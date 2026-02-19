الأسواق اليوم | تراجع الذهب وصعود الدولار ترقباً لبيانات أميركية

- تراجع الذهب والنفط: انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.4% بعد ارتفاعها السابق، متأثرة بصعود الدولار وترقب بيانات التضخم الأميركية. كما تراجعت أسعار النفط بعد ارتفاعها 4%، وسط تقييم المستثمرين لجهود الولايات المتحدة وإيران لحل خلافاتهما. - ارتفاع الدولار: ارتفع الدولار بعد محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي أظهر عدم استعجال صانعي السياسات لخفض الفائدة، مما أدى إلى ضغوط على اليورو والين. - توقعات الأسواق: تترقب الأسواق بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، مع توقعات بتخفيض الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

تحركت أسواق اليوم الخميس بين ضغط الدولار وترقب بيانات التضخم الأميركية التي من المنتظر أن تصدرها غداً الجمعة وزارة التجارة الأميركية، ما دفع الذهب إلى التراجع بعد قفزة قوية، بينما هدأ النفط بعد صعود حاد، وواصل الدولار مكاسبه مقابل العملات الرئيسية.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، مع صعود الدولار قبيل صدور تقرير مهم للتضخم قد يعطي مؤشرات إضافية حول مسار الفائدة في الولايات المتحدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4961.57 دولارا للأوقية بحلول الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش، بعدما قفز 2.1% أمس الأربعاء. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم إبريل/نيسان 0.6% إلى 4981 دولاراً. وسجل الدولار أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، ما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ومع إغلاق أسواق البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية لعطلات رأس السنة القمرية الجديدة، تراجعت أحجام التداول وارتفعت فرص التقلبات وفق المتعاملين. وتترقب الأسواق طلبات إعانة البطالة لاحقاً اليوم وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة غداً الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي، فيما تُظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لـ "سي إم إي أن" الأسواق تتوقع 3 تخفيضات للفائدة هذا العام بواقع ربع نقطة مئوية لكل خفض.

وكان الذهب قد ارتفع أمس بأكثر من 2% بدافع طلب الملاذات الآمنة بعد انتهاء محادثات سلام في جنيف بين أوكرانيا وروسيا من دون تقدم. وأما المعادن الأخرى، فقد تراجعت الفضة 0.5% إلى 76.83 دولاراً للأوقية بعد هبوطها بأكثر من5% أمس، ونزل البلاتين 0.1% إلى 2069.35 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.5% إلى 1707.53 دولارات.

أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس بعد ارتفاعها 4% في اليوم السابق، بينما يقيّم المستثمرون جهود الولايات المتحدة وإيران لحل خلافهما رغم تكثيف أنشطتهما العسكرية في منطقة رئيسية لإنتاج النفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً أو 0.2% إلى 70.23 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8 سنتات أو 0.1% إلى 65.11 دولاراً للبرميل. وكان الخامان قد أغلقا أمس على مكاسب تتجاوز 4% مسجلين أعلى مستوياتهما منذ 30 يناير/كانون الثاني، مع تقييم احتمالات اضطراب الإمدادات وسط مخاوف من صراع بين الولايات المتحدة وإيران.

عودة الدولار

ارتفع الدولار اليوم الخميس بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن صانعي السياسات ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض الفائدة، وأن عدداً منهم أبدى انفتاحاً على رفعها إذا ظل التضخم مرتفعاً. ومع صعود العوائد الأميركية، حافظ الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة على مكاسب الليلة الماضية أمام اليورو والين، ما أبقى اليورو دون 1.18 دولار، وتداول قرب 1.1788 دولار. وتلقى الين ضغوطاً مع صعود الدولار واستقر عند 154.78 مقابل الدولار، فيما خفّضت عطلات هونغ كونغ والصين وتايوان من نشاط التداولات، واستقر اليوان عند 6.89 مقابل الدولار في التعاملات خارج البر الرئيسي.

