الأسواق اليوم | صعود الدولار والنفط وتراجع الذهب

- ارتفاع أسعار النفط: شهدت أسعار النفط ارتفاعًا لليوم الثاني على التوالي بسبب القلق من تأثير الاحتجاجات في إيران والاضطرابات في فنزويلا، مدفوعة بتصريحات الرئيس الأميركي حول السيطرة على قطاع النفط الفنزويلي وتزايد المخاوف من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. - تراجع أسعار الذهب: انخفضت أسعار الذهب نتيجة ارتفاع الدولار وترقب بيانات الوظائف الأميركية، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، مما قد يؤثر على المعادن النفيسة الأخرى. - ارتفاع الدولار في الأسواق الآسيوية: ارتفع الدولار مدعومًا بترقب تقرير الوظائف الأميركي وقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، بينما شهدت العملات الأخرى تغيرات طفيفة وانخفضت العملات الرقمية.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، وتتجه لتسجيل ثالث مكاسبها الأسبوعية، وسط حالة من القلق بشأن مستقبل الإمدادات من فنزويلا، وتزايد المخاوف من احتمال تأثر الإنتاج الإيراني بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتاً، أو 0.71%، إلى 62.43 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:03 بتوقيت غرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتاً، أو 0.68%، إلى 58.15 دولاراً للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد قفزا بأكثر من 3% أمس الخميس، بعد يومين متتاليين من التراجع. ويتجه خام برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2.7%، فيما يمضي خام غرب تكساس الوسيط نحو صعود بواقع 1.4% خلال الأسبوع.

وجاء ارتفاع الأسعار في أعقاب إقدام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل أيام، وتصريحه بأن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع النفط في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية. كما تصاعدت المخاوف من اضطراب الإمدادات في ظل الاحتجاجات التي تشهدها إيران، المنتج الرئيسي في الشرق الأوسط، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على صادرات النفط الروسية.

وقالت شركة "هايتونغ فيوتشرز"، في تقرير صدر اليوم الجمعة، إن أسعار النفط ارتفعت بعد عدة أيام من التراجع، وصححت إلى حد ما التجاهل السابق للمخاطر الجيوسياسية. وأشارت في الوقت نفسه إلى أن المخزونات العالمية تواصل الارتفاع، ولا تزال زيادة الإمدادات هي العامل الرئيسي الذي قد يحد من المكاسب. وأضافت الشركة أنه ما لم تتصاعد المخاطر المحيطة بإيران، فمن المرجح أن يكون التعافي محدوداً ومن الصعب استمراره.

أسعار الذهب في تراجع

في المقابل، تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بضغط من تعديلات على أحد مؤشرات السلع الأولية، إلى جانب ترقب بيانات أميركية للوظائف، فضلاً عن ارتفاع الدولار، ما زاد من الضغوط على الأسعار على المدى القريب. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4458.10 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:26 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل مستوى قياسياً بلغ 4549.71 دولاراً في 26 ديسمبر/كانون الأول. في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.2% إلى 4467.60 دولاراً للأوقية.

وارتفع الدولار في مستهل التداولات الآسيوية، مع ترقب المتعاملين صدور أحدث تقرير أميركي للوظائف، إلى جانب قرار مرتقب من المحكمة العليا بشأن استخدام الرئيس دونالد ترامب لسلطات استثنائية لفرض رسوم جمركية. وتبدأ هذا الأسبوع عملية إعادة التوازن السنوية لمؤشر "بلومبيرغ" للسلع، وهو تعديل دوري لأوزان السلع بهدف الحفاظ على توافق المؤشر مع ظروف السوق، ومن المتوقع أن يشكل ذلك ضغطاً إضافياً على سوق المعادن الثمينة.

ووفقاً لأداة "فيد ووتش"، يتوقع المستثمرون حالياً أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الجاري. ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية للحصول على مؤشرات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية، إذ تميل الأصول التي لا تدر عائداً، مثل الذهب، إلى الارتفاع في بيئة الفائدة المنخفضة أو خلال فترات الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 75.71 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولاراً في 29 ديسمبر/كانون الأول. كما نزل البلاتين 2.9% إلى 2202.50 دولار للأوقية، بعد تسجيله مستوى قياسياً عند 2478.50 دولاراً الاثنين الماضي، فيما انخفض البلاديوم 2.1% إلى 1749.25 دولاراً للأوقية.

ارتفاع الدولار في أسواق آسيا

وفي سوق العملات، ارتفع الدولار في مستهل الجلسة الآسيوية، مدعوماً بترقب تقرير الوظائف الأميركي وقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.2% إلى 98.883، مسجلاً ثالث مكاسبه اليومية على التوالي. ومن المتوقع أن يبدد تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر/كانون الأول جزءاً كبيراً من ضبابية البيانات التي سادت خلال فترة الإغلاق الحكومي، غير أن محللين يرون أن هذه البيانات قد لا تكون كافية لرسم مسار واضح لأسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الصادرة أمس الخميس زيادة طفيفة في عدد الطلبات. ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة "سي إم إي"، تبلغ توقعات الأسواق بنسبة 89% أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل يومي 27 و28 يناير/كانون الثاني، مقارنة بنسبة 68% قبل شهر.

في الأثناء، قد تصدر المحكمة العليا الأميركية حكماً في وقت لاحق اليوم يحدد ما إذا كان بإمكان ترامب الاستناد إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة لفرض رسوم جمركية من دون موافقة الكونغرس، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير جذري في السياسة التجارية الأميركية. وعلى صعيد العملات الأخرى، استقر الدولار عند 156.885 يناً، في حين استقر اليورو عند 1.1657 دولار قبل صدور بيانات التجارة الألمانية ومبيعات التجزئة لمنطقة اليورو.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3436 دولار، واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6698 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.5749 دولار. كما انخفضت عملة "بتكوين" بنسبة 0.2% إلى 91,002.39 دولار، وتراجعت عملة "إيثر" 0.4% إلى 3104.38 دولارات.