية من دبي وإليها حتى إشعار آخر. وسرعان ما استأنفت شركة الطيران الإماراتية رحلاتها في نفس اليوم. وفي أبوظبي، تراجع المؤشر الرئيسي 1.6% متأثرا بانخفاض بنسبة 4.6% في بنك أبوظبي التجاري ونزول سهم شركة أدنوك للحفر 3.5%.

مؤشر بورصة طوكيو يهوي 5% مع ارتفاع النفط

وفي اليابان، هوى المؤشر نيكي بأكثر من 5% إلى أدنى مستوى له في شهر اليوم الاثنين، وسط موجة بيع واسعة النطاق، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف إزاء التضخم وتباطؤ الاقتصاد. وهبط المؤشر نيكي 5.2% إلى 52728.72 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ الثاني من فبراير/ شباط، بينما انخفض المؤشر توبكس 3.8% إلى 3575.84 نقطة. وهوت العقود الآجلة للمؤشر نيكي 7.8% خلال الجلسة، وهو مستوى قريب من ذلك الذي من الممكن أن يؤدي إلى تفعيل آلية تعليق التداول.

وقبل أسبوعين فقط، سجل كل من المؤشر نيكي والمؤشر توبكس مستويات قياسية مرتفعة على خلفية توقعات نمو الأرباح، بدعم من خطط التحفيز التي أطلقتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي والانتعاش المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

وقال هيتوشي أساوكا كبير الخبراء الاستراتيجيين في (أسيت مانجمنت وان) "بدأت السوق تأخذ تأثير الصراع في الشرق الأوسط على محمل الجد. وحتى الأسبوع الماضي، كان هناك بعض التفاؤل وقام المستثمرون بشراء الأسهم عند انخفاضها".

وأضاف "انخفاض المؤشر نيكي بالوتيرة الحالية مبرَر إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط". وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، إذ خسرت أدفانتست وطوكيو إلكترون 11.03% و6.87% على الترتيب. وانخفضت أسهم البنوك إذ هبطت أسهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه فاينانشال غروب وسوميتومو ميتسوي فاينانشال غروب أكثر من 3% لكل منهما. ونزلت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات والبالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، وتراجع قطاع المعادن غير الحديدية 8.38% ليكون الأسوأ أداء.

تراجع أسعار السندات عالمياً مع ارتفاع النفط

في السياق، تراجعت أسعار السندات في أنحاء العالم اليوم الاثنين، مع احتدام الحرب في المنطقة، ما دفع أسعار النفط لتتخطى 115 دولاراً للبرميل، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين بشأن مخاطر التضخم وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة. وقال جورج بوبوراس رئيس قسم الأبحاث في (كيه 2 أسيت مانجمنت) إن "الارتفاع الحاد في أسعار النفط هو نتيجة واضحة للغموض بشأن أمد استمرار الصراع"، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط يشكل عائقاً أمام النمو العالمي في المستقبل ويمكن أن يرفع التضخم.

ويعني احتمال ارتفاع التضخم واحتمال اضطرار البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى رفع تكاليف الاقتراض أن جاذبية السندات تقل بين أصول الملاذ الآمن. ويعيد المستثمرون في السندات تقييم أسعار الفائدة المتوقعة على المدى القريب بسرعة، وأرجأ متعاملون توقعاتهم لموعد خفض سعر الفائدة القادم من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى سبتمبر/ أيلول، بعد أن كان متوقعاً في يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز.

وتسعى حكومات في آسيا أيضاً جاهدة للحد من التأثير على الاقتصادات والمستهلكين، وتعتزم كوريا الجنوبية وضع حد أقصى لأسعار الوقود لأول مرة منذ ما يقرب من 30 عاماً. وزادت عوائد سندات الحكومة الأسترالية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 16 نقطة أساس إلى 4.592% وهو الأعلى منذ منتصف 2011. وزادت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمعدل 13 نقطة أساساً 4.977%. وترتفع عوائد السندات عندما تنخفض أسعارها.

وفي طوكيو، قفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع ظهور ضغوط على الين من قفزة أسعار النفط. وقال إد يارديني من شركة يارديني للأبحاث التي تتخذ من نيويورك مقراً "هذه الفوضى في الأسواق المالية تتعلق بمضيق هرمز.. ولن تنتهي هذه الصدمة النفطية حتى تتمكن السفن من الإبحار بحرية عبر المضيق". وفي الولايات المتحدة، زادت سندات الخزانة لأجل عامين، وهي شديدة التأثر بتوقعات السياسة النقدية، 5.9 نقاط أساس إلى 3.6146% بعد أن زادت بأكثر من 17 نقطة أساس الأسبوع الماضي. وهبطت العقود الآجلة للدين في ألمانيا وفرنسا اليوم الاثنين، بما يشير إلى أن موجة البيع ستمتد إلى أوروبا.

(رويترز، العربي الجديد)