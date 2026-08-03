- شهدت أسعار النفط انخفاضًا حادًا بعد تأجيل هجوم أميركي على إيران، مما أثر على حركة الشحن في الخليج، بينما وافقت "أوبك+" على زيادة الإنتاج لتعويض التخفيضات السابقة. - ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع النفط، حيث خفف إعلان ترامب من مخاوف التضخم ورفع الفائدة، لكن الذهب يظل تحت ضغط بسبب احتمالات رفع الفائدة من البنوك المركزية. - تراجع الدولار أمام الين بعد تدخل أميركي-ياباني لدعم الين، مما أثر على الأسهم الآسيوية بتباين مؤشرات مثل "نيكاي 225" و"هانغ سينغ".

تراجعت أسعار النفط بمقدار 4 دولارات للبرميل، اليوم الاثنين، بعد أن أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن هجوم جديد على إيران، سعياً للتوصل إلى اتفاق سريع من شأنه وقف الطموحات النووية لطهران وإعادة فتح مضيق هرمز. وبحلول الساعة 23:52 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.08 دولارات، أو 4.64%، إلى 83.85 دولاراً للبرميل، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.01 دولارات، أو 4.74%، إلى 80.66 دولاراً للبرميل، في تراجع تجاوز عند فتح تعاملات اليوم نسبة 6%.

وكان العقدان قد قفزا بأكثر من 20% الشهر الماضي بعد استئناف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تصاعد المخاوف الأمنية جراء هجمات استهدفت عدة ناقلات نفط قرب سلطنة عُمان، ما دفع شركات الشحن إلى تجنب دخول الخليج لتحميل النفط.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي قد تدفع إيران إلى استغلال سيطرتها على مضيق هرمز؟ ما هي الآثار المحتملة للتدخل النقدي المشترك بين الولايات المتحدة واليابان على أسعار الصرف المستقبلية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي إشارة إلى تراجع حدة التوتر، قال ترامب مساء السبت، عبر منصة "تروث سوشال"، إن إيران ودولاً أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق يؤدي إلى إعادة فتح المضيق الحيوي بشكل فوري وكامل وشامل، وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وقال محلل السوق في "آي جي" توني سيكامور، لوكالة رويترز: "ينصب التركيز الأكبر على ما إذا كان هذا الأسبوع سيتحول إلى تكرار لما حدث الأسبوع الماضي، مع تلاشي الآمال في التوصل إلى اتفاق، في ظل تمسك إيران بموقفها واستمرارها في استغلال سيطرتها على المضيق، ربما من خلال شن هجوم على قاعدة أميركية أو ناقلة نفط تعبر الممر المائي".

وفي سياق متصل، وافقت مجموعة "أوبك+"، أمس الأحد، على زيادة حصص إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر/ أيلول، في خطوة تُكمل إلغاء جزء من التخفيضات الطوعية في الإنتاج.

الذهب

وارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تراجع النفط، بعدما خفّف إعلان ترامب تأجيل الهجوم على إيران من حدة المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4067.06 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 4065.60 دولاراً للأوقية.

ويظل الذهب تحت ضغط منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إذ قد يدفع التضخم الناجم عن الحرب البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، فرغم أن الذهب يُنظر إليه تقليدياً أداة للتحوط ضد التضخم، فإن جاذبيته تتراجع في بيئة ترتفع فيها الفائدة لأنه لا يُدرّ عائداً.

وعبّر ثلاثة من مسؤولي مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ممن عارضوا قرار اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي مؤيدين رفع الفائدة، عن قلقهم يوم الجمعة من أن يظل التضخم عالقاً فوق هدف الاحتياط الفيدرالي البالغ 2 % -المستوى الذي لم يتحقق منذ أكثر من خمس سنوات- ما لم تُرفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل فوراً.

وسيترقب المتعاملون هذا الأسبوع سلسلة من تقارير الوظائف الأميركية، من بينها بيانات الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف الصادر عن شركة "إيه دي بي"، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وتقرير الوظائف غير الزراعية. أما في المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.7% إلى 58.02 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.7% إلى 1653.78 دولاراً، وصعد البلاديوم 1.5% إلى 1293 دولاراً للأوقية.

الدولار والين

وتراجع الدولار بشدة، اليوم الاثنين، أمام الين الياباني، بعد أن أكد الرئيس الأميركي ووزيرة المالية اليابانية تدخل الجانبين في الأسواق المالية. وكان الدولار قد تداول قبل نهاية الأسبوع الماضي عند أكثر من 163 يناً، ملامساً أعلى مستوى له في 40 عاماً، قبل أن يهبط دون مستوى 160 يناً وسط تكهنات بتدخل الجهات التنظيمية. وعقب الإعلان الرسمي عن التدخل، انخفض الدولار اليوم بنحو 1% ليصل إلى 156.34 يناً.

ويمثل ضعف الين مصدر إحباط لطوكيو، إذ تستورد اليابان جزءاً كبيراً من استهلاكها، فيؤدي ضعف عملتها المحلية إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين وزيادة معدل التضخم. ولم تُسفر جهود سابقة بُذلت هذا العام لرفع قيمة الين عن تغيير يُذكر في سعر الصرف. من جانبها، أصدرت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما بياناً أكدت فيه أن وزارتها اشترت الين بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية، تصدياً لـ"التقلبات المفرطة والتحركات غير المنظمة في الين خلال الأشهر الأخيرة"، مشيرة إلى أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر.

ونقلت "رويترز" عن نيل نيومان، المدير الإداري ورئيس قسم الاستراتيجية في شركة "أستريس أدفايزوري اليابان"، قوله إنّ مثل هذا الاعتراف الصريح بالتدخل في السوق نادر الحدوث، مشيراً إلى أن آخر سابقة كبرى من هذا النوع كانت عقب زلزال وتسونامي 2011 اللذين ضربا شمال شرق اليابان وأديا إلى انفجار محطة فوكوشيما النووية. وأوضح أن ضعف الدولار يجعل السلع الأميركية أكثر تنافسية من حيث السعر بالين، ما قد يساهم في زيادة الصادرات الأميركية إلى اليابان، مضيفاً: "من النادر جداً أن يتعاون الأميركيون مع اليابانيين في هذا الأمر، لكن يوجد الآن توافق أساسي في المصالح بين اليابان وأميركا".

وبحلول تعاملات اليوم، تراجع الدولار أمام الين إلى 155.20 يناً، بعدما بلغ الأسبوع الماضي ذروته عند 164 يناً لكل دولار أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، في حين ارتفع اليورو أمام الدولار إلى 1.1533 دولار، مقارنة بـ1.1528 دولار في ختام تعاملات الجمعة.

الأسهم الآسيوية

وتباين أداء الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، عقب تأكيد واشنطن وطوكيو التدخل في سوق الصرف لدعم الين، الذي ارتفع بنسبة وصلت إلى 1.4% ليبلغ أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر، مضيفاً إلى مكاسبه البالغة 3.8% خلال الجلستين السابقتين. وفي بورصة طوكيو، تراجع مؤشر "نيكاي 225" الرئيسي 2.2% إلى 62956.48 نقطة بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في أسبوع مدفوعاً بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، إثر توقعات قوية لشركة مايكروسوفت خففت المخاوف بشأن إنفاق القطاع الضخم على الذكاء الاصطناعي؛ ونزل المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" 2.8% إلى 3893.17 نقطة.

وقال محلل استراتيجيات الأسهم في "نومورا سيكيوريتيز" واتارو أكياما، لوكالة رويترز: "التدخل المشترك في سوق العملات هو المحور الرئيسي للأسهم اليوم"، ما أثّر سلباً بالسوق عموماً. وتراجعت أسهم عدد من كبرى الشركات اليابانية المرتبطة بصناعة الرقائق، إذ انخفض سهم "طوكيو إلكترون" 2.3%، وتراجع سهم "أدفانتست" 1.3%، في حين عوّضت مجموعة "سوفت بنك" المستثمرة في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة خسائرها المبكرة لترتفع أسهمها 1.2%، وصعد سهم "ليزرتك" بأكثر من 5%، بينما قفز سهم "كيوكسيا" المصنّعة رقائق الذاكرة نحو 10% عقب إعلانها خطة لإعادة شراء أسهمها.

أسواق أداء الأسواق المالية اليوم من الأسهم الأوروبية إلى اليابانية

أما في كوريا الجنوبية، فتراجع مؤشر "كوسبي" 4.5% إلى 6298.75 نقطة، بعد أن كان قد سجل يوم الجمعة الماضي أفضل أداء يومي له في التاريخ بارتفاع 17.9%، مسترجعاً جزءاً كبيراً مما خسره في وقت سابق من الأسبوع؛ وانخفضت أسهم "سامسونغ إلكترونيكس" 8%، و"إس كيه هينيكس" المصنّعة لرقائق الكمبيوتر 7.8%، بعدما كانت قد قفزت بأكثر من 25% يوم الجمعة.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ 0.6% إلى 26038.92 نقطة، بينما تراجع مؤشر "شنغهاي" المجمّع 0.5% إلى 3812.97 نقطة. وفي أستراليا، انخفض مؤشر "إس آند بي/إيه إس إكس 200" 0.2% إلى 8961.30 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "تايكس" للأسهم التايوانية 0.7%.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)