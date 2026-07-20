الأسواق اليوم | تصاعد الحرب يخفض الذهب ويرفع النفط والدولار

- شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنسبة 0.4% لتصل إلى 4000.55 دولار للأوقية، بينما ارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم، مما يعكس تذبذب الأسواق الآسيوية. - ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، حيث تجاوز خام برنت 90 دولارًا للبرميل بسبب التوترات في المنطقة وتأثيرها على مرور شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز. - شهد الدولار ارتفاعًا طفيفًا مقابل معظم العملات الرئيسية، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، بينما استقرت العملات المشفرة مع ارتفاع طفيف.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، وسط تصاعد الحرب في المنطقة، بينما ارتفع سعر خام برنت فوق 90 دولاراً للبرميل، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم، في الوقت الذي أشار فيه عدد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأميركي إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً للحد من ضغوط الأسعار.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4000.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة وخسر 2.5% على مدار الأسبوع. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 0.3% إلى 4005.9 دولارات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الأخرى التي قد تؤثر على أسعار الذهب بخلاف تصاعد الحرب؟ كيف يمكن لتصاعد الحرب أن يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية للنفط؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتذبذب أداء الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين في مستهل أسبوع حافل بإعلانات أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي ستشكل اختبارا إضافيا لثقة المستثمرين في زخم الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 56.42 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.1% إلى 1592.97 دولاراً. وصعد سعر البلاديوم 0.3% إلى 1251.74 دولاراً.

النفط اليوم

قفزت أسعار النفط 3% اليوم الاثنين، إذ تجاوز خام برنت 90 دولارا للبرميل، في ظل توسيع الولايات المتحدة وإيران نطاق الهجمات في المنطقة، الأمر الذي عرقل مرور شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.69 دولار، أو 3.05%، إلى 90.79 دولاراً بحلول الساعة 23:43 بتوقيت غرينتش، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 11 يونيو/حزيران، ومواصلة مكاسبها بعد ارتفاعها 15.9% الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ إبريل/نيسان.

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وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84.68 دولاراً للبرميل، مرتفعا 2.19 دولار، أو 2.65%، وهو أعلى مستوى له منذ 12 يونيو/حزيران. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق 15.5% الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أوائل مارس/آذار.

وفي الأيام القليلة الماضية، استهدف الطرفان حركة الملاحة البحرية، إذ أعلنت الولايات المتحدة أنها تفرض حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، في حين أعلنت إيران أنها تستهدف السفن التي تنتهك قواعدها المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً خُمس تجارة النفط العالمية. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر من اليوم الاثنين، إن سفينة اشتعلت فيها النيران شمال غرب كمزار في سلطنة عُمان.

وقال أماربريت سينغ، المحلل في بنك باركليز، في مذكرة: "ستوفر الأيام والأسابيع المقبلة صورة أوضح عن المستوى المستدام لصادرات النفط من المنطقة في ظل الحصارين المتجددين". وأضاف: "في ظل الوضع الراهن، نعتقد أن أسواق النفط لا تزال متساهلة للغاية بشأن التداعيات المحتملة على المخزونات، التي، على عكس ما كان عليه الحال في بداية الحرب، وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الخمس الماضية".

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن أربع سفن عبرت مضيق هرمز أمس الأحد، بانخفاض عن ثماني سفن في اليوم السابق. وأظهرت البيانات أن ثلاث ناقلات منتجات نفطية على الأقل وناقلة نفط خام عملاقة واحدة دخلت المضيق منذ يوم الجمعة لتحميل النفط.

سعر الدولار

سجل الدولار ارتفاعا طفيفا مقابل معظم العملات الرئيسية في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة وارتفاع أسعار النفط واستمرار هشاشة ثقة المستثمرين بعد الاضطرابات التي شهدها الأسبوع الماضي.

وارتفع الدولار 0.1 مقابل الين الياباني إلى 162.48 ينا وهو أقوى مستوى له منذ التاسع من يوليو/ تموز، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة. وانخفض اليورو 0.1% إلى 1.1426 دولار، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3445 دولار. وتراجع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6975 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.5833 دولار.

وكتب محللو "ويستباك" في تقرير بحثي "كانت أسواق العملات الأجنبية هادئة نسبيا، مع استقرار الدولار بشكل عام، في حين تراجع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأميركي ومعظم العملات الرئيسية". وأضافوا: "استمرت معنويات السوق في التدهور، إذ أثرت المخاوف بشأن تقييمات شركات أشباه الموصلات سلبا على الرغبة في المخاطرة. ولا تزال الأسواق تتوقع عدم تغيير أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في 29 يوليو/تموز.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.1% إلى 100.84. وفي ما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 0.2% ليصل إلى 64637.89 دولاراً، في حين زاد سعر عملة إيثر 0.2% إلى 1869.72 دولاراً.

(رويترز، العربي الجديد)