الأسواق اليوم | تراجع النفط واستقرار الدولار والذهب

- استقرار الدولار وسط توقعات متباينة بشأن السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي، حيث يترقب المتعاملون خفضاً محتملاً للفائدة، مع استقرار مؤشر الدولار عند 97.813 وانتظار بيانات اقتصادية أميركية مهمة. - تراجع أسعار النفط بعد مكاسب قوية بسبب انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية والمخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة الهجمات الأوكرانية على روسيا، مع توقعات بفرض قيود على التصدير الروسي. - استقرار أسعار الذهب بانتظار بيانات اقتصادية أميركية قد تؤثر على السياسة النقدية، مع تراجع طفيف للدولار ودعم للذهب في المعاملات الفورية والعقود الآجلة.

حافظ الدولار على مكاسبه الأخيرة وسط ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأميركي المقبلة، فيما تتباين التوقعات بشأن مسار خفض أسعار الفائدة. وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع أسعار النفط واستقرار الذهب بانتظار بيانات اقتصادية أميركية حاسمة.

استقرار الدولار وتباين توقعات السياسة النقدية الأميركية

استقر الدولار، اليوم الخميس، محافظاً على المكاسب التي حققها الليلة الماضية، بينما يقيّم المتعاملون احتمالات أن يتأنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في خطواته ضمن دورة التيسير النقدي، في أعقاب لهجة حذرة صدرت عن صناع السياسات. ويراهن المتعاملون على خفض قدره 43 نقطة أساس خلال الاجتماعين المتبقيين للسياسة النقدية الأميركية هذا العام، رغم أن تصريحات بعض المسؤولين، من بينهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، تشير إلى أن الكثير سيعتمد على بيانات التضخم والوظائف المرتقبة.

ومع غياب الإجماع بشأن الخطوات المقبلة، لم يعد المتداولون يتوقعون بشكل كامل خفضاً للفائدة الشهر المقبل. وكان الدولار قد ارتفع منذ أن خفض المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، كما كان متوقعاً. وفي أسواق العملات، سجل اليورو في أحدث التداولات 1.17425 دولار، مستقراً خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة بعد انخفاضه 0.6% في الجلسة السابقة. فيما لم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يذكر عند 1.3451 دولار، بعد أن تراجع أيضاً بنسبة 0.6% أمس الأربعاء. أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، فاستقر عند 97.813، ليظل قريباً من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن الحاجة قائمة لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، لكن توقيتها ما زال غير واضح، مضيفة: "هل ستكون الآن، أم هذا العام، أم لاحقاً؟ من الصعب القول". وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى بيانات اقتصادية أميركية مهمة، من بينها تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي غداً الجمعة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي، إضافة إلى التقدير النهائي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني المتوقع صدوره اليوم الخميس، وسط مخاوف من احتمال إغلاق حكومي.

كما يترقب المستثمرون أي مؤشرات عن تأثير الرسوم الجمركية الواسعة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي قلبت النظام التجاري العالمي رأساً على عقب، في وقت لم تقدّم البيانات حتى الآن صورة مكتملة عن انعكاساتها على الأسعار والاقتصاد. وفي اليابان، ارتفع الين قليلاً بعدما أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في يوليو/تموز أن بعض الأعضاء دعوا إلى استئناف رفع أسعار الفائدة مستقبلاً.

النفط يتراجع بعد مكاسب قوية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، بعدما قفزت في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، مدعومة بانخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية الأسبوعية، إضافة إلى المخاوف من أن تؤدي الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى اضطراب الإمدادات. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً أو 0.26% إلى 69.13 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:13 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً أو 0.31% إلى 64.79 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاع الخامين بنسبة 2.5% في الجلسة السابقة.

وتلقت الأسعار دعماً بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع المخزونات بمقدار 607 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر/أيلول، على عكس توقعات المحللين بزيادة قدرها 235 ألف برميل. وجاء التراجع أيضاً أقل من الهبوط الذي أشار إليه معهد البترول الأميركي عند 3.8 ملايين برميل. كما دعمت الأسعار المخاوف من الإمدادات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، إذ كثّفت كييف هجماتها بالطائرات المسيّرة على المصافي ومحطات التصدير الروسية لتقليص عائدات موسكو من الصادرات، ما أدى إلى نقص بعض أنواع الوقود في روسيا، مع احتمال فرض قيود على التصدير إذا لزم الأمر.

استقرار الذهب في انتظار بيانات أميركية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية رئيسية للحصول على مزيد من المؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية الفيدرالية.

وتراجع الدولار قليلاً، ما قدّم بعض الدعم للمعدن النفيس. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3734.04 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول عند 3765.20 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل الذهب المقوّم به أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وقالت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إنها "دعمت بشكل كامل" قرار خفض الفائدة الأسبوع الماضي وتتوقع مزيداً من التخفيضات. بينما أكد جيروم باول، رئيس الفيدرالي، الثلاثاء الماضي، على ضرورة تحقيق التوازن بين مخاطر التضخم وضعف سوق العمل. ويترقب المستثمرون غداً الجمعة صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي، إضافة إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية اليوم الخميس، التي قد تعطي مؤشرات إضافية عن أوضاع سوق العمل.

وكان الذهب قد سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 3790.82 دولارا يوم الثلاثاء الماضي. أما المعادن النفيسة الأخرى، فانخفضت الفضة 0.2% إلى 43.83 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.1% إلى 1470.66 دولاراً، فيما ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1210.96 دولارات.

(رويترز، العربي الجديد)