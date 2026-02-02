الأسواق اليوم | تهاوي الذهب والفضة والنفط وارتفاع الدولار

- شهدت الأسواق المالية تراجعًا في أسعار المعادن النفيسة والنفط، حيث انخفض الذهب بنسبة 8% والفضة بنسبة 15%، بينما تراجعت أسعار النفط بنسبة 5% بعد تصريحات الرئيس الأميركي حول محادثات مع إيران. - توقع مصرف "جيه بي مورغان" ارتفاع أسعار الذهب إلى 6300 دولار للأوقية بنهاية العام، مدفوعًا بالطلب من البنوك المركزية والمستثمرين، مع توقعات حذرة للفضة بمتوسط سعر بين 75-80 دولارًا. - حافظ الدولار على مكاسبه وسط تراجع المعادن، وارتفع المؤشر نيكي الياباني مدعومًا بانخفاض الين وتقدم حزب رئيسة الوزراء في استطلاعات الرأي.

واصل الذهب انخفاضه، اليوم الاثنين، متأثراً بارتفاع الدولار، في ظل ترقب المستثمرين لنهج كيفن وارش مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في ما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، بينما تهاوت الفضة إلى 71.90 دولاراً للأوقية، كما تراجعت أسعار النفط بنحو 5% وسط تفاؤل بخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران أحد المنتجين الرئيسيين للخام.

وهدد ترامب إيران مراراً بالتدخل إذا لم توافق على الاتفاق النووي أو إذا لم توقف قتل المتظاهرين. ويوم السبت، قال ترامب لصحافيين إن إيران "تجري محادثات جادة" مع واشنطن، وذلك بعد ساعات من تصريح المسؤول الأمني الإيراني علي لاريجاني في منشور على إكس بأن الترتيبات جارية للمفاوضات. وقال ترامب: "آمل أن يتفاوضوا على شيء مقبول. يمكن التوصل إلى اتفاق مرض دون أسلحة نووية".

الذهب ينخفض 8%

وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 8% إلى 4669.29 دولاراً للأوقية (الأونصة). وكان الذهب قد سجل مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 5594.82 دولاراً يوم الخميس. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 1.6% إلى 4818.10 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنحو 15% إلى 71.90 دولاراً للأوقية. وكانت قد سجلت مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 121.64 دولاراً يوم الخميس. وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 2% إلى 2120.05 دولاراً للأوقية بعدما سجل مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2918.80 دولاراً في 26 يناير/كانون الثاني، فيما انخفض البلاديوم 0.9% إلى 1682.59 دولاراً.

"جيه بي مورغان" يتوقع ارتفاع الذهب إلى 6300 دولار للأوقية

في المقابل، توقع مصرف "جيه بي مورغان"، في وقت متأخر من أمس الأحد، أن يدفع الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين أسعار الذهب إلى مستوى 6300 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول نهاية العام. وأوضح البنك في مذكرة "ما زلنا مقتنعين تماماً بتفاؤلنا تجاه الذهب على المدى المتوسط على خلفية التحرك الواضح والهيكلي والمستمر في ظل الأداء المميز للأصول الفعلية مقابل الأصول الورقية"، ورجح المصرف أن تبلغ مشتريات البنوك المركزية من الذهب 800 طن في عام 2026 في ظل مواصلة الدول العمل على تنويع الاحتياطيات.

وبخصوص الفضة التي هوت أسعارها هي الأخرى بعدما بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولاراً يوم الخميس الماضي، فقد أصبح من الصعب تحديد العوامل المحركة مما زاد من حذر "جيه بي مورغان" الذي قال في تقريره: "ما زلنا نرى فرصاً مواتية للفضة في المتوسط (عند حوالى 75-80 دولاراً للأوقية) في الوقت الراهن مقارنة بتوقعاتنا السابقة، فبعد تفوقها في السباق مع الذهب سيكون من غير المرجح أن تتخلى الفضة تماماً عن مكاسبها".

النفط يهبط 5% بفعل تهدئة أميركية إيرانية

وفي أسواق الطاقة، انخفضت أسعار النفط 5%، اليوم الاثنين، متجهة إلى تسجيل أكبر خسائر في جلسة واحدة منذ أكثر من ستة أشهر، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الأسبوع إن إيران "تجري محادثات جادة" مع واشنطن، في إشارة إلى خفض التصعيد مع الدولة العضو في منظمة أوبك، وذلك بعدما دفعت احتمالات توجيه ضربة عسكرية إليها الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.30 دولارات، ما يعادل 4.8%، إلى 66.02 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:28 بتوقيت غرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.23 دولارات، ما يعادل 5% إلى 61.98 دولاراً للبرميل. وشهد كلا العقدين هبوطاً حاداً مقارنة بالجلسات السابقة التي لامس فيها خام برنت أعلى مستوى له في ستة أشهر، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط يحوم قرب أعلى مستوى له منذ أواخر سبتمبر/أيلول وسط تنامي التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحلّلة في شركة فيليب نوفا، إنّ التهديدات المستمرة دعمت أسعار النفط طوال شهر يناير/ كانون الثاني، وأضافت ساشديفا أنّ "التراجع الأحدث زاد أيضاً مع ارتفاع قيمة الدولار، الأمر الذي يجعل النفط المقوّم بالدولار أعلى ثمناً بالنسبة للمشترين بالعملات الأخرى، مما يزيد الضغط على الأسعار".

ورأى محلل الأسواق لدى آي.جي، توني سيكامور، أن "تصريحات ترامب إلى جانب التقارير التي تفيد بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لا تعتزم إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز من المؤشرات على التهدئة". وأضاف: "ترى سوق الخام هذا تراجعا مشجعا عن المواجهة، مما يقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية على السعر التي كانت سببا في الارتفاع الأسبوع الماضي، ويحفز موجة من جني الأرباح".

ووافقت مجموعة أوبك+ على إبقاء إنتاجها النفطي دون تغيير في مارس/آذار خلال اجتماع يوم الأحد. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، جمدت المجموعة خطط رفع الإنتاج للفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2026 بسبب ضعف الاستهلاك الموسمي. وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني "المخاطر الجيوسياسية تخفي وراءها ما تعانيه سوق النفط من هشاشة في العوامل الأساسية... سيظل هناك تأثير يستمر حتى نهاية 2026 على أسعار خام برنت بسبب عدم نسيان مثال الحرب التي استمرت 12 يوماً (بين إسرائيل وإيران) العام الماضي إلى جانب ما تحظى به سوق النفط من قوة الإمدادات".

الدولار يحافظ على مكاسبه

وفي أسواق العملات، حافظ الدولار على مكاسبه اليوم الاثنين، بينما أدى انهيار أسعار المعادن الثمينة إلى زعزعة الأسواق المالية، في حين يركز المستثمرون على تقييم النهج الذي قد يتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بقيادة كيفن وارش. وظلت تحركات العملات معزولة إلى حد كبير عن انهيار السوق الأوسع نطاقا الذي نجم عن انخفاض حاد في أسعار الذهب والفضة والذي امتد إلى أسواق الأسهم.

وعاد المتعاملون إلى التركيز على الين بعدما تحدثت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي مطلع الأسبوع، عن فوائد ضعف الين في خطاب انتخابي في لهجة تتعارض مع مساعي وزارة المالية التي تعمل على وقف انخفاض العملة اليابانية. واستقر الدولار في المعاملات الآسيوية بعد الارتفاع يوم الجمعة. ورجّح المحللون أن وارش أقل ميلا للضغط من أجل خفض أسعار الفائدة بشكل سريع وشامل مقارنة ببعض المرشحين الآخرين للمنصب، ومع ذلك فإنه أكثر ميلا إلى التيسير النقدي من الرئيس الحالي جيروم باول.

وسجل مؤشر الدولار في أحدث قراءة 97.21، بعد قفزة بلغت 1% يوم الجمعة. وظل اليورو بعيدا عن مستوى 1.20 دولار، إذ استقر عند 1.1848 دولار. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.16% إلى 1.3664 دولار. وقال ريتشارد كلاريدا، المستشار الاقتصادي العالمي لشركة بيمكو والنائب السابق لرئيس مجلس الاحتياطي: "على الرغم من أن وارش سيرث اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي لا تزال منقسمة حول وتيرة التيسير النقدي القادم وحجمه، فإنه يُعتقد أنه سيكون قادرا على إجراء تخفيضين لأسعار الفائدة هذا العام، وربما يجري تخفيضا ثالثا أيضا".

صعود بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني، يوم الاثنين، مع انخفاض قيمة الين وتقدم حزب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في استطلاعات الرأي، مما دعم الطلب على الأصول الأكثر مخاطرة. وارتفع نيكي 0.3% إلى 53476.35 نقطة بعدما ارتفع 1.7% في وقت سابق من الجلسة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5% إلى 3582.92 نقطة.

(رويترز، العربي الجديد)