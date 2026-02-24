- شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنسبة 1.2% إلى 5167.28 دولاراً للأوقية بسبب جني الأرباح وقوة الدولار، كما انخفضت الفضة والبلاتين، بينما ارتفع البلاديوم. - في أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط مع ترقب المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث انخفض خام برنت بنسبة 0.1% إلى 71.40 دولاراً، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% إلى 66.20 دولاراً. - في أسواق العملات، تراجع الين الياباني بسبب الرسوم الجمركية، وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%. كما انخفضت العملات المشفرة، وتراجع بيتكوين بنسبة 2.2%، بينما ارتفع المؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.76%.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع جني المستثمرين الأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2% في الجلسة السابقة ووسط تأثير قوة الدولار على الأسعار. بينما حومت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، دون أعلى مستوى لها في سبعة أشهر تقريبا، إذ يقيم المتعاملون التوقعات بشأن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران وسط توتر متصاعد في المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار أيضا حالة الضبابية المحيطة بسياسة التجارة الأميركية، حيث تضررت المعنويات بسبب تزايد عدم اليقين بشأن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وتصاعد الاضطرابات الجيوسياسية.

وعلى صعيد السياسات المالية، قال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) كريستوفر والر إنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس/ آذار إذا أشارت بيانات الوظائف القادمة لشهر فبراير/ شباط، إلى أن سوق العمل "تحولت إلى أساس أكثر صلابة" بعد عام 2025 الضعيف. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ثلاث مرات هذا العام.

تراجع الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، وبحلول الساعة 05.38 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 5167.28 دولاراً للأوقية (الأونصة)، منهيا بذلك سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات، ليتراجع من أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع الذي سجله في وقت سابق من اليوم. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم إبريل/ نيسان 0.7% إلى 5187.40 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 87.39 دولاراً للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين بالجلسة الماضية. وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2142.35 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1750.98 دولاراً.

انخفاض طفيف لأسعار النفط وسط ترقب محادثات أميركا وإيران

وفي أسواق الطاقة، حومت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، دون أعلى مستوى لها في سبعة أشهر تقريبا. وبحلول الساعة 01.20 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو 0.1% إلى 71.40 دولاراً للبرميل بعد جلسة متقلبة أمس الاثنين شهدت وصول الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 31 يوليو/ تموز عند 72.50 دولاراً، وتأرجحت بين مكاسب وخسائر بأكثر من 1%.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا أو 0.2% إلى 66.20 دولاراً للبرميل. وذلك بعد ارتفاعها إلى 67.28 دولاراً في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من أغسطس/ آب. وقال دانيال هاينز، المحلل لدى إيه.إن.زد في تقرير بحثي: "ظلت أسواق النفط متوترة مع استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع... وأثر التوتر التجاري المتجدد أيضا على المعنويات".

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة للعملاء: "لا يزال النفط الخام عند أعلى مستوى في نطاق تداول بين 55 و66.50 دولاراً الذي تحدد خلال الأشهر الستة الماضية". وأضاف: "استمرار الارتفاع ليتجاوز هذا النطاق سيفتح الطريق لمزيد من المكاسب ما بين نحو 70 و72 دولارا. وعلى العكس من ذلك، فإن علامات التهدئة من المرجح أن تؤدي إلى تراجع إلى نحو 61 دولارا".

الين يتراجع وسط اضطرابات بفعل الرسوم الجمركية

وفي أسواق العملات، تراجع الين اليوم الثلاثاء، مع تقييم الأسواق لتداعيات الاضطرابات المتجددة على التجارة العالمية بسبب نظام الرسوم الجمركية الذي أعلنه الرئيس ترامب. وعوض الدولار خسائره مع استئناف التداول في الصين واليابان بعد عطلات. وانخفض الين، بعدما أعلنت الصين فرض قيود على الصادرات إلى شركات يابانية في مؤشر آخر على توتر العلاقات.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.2% إلى 97.90. وانخفض اليورو 0.14% إلى 1.1768 دولار، وهبط الين 0.4% إلى 155.27 مقابل الدولار. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.08% إلى 1.3478 دولار. فيما ارتفع الدولار الأسترالي0.1% مقابل الدولار إلى 0.706 دولار، ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار النيوزيلندي ليستقر عند 0.5957 دولار.

وبلغ اليوان الصيني أقوى مستوى له مقابل الدولار في ما يقرب من ثلاث سنوات، على أمل أن يؤدي نظام الرسوم الجمركية الأميركي الجديد إلى خفض الضرائب على الصادرات الصينية. وفي ما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفض سعر بيتكوين 2.2% إلى 63188.51 دولاراً وهبط سعر إيثر 2% إلى 1826.89 دولاراً.

بورصة طوكيو تصعد بفضل الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

وفي أسواق الأسهم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء، مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، وصعدت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على خلفية توقعات بمزيد من الاستثمار في بنيته التحتية بعد تقرير عن صفقة محتملة بين إنفيديا وأوبن إيه.آي بقيمة 30 مليار دولار. وتقدم نيكي 0.76% بحلول منتصف الجلسة بعدما أغلق منخفضا 1.1% يوم الجمعة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1%. وأغلقت الأسواق أمس الاثنين بسبب عطلة.

(رويترز، العربي الجديد)