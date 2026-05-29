الأسواق اليوم | تراجع النفط والدولار وصعود طفيف للذهب

دفعت التقارير المتعلقة بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز الأسواق العالمية إلى إعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية، ما انعكس، اليوم الجمعة، هبوطاً في أسعار النفط وتراجعاً للدولار، مقابل تماسك الذهب وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم الأميركي وأسعار الفائدة. ونقلت رويترز عن أربعة مصادر أن الاتفاق، الذي لا يزال بانتظار موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً واستعادة حرية الملاحة عبر الممر المائي الاستراتيجي، بالتزامن مع استمرار المفاوضات حول ملفات معقدة من بينها البرنامج النووي الإيراني.

في سوق النفط العالمية، انخفضت العقود الآجلة بأكثر من 1% لتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل إبريل/نيسان، مع تراجع المخاوف المتعلقة بالإمدادات. وهبط سعر برميل العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.1% أو 1.04 دولار إلى 92.67 دولاراً بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، فيما نزلت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.26 دولار أو 1.4% إلى 87.64 دولاراً. وبذلك، تراجع خام برنت 10.5% خلال الأسبوع، في أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في السادس من إبريل، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط 9.2%، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 13 إبريل الماضي.

ونقلت الوكالة عن طوني سيكامور، المحلل لدى آي.جي، أن التوافق السائد في الأسواق يتمثل في الاعتقاد بأن الصراع انتهى وأن اتفاقاً بات قريباً، مضيفاً أن استمرار هذه النظرة قد يدفع النفط الخام إلى مواصلة التراجع نحو مستوى 80 دولاراً للبرميل. وشهدت الأسعار تقلبات حادة خلال الجلسات الماضية بفعل الإشارات المتضاربة بشأن احتمالات انتهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، التي اندلعت قبل ثلاثة أشهر، وإعادة فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

ورغم الحديث عن انفراجة مرتقبة، أشارت مجموعة آي.إن.جي إلى أن التعافي الكامل لسوق النفط لا يزال غير مؤكد، موضحة في مذكرة أن عمليات التنقيب والإنتاج تراجعت بشكل كبير منذ اندلاع الحرب، كما أوقف المنتجون بعض العمليات لإدارة مشكلات التخزين، ما يعني أن عودة الإنتاج ستكون تدريجية وليست فورية. وأضافت أن المصافي في المنطقة تحتاج أيضاً إلى زيادة الإنتاج بعد تعرض بعض البنى التحتية لهجمات خلال الصراع.

وفي أسواق المعادن الثمينة، ارتفع الذهب قليلاً مع استمرار حالة الحذر في الأسواق، إذ زاد سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4512.79 دولاراً بحلول الساعة 01:13 بتوقيت غرينتش، محققاً مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت نحو 0.1%، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 4543.1 دولاراً. وكان الذهب قد هبط أمس الخميس إلى أدنى مستوى له في شهرين قبل أن يعاود الارتفاع عقب التقارير المتعلقة بتمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

في غضون ذلك، تصاعدت المخاوف التضخمية في الولايات المتحدة بعدما أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب مع إيران، ما عزز توقعات خبراء الاقتصاد بإبقاء أسعار الفائدة الأميركية من دون تغيير حتى العام المقبل.

وفي هذا الصدد، نسبت رويترز إلى رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس ألبرتو مُسَلم قوله إن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا لم يستأنف التضخم تراجعه خلال الأشهر الستة المقبلة. وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 76.17 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 1926.18 دولاراً، فيما صعد البلاديوم 0.9% إلى 1380.94 دولاراً.

وفي سوق العملات، واصل الدولار تراجعه، الجمعة، أمام العملات الرئيسية مع انحسار الطلب عليه بوصفه ملاذاً آمناً بعد تقارير الهدنة، رغم استمرار الحذر بشأن التوصل إلى تسوية دائمة. وارتفع اليورو 0.03% إلى 1.1653 دولار خلال التعاملات الآسيوية، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3445 دولار. كما سجل الدولار الأسترالي 0.7164 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.5946 دولار قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، تغيراً يذكر ليستقر عند 98.997 بعد انخفاضه 0.2% الخميس، لكنه يتجه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين مع تراجع أسبوعي يبلغ 0.3%.

ونقلت رويترز عن رئيس الاستراتيجية في فريق الأسواق السيادية العالمية لدى يو.بي.إس لإدارة الأصول ماسيميليانو كاستيلي قوله إن الدولار مرشح للبقاء ضعيفاً بمجرد انتهاء الأزمة في إيران والشرق الأوسط، موضحاً أن الصراع أوقف مؤقتاً تراجع العملة الأميركية بفعل الطلب عليها بوصفها ملاذاً آمناً، بينما يواصل المستثمرون السعي لتنويع استثماراتهم بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار. كما ارتفع الين الياباني إلى 159.27 مقابل الدولار مع تراجع العملة الأميركية، مبتعداً عن مستوى 160 الذي سبق أن دفع السلطات اليابانية إلى التدخل لدعم الين.