الأسواق اليوم | تراجع النفط وارتفاع الذهب

- تراجعت أسعار النفط بنسبة 1% مع بدء محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران، مما قلل من مخاوف الصراع، وانخفضت العقود الآجلة بعد رفع ترامب للرسوم الجمركية. - ارتفع الذهب لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع انخفاض الدولار بعد إلغاء المحكمة العليا جزءاً من الرسوم الجمركية، مما دعم النمو العالمي، وارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى. - تباطأ النمو الاقتصادي الأميركي بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي، لكن الإنفاق المستقر أكد متانة الاقتصاد، وتتوقع الأسواق تخفيضات في أسعار الفائدة، وإيران مستعدة لتقديم تنازلات نووية.

تراجعت أسعار النفط بنسبة 1%، اليوم الاثنين، مع توجه الولايات المتحدة وإيران إلى جولة ثالثة من المحادثات النووية مما حد من مخاوف احتمال نشوب صراع. ويأتي ذلك وسط حالة من عدم اليقين بشأن النمو العالمي والطلب على الوقود بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتاً، أو 1.05% إلى 71.01 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتاً أو 1.11% إلى 65.74 دولاراً للبرميل. وقال ترامب يوم السبت إنه سيرفع الرسوم المؤقتة من 10% إلى 15% على الواردات الأميركية من جميع البلدان، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى آي جي "أدت أخبار الرسوم الجمركية خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى حالة من العزوف عن المخاطرة هذا الصباح، والتي يمكن رؤيتها في أسعار الذهب وعقود الأسهم الأميركية الآجلة، وهذا يؤثر بدوره على سعر النفط الخام". وساهم قرار فرض الرسوم الجمركية في الحد من تأثير المخاطر المتزايدة لنشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي دفع أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع بأكثر من 5% الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أمس الأحد إن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف. وقال سيكامور إن هذا الإعلان يدعم وجهة نظره بأن الولايات المتحدة وإيران منخرطتان حاليا في لعبة دبلوماسية أشبه بلعبة القط والفأر.

وأضاف سيكامور "لا أعتقد أن الولايات المتحدة تريد مهاجمة إيران، نظراً للمخاطر التي ينطوي عليها ذلك من حيث زعزعة الاستقرار في المنطقة، وعلى الصعيد المحلي، استياء الناخبين (الأميركيين) قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشريم الثاني". وأفاد مسؤول إيراني رفيع المستوى لـ"رويترز" بأن إيران أبدت استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم.

الذهب

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، اليوم الاثنين، مع انخفاض الدولار بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وفي ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 5163.60 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:10 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم إبريل/نيسان بنسبة 2% إلى 5184.90 دولاراً. وانخفض الدولار بعد أن اعتبر المتعاملون قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بمثابة دعم للنمو العالمي، لكن حالة الارتباك وخطر نشوب صراع في الشرق الأوسط حدّت من هذه التحركات. وقال متعاملون إن السوق الصينية مغلقة في البر الرئيسي بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، ما يعني انخفاض أحجام التداول واحتمال حدوث تقلبات. ومن المقرر استئناف التداول غداً الثلاثاء.

أضعف قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قدرته على التهديد بفرض رسوم جمركية في أي لحظة، لكنه لن ينهي حالة عدم اليقين التي تُقلق الشركاء التجاريين أو الشركات. قال الممثل التجاري الأميركي جاميسون جرير أمس إن أيا من الدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة لم تعلن عن خطط للانسحاب منها بعد صدور الحكم.

تباطأ النمو الاقتصادي الأميركي أكثر من المتوقع في الربع الأخير، حيث سجل الإنفاق الحكومي أكبر انخفاض له منذ عام 1972 بسبب الإغلاق الذي حدث العام الماضي، لكن الإنفاق المستقر للمستهلكين والشركات أكد متانة الاقتصاد. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً أن يجري مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 0.25% هذا العام.

وأشارت إيران إلى أنها مستعدة لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، في محاولة لتجنب هجوم أميركي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1% إلى 87.10 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.2% إلى 2182.60 دولاراً للأونصة، بينما زاد البلاديوم 0.5% 1753.75 دولاراً.

(رويترز، العربي الجديد)