الأسواق اليوم | تراجع النفط والدولار وارتفاع طفيف للذهب

- شهدت أسعار النفط تراجعًا بعد جهود دولية لضمان عبور آمن للسفن من مضيق هرمز، مع خطوات أمريكية لدعم الإمدادات، رغم ارتفاع خام برنت بسبب التوترات في الخليج. - ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف لكنها تتجه للانخفاض للأسبوع الثالث بسبب قوة الدولار والتشديد النقدي الأمريكي، مع ارتفاع طفيف في المعادن النفيسة الأخرى. - تراجع الدولار عن أعلى مستوياته بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتغير التوقعات بشأن أسعار الفائدة، مع مكاسب للعملات الرئيسية واستعداد البنوك المركزية لرفع الفائدة.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن عرضت دول أوروبية كبرى واليابان توحيد الجهود لضمان عبور آمن للسفن من مضيق هرمز، إلى جانب إعلان الولايات المتحدة عن خطوات لدعم الإمدادات. وفي مسعى جديد للحد من ارتفاع أسعار النفط، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة يمكن أن ترفع قريبا العقوبات عن النفط الإيراني المحمل على ناقلات، وأضاف أنه من الممكن أيضا الإفراج عن المزيد من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.24 دولار أو 1.1% إلى 107.41 دولارات للبرميل بحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الاميركي 1.24 دولار أو 1.3% إلى 94.90 دولارا. ويتجه خام برنت القياسي للارتفاع بأكثر من أربعة بالمائة هذا الأسبوع، بعد أن قصفت إيران منشآت للنفط والغاز في دول الخليج مما أدى إلى تعطل في الإنتاج. إلا أنه من المتوقع أن ينزل خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تقارب 4% ليسجل أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع.

ويجري تداول خام غرب تكساس الوسيط بأكبرانخفاض مقابل خام برنت خلال 11 عاما. وفي بيان مشترك صدر أمس الخميس بعد تردد سابق، عبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان عن "استعداد للمساهمة في الجهود الملائمة لضمان المرور الآمن عبر المضيق"، الذي يمر عبره 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم تكرار الهجمات على البنية التحتية الإيرانية للطاقة. وذكر للصحافيين في المكتب البيضاوي أمس الخميس "قلت له: لا تفعل ذلك، ولن يفعل ذلك".

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفاً، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي تحت ضغط من قوة الدولار وميل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للتشديد النقدي والذي أضعف الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4657.50 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش. وهبط المعدن النفيس بأكثر من 7% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم إبريل/نيسان 1.1% إلى 4657.90 دولارا. وزاد الدولار مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى. ويؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام مما يفاقم الضغوط التضخمية من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع. وعادة ما يعزز ارتفاع التضخم من جاذبية الذهب بما هو أداة للتحوط، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على الأصول التي لا تدر عوائد. وأبقت معظم البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة الرئيسية أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، لكنها أشارت إلى استعدادها لمزيد من التشديد إذا استمرت صدمة التضخم الناجمة عن أسعار الطاقة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 73 دولارا للأوقية. وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1972.80 دولارا. وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1452.21 دولارا.

الدولار اليوم

تراجع الدولار هذا الأسبوع عن أعلى مستوياته في عدة أشهر، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تغيير التوقعات بشأن أسعار الفائدة عالميا. وقبل اندلاع الحرب الاميركية الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير/شباط، كان المستثمرون يتوقعون خفضين لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) هذا العام، لكنهم صاروا يعتقدون الآن أن خفضا واحدا حتى هو احتمال بعيد. ويتجه اليورو والين والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والدولار الأسترالي لتحقيق مكاسب أسبوعية مقابل الدولار، بعدما مهد صانعو السياسات الطريق لرفع أسعار الفائدة للتعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي عطلت إمدادات النفط والغاز.

وارتفع اليورو، الذي انخفض بشكل طفيف إلى 1.1569 دولار في التداولات الصباحية في آسيا، بواقع 1.4% خلال الأسبوع. وصعد الين، الذي استقر عند حوالي 157.88، بنسبة 1.2%. وزاد الجنيه الإسترليني الذي تداول عند 1.3422 دولار بنسبة تزيد قليلا عن 1.5%. وقفزت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 50% منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران الشهر الماضي، مما أدى إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز الحيوي لتصدير الطاقة من الشرق الأوسط. وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، لكنه حذر من التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، وأبلغت مصادر رويترز أن صانعي السياسة من المرجح أن يبدأوا مناقشة رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، في تناقض مع نهج "الانتظار والترقب" الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي. وأبقى بنك إنكلترا على أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، ترك بنك اليابان الباب مفتوحاً أمام رفع أسعار الفائدة في إبريل/نيسان، مما أربك المستثمرين الذين راهنوا على مزيد من الانخفاض في الين، وساعد على ارتفاع العملة. ويتداول الدولار الأسترالي اليوم الجمعة عند مستوى يقل قليلا عن 71 سنتا مسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5% بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين، ويتوقع المستثمرون المزيد من الارتفاعات. وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت سابق من هذا الأسبوع أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعا، لكن رئيس البنك جيروم باول قال إنه من السابق لأوانه معرفة نطاق ومدة أي تداعيات اقتصادية ناجمة عن الحرب. واستقر مؤشر الدولار عند 99.359، لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1.1%، وهو أكبر انخفاض له منذ أواخر يناير/كانون الثاني. ومع ذلك، يعتقد عدد من المحللين أن استمرار الانخفاض أمر غير مرجح.

(رويترز، العربي الجديد)