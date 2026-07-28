- شهدت أسعار الذهب والنفط تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض الذهب بنسبة 0.7% والنفط بنسبة 1.66% بسبب ارتفاع الدولار وآمال تسوية بين الولايات المتحدة وإيران. - تترقب الأسواق قرارات السياسة النقدية، مع توقعات بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنوك إنكلترا واليابان، وسط موقف حذر تجاه التضخم. - تمسك الدولار بمستوى مرتفع مدعومًا بتوقعات رفع الفائدة، بينما تراجعت العملات الأخرى، وانخفض المؤشر نيكي الياباني بأكثر من 3% بسبب بيع أسهم الرقائق الإلكترونية.

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء تحت ضغط ارتفاع الدولار في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، بحثا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة. بينما واصلت أسعار النفط التراجع وسط أجواء التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى تراجع أسعار الذهب؟ ما هي التوقعات بشأن أسعار الفائدة في اجتماعات البنوك المركزية الأخرى؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تجري "محادثات جيدة" مع إيران، وإن هناك فرصة للتوصل إلى حل. ومع ذلك، أشار إلى أن الضربات الأميركية ستستأنف في حالة فشل المفاوضات، في حين أصدرت إيران تصريحات مماثلة بشأن الرد الانتقامي.

كما يختتم المركزي الأميركي يوم الأربعاء، اجتماعه بشأن السياسة النقدية الذي يستمر يومين. وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن نسبة التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير تبلغ 62%، في حين يتوقع 38% من المشاركين في السوق رفعا في أسعار الفائدة 25 نقطة أساس على الأقل، وهو ما يمثل ارتفاعا عن 16% مسجلة قبل أسبوع. وتضع الأسواق في الحسبان احتمالا بنسبة 81% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر/ أيلول المقبل.

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنكلترا وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاتهما يومي الخميس والجمعة على الترتيب، مع الحفاظ على موقف حذر تجاه التضخم.

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تراجع الذهب

ففي أسواق المعادن النفيسة، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4044.81 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02.50 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع بنحو 1% يوم الاثنين. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 0.8% إلى 4045.40 دولاراً. وتمسك الدولار بأعلى مستوى له في شهر، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وقال إيليا سبيفاك مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في شبكة المحتوى المالي تيستيلايف: "نتأرجح في هذا النطاق الضيق بين 3950 دولارا و4200 دولار، وأعتقد أن السوق تنتظر فقط إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 57.30 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 1% إلى 1605.14 دولارات، وتراجع البلاديوم 1.6% إلى 1271.09 دولاراً.

النفط يواصل الانخفاض

وفي أسواق الطاقة، واصلت أسعار النفط تراجعها يوم الثلاثاء، إذ انخفضت بأكثر من دولار للبرميل وسط آمال في التوصل إلى تسوية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران التي تسببت في اضطراب كبير في تدفقات الطاقة العالمية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.47 دولار بما يعادل 1.66% إلى 86.89 دولاراً بحلول الساعة 03.26 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 20 يوليو/ تموز.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81.16 دولاراً للبرميل، بانخفاض 1.45 دولار أو 1.76%، وهو أيضا أدنى مستوى له منذ 20 يوليو/ تموز. وكان كلا العقدين قد تراجعا بنحو 8% في الجلسة السابقة بعدما علقت الولايات المتحدة فجأة حملة الضربات الجوية ضد إيران مطلع الأسبوع. وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي في مذكرة للعملاء: "في الوقت الحالي، أدى الارتياح من التوصل إلى مخرج إلى تهدئة الأسعار وتخفيف المخاوف بشأن هجمات الحوثيين على البنية التحتية السعودية. ومع ذلك، لا يزال الوضع متقلبا للغاية".

وتأثرت الأسعار أيضا بالأنباء التي أفادت بأن محطة البحر الأسود التابعة لاتحاد أنابيب بحر قزوين على الساحل الروسي استأنفت عمليات تحميل النفط بعد توقف دام أسبوعا عقب هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية. ومع ذلك، حذر محللون من أن مخاطر امتداد اضطرابات الإمدادات إلى البحر الأحمر لا تزال مرتفعة بعدما أعلنت السعودية أنها أسقطت طائرات مسيرة كانت تستهدف منشآت نفطية، بما في ذلك منشآت في الرياض.

وذكرت المملكة أن هذه الطائرات أطلقت من العراق من جماعات مسلحة مدعومة من إيران، وأعلنت أنها تحتفظ بحق الرد. من ناحية أخرى، قال حلفاء إيران من الحوثيين في اليمن إنهم استهدفوا خط الأنابيب شرق-غرب الذي ينقل النفط إلى ميناء ينبع الرئيسي التابع للسعودية على البحر الأحمر، ردا على توغل الطائرات المسيّرة السعودية.

الدولار عند قمة شهر

وفي أسواق العملات، تمسك الدولار يوم الثلاثاء بأعلى مستوى له في شهر مع عكوف المتعاملين على تقييم احتمال ضئيل لكنه لا يزال قائما لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي، حتى مع تراجع أسعار النفط الذي خفف بعض المخاوف بشأن التضخم. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، 0.03% إلى 101.55، في حين انخفض اليورو 0.01% إلى 1.1366 دولار. وأمام الين، ارتفع الدولار 0.05% إلى 163.82، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.02% إلى 1.3284 دولار.

وعلى الرغم من أن توقف الهجمات الأميركية على إيران أدى إلى انخفاض أسعار النفط وخفف إلى حد ما من مخاوف التضخم، فإن عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعت بشكل طفيف فقط مقارنة بالتحركات في الأسواق الأخرى خلال الليل. وقال كريس ويستون مدير الأبحاث في شركة بيبرستون: "ساعد غياب عمليات الشراء الجادة في الجزء القصير الأجل من منحنى عائدات سندات الخزانة الأميركية في الحفاظ على الدعم القوي للدولار".

ومن العملات الرئيسية الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي 0.11% مقابل الدولار إلى 0.6981 دولار، في حين خسر الدولار النيوزيلندي 0.12% إلى 0.5766 دولار. وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفض سعر بيتكوين 1.88% إلى 63694.59 دولاراً. وانخفض سعر إيثر 2.83% إلى 1890.30 دولاراً.

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انخفاض بورصة طوكيو بسبب موجة بيع لأسهم الرقائق

وفي أسواق الأسهم، انخفض المؤشر نيكي الياباني بأكثر من 3% يوم الثلاثاء، متأثرا بالخسائر الكبيرة التي تكبدتها أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الرقائق الإلكترونية بعدما أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض الليلة الماضية. وانخفض نيكي 3.59% إلى 62599.14 نقطة بحلول الساعة 00.34 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.44% إلى 3966.87 نقطة.

(رويترز، العربي الجديد)