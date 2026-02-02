الأسواق اليوم | تهاوي الفضة وتراجع الذهب والنفط مع تهدئة التوترات

- شهدت أسواق المعادن النفيسة انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع الذهب بنسبة 1.5% والفضة بنسبة 15%، بسبب ارتفاع الدولار وترقب سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. - انخفضت أسعار النفط بنسبة 3% بعد تصريحات الرئيس الأمريكي حول محادثات مع إيران، مما أدى إلى تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية ودفع المستثمرين إلى جني الأرباح. - ارتفعت بورصة طوكيو، حيث زاد مؤشر نيكي بنسبة 0.3% وتوبكس بنسبة 0.5%، مدعومًا بانخفاض الين وتقدم حزب رئيسة الوزراء في استطلاعات الرأي.

واصل الذهب انخفاضه يوم الاثنين، متأثرا بارتفاع الدولار، في ظل ترقب المستثمرين لنهج كيفن وارش مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في ما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، بينما تهاوت الفضة إلى 71.90 دولار للأوقية. كما تراجعت أسعار النفط بنحو 3% وسط تفاؤل بخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران أحد المنتجين الرئيسيين للخام.

وهدد ترامب إيران مرار بالتدخل إذا لم توافق على الاتفاق النووي أو إذا لم توقف قتل المتظاهرين. ويوم السبت، قال ترامب لصحافيين إن إيران "تجري محادثات جادة" مع واشنطن، وذلك بعد ساعات من تصريح المسؤول الأمني الإيراني علي لاريجاني في منشور على إكس بأن الترتيبات جارية للمفاوضات. وقال ترامب: "آمل أن يتفاوضوا على شيء مقبول. يمكن التوصل إلى اتفاق مرض دون أسلحة نووية".

الذهب ينخفض 1.5%

وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4793.97 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.46 بتوقيت غرينتش بعدما لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع يوم الجمعة. وكان الذهب قد سجل مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 5594.82 دولاراً يوم الخميس. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 1.6% إلى 4818.10 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنحو 15% إلى 71.90 دولاراً للأوقية. وكانت قد سجلت مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 121.64 دولاراً يوم الخميس. وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 2% إلى 2120.05 دولاراً للأوقية بعدما سجل مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2918.80 دولاراً في 26 يناير/كانون الثاني، فيما انخفض البلاديوم 0.9% إلى 1682.59 دولاراً.

النفط يهبط 3% بفعل تهدئة أميركية إيرانية

وفي أسواق الطاقة، انخفضت أسعار النفط 3% اليوم الاثنين، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الأسبوع إن إيران "تجري محادثات جادة" مع واشنطن، في إشارة إلى خفض التصعيد مع الدولة العضو في منظمة أوبك، وذلك بعدما دفعت احتمالات توجيه ضربة عسكرية إليها الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارين بما يعادل 2.9% إلى 67.28 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01.00 بتوقيت غرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارين أو 3.1% إلى 63.17 دولاراً للبرميل. شهد كلا العقدين هبوطا حادا مقارنة بالجلسات السابقة التي لامس فيها خام برنت أعلى مستوى له في ستة أشهر، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط يحوم قرب أعلى مستوى له منذ أواخر سبتمبر/أيلول وسط تنامي التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي إن "تصريحات ترامب إلى جانب التقارير التي تفيد بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لا تعتزم إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز من المؤشرات على التهدئة". وأضاف: "ترى سوق الخام هذا تراجعا مشجعا عن المواجهة، مما يقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية على السعر التي كانت سببا في الارتفاع الأسبوع الماضي، ويحفز موجة من جني الأرباح".

ووافقت مجموعة أوبك+ على إبقاء إنتاجها النفطي دون تغيير في مارس/آذار خلال اجتماع يوم الأحد. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، جمدت المجموعة خطط رفع الإنتاج للفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2026 بسبب ضعف الاستهلاك الموسمي. وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني "المخاطر الجيوسياسية تخفي وراءها ما تعانيه سوق النفط من هشاشة في العوامل الأساسية... سيظل هناك تأثير يستمر حتى نهاية 2026 على أسعار خام برنت بسبب عدم نسيان مثال الحرب التي استمرت 12 يوماً (بين إسرائيل وإيران) العام الماضي إلى جانب ما تحظى به سوق النفط من قوة الإمدادات".

صعود بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين، مع انخفاض قيمة الين وتقدم حزب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في استطلاعات الرأي، مما دعم الطلب على الأصول الأكثر مخاطرة. وارتفع نيكي 0.3% إلى 53476.35 نقطة بعدما ارتفع 1.7% في وقت سابق من الجلسة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5% إلى 3582.92 نقطة.

(رويترز، العربي الجديد)