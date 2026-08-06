- شهدت أسعار النفط تراجعًا بسبب المحادثات بين إيران وعُمان، مما قد يؤدي إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، مما يثير مخاوف بشأن السيطرة الإيرانية على الملاحة في الخليج. - ارتفعت أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى نتيجة تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع تفاؤل بإنهاء الحرب مع إيران وتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. - استقرت سوق العملات وسط ترقب لتطورات الاتفاق بين إيران وعُمان، وتأثيره على مضيق هرمز، بينما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية لتحديد مسار أسعار الفائدة في ظل التوترات الجيوسياسية.

تراجعت أسعار النفط، وارتفع الذهب لأعلى مستوى في سبعة أسابيع، اليوم الخميس، إذ يُقيّم المستثمرون ما إذا كان التقدم المحرز في المحادثات بين إيران وعُمان سيمهّد الطريق لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، وإعادة فتح مضيق هرمز.

النفط

وبحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً، أو 0.5%، إلى 79.08 دولاراً للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتاً، أو 0.7%، إلى 74.69 دولاراً للبرميل. وكان خام برنت قد سجّل ارتفاعاً طفيفاً عند التسوية أمس الأربعاء، فيما تراجع الخام الأميركي قليلاً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التنازلات الرئيسية التي قد تقدمها الولايات المتحدة لإيران في الاتفاق المقترح لإنهاء الحرب؟ ما هو التأثير المتوقع لسيطرة إيران على السفن الداخلة إلى الخليج عبر مضيق هرمز على أسعار النفط؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي لدى شركة "نومورا للأوراق المالية" يوكي تاكاشيما، لوكالة رويترز: "ظهرت بعض ضغوط البيع عقب تقارير عن تقدّم في المحادثات بين إيران وعُمان". وأضاف أن الأسعار عادت إلى المستويات التي كانت عليها عندما وقّعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً مؤقتاً في 17 يونيو/ حزيران، فيما يتابع المستثمرون من كثب ما إذا كان الطرفان سيتمكّنان من التوصل إلى اتفاق نهائي. وقال تاكاشيما إن المخاوف من تأثر الملاحة في البحر الأحمر بهجمات الحوثيين تحدّ من التفاؤل إزاء إنهاء اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وقال مصدر إيراني كبير ومسؤولان من المنطقة، لـ"رويترز"، أمس الأربعاء، إنّ اتفاقاً مقترحاً بين إيران وعُمان، للمساعدة في إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، سيمنح طهران السيطرة على السفن الداخلة إلى الخليج عبر مضيق هرمز، وهو ما قد يكون أحد أكبر التنازلات المقدَّمة لإيران حتى الآن. ولم يصدر تعليق بعد من الولايات المتحدة على هذا الاقتراح. وفيما يقول الرئيس دونالد ترامب إن اتفاقاً لإعادة فتح المضيق بات وشيكاً، يُصرّ المسؤولون الأميركيون على أنهم لن يوافقوا أبداً على أن تسيطر إيران على حركة الملاحة في أهم طريق تجاري في العالم لإمدادات الطاقة.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الاميركية، أمس الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت، مع تراجع طفيف في معدل تشغيل المصافي وزيادة طفيفة في الواردات. وقالت الإدارة إن مخزونات الخام زادت 2.5 مليون برميل لتصل إلى 407 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو/ تموز، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لـ"رويترز" بانخفاض 1.5 مليون برميل.

الذهب

إلى ذلك، ارتفع سعر الذهب مجدداً، اليوم الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي، ووصل إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع، مدعوماً بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، في ظل تزايد الآمال بإعادة فتح مضيق هرمز. وبحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 4285.69 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 18 يونيو/ حزيران.

وكان الذهب قد سجّل في الجلسة الماضية أكبر مكاسبه اليومية منذ فبراير/ شباط. وكسبت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% لتصل إلى 4345.50 دولاراً. وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، وتعرّض مؤشر الدولار لضغوط، إذ يؤدي تراجع العملة الأميركية إلى انخفاض أسعار السلع المسعّرة بالدولار بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.

وأدى التفاؤل المتزايد بشأن إنهاء الحرب مع إيران إلى تراجع توقعات السوق لرفع أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول إلى 55% من 67% قبل يومين. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إنها منفتحة على فكرة أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة المستهدف قصير الأجل، للتعامل مع مستويات التضخم "المرتفعة للغاية" في الاقتصاد الأميركي.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 62.34 دولاراً للأوقية، وزاد سعر البلاتين 0.8% إلى 1750.15 دولاراً، وارتفع سعر البلاديوم 1% إلى 1377 دولاراً.

الدولار والين

من جهة أخرى، تباطأت حركة سوق العملات، اليوم الخميس، إذ وجد الين صعوبة في الحفاظ على المكاسب التي حققها بفضل التدخل، فيما ظل الدولار قرب أدنى مستوياته في ستة أسابيع، مع تزايد حذر المتداولين بسبب اتفاق مقترح قد يساعد في إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وترقبهم لبيانات الوظائف الأميركية. ولم يطرأ تغيّر يُذكر على سعر الين، الذي استقر عند 157.71 مقابل الدولار في بداية التداول، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين.

وبدّد الين بعض المكاسب التي حققها بفضل التدخل، بعد أن لامس مستوى 155.20 مقابل الدولار يوم الاثنين، لكنه لا يزال بعيداً عن أدنى مستوى له منذ عدة عقود، والذي سجّله الشهر الماضي عند نحو 164. ولم يشهد اليورو تغيّرًا يُذكر عند 1.1557 دولار، وكذلك الجنيه الإسترليني الذي استقر عند 1.3469 دولار. ولم يطرأ تغيّر يُذكر أيضاً على الدولارين، النيوزيلندي والأسترالي، إذ بلغا في أحدث التعاملات 0.5885 دولار و0.7056 دولار على الترتيب.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الاميركية مقابل ست عملات رئيسية، فقد استقر عند 99.65، محاولاً بصعوبة إيجاد اتجاه واضح، بينما يحوم بالقرب من أدنى مستوى له في ستة أسابيع. وظلت الأسواق حذرة مع استمرار التوتر في الخليج، بعد أن أفادت "رويترز" بأن اتفاقاً مقترحاً بين إيران وعُمان، للمساعدة في إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، قد يمنح طهران السيطرة على حركة الدخول إلى مضيق هرمز. وقال راي أتريل، محلل استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني، في بودكاست: "لم نشهد في سوق النفط التقلبات التي كانت بالفعل المحرك الرئيسي لمعظم الأسواق في الأيام والأسابيع الماضية"، مشيراً إلى أن الأسواق تنتظر لترى ما إذا كان سيُبرم اتفاق أو لا.

وناقش صانعو السياسة في بنك اليابان المخاطر المتزايدة المتعلقة بالأسعار، التي قد تتطلب مزيداً من التشديد النقدي، رغم رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ 31 عاماً في يونيو، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي صدر أمس الأربعاء. وكان الين قد ارتفع بنسبة وصلت إلى 5% مقابل الدولار، مدفوعاً بعمليات تدخل من طوكيو وإجراءات منسّقة مع واشنطن في الأيام الماضية، لكنه واجه صعوبة في الحفاظ على هذه المكاسب. وينتظر المستثمرون أيضاً تقرير الوظائف الأميركية، الذي قد يوفر مزيداً من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة، بعد أن أظهرت البيانات أن قطاع الخدمات في البلاد ظلّ قوياً في يوليو رغم ارتفاع تكاليف المدخلات، وإن كان التوظيف في القطاع قد تباطأ.

(رويترز، العربي الجديد)