الأسواق اليوم | تراجع الذهب والنفط وصعود الدولار

- شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنسبة 0.3% بسبب تقرير الوظائف القوي في الولايات المتحدة، مما قلل من احتمالية خفض الفائدة. كما تراجعت أسعار النفط نتيجة الجهود الأمريكية للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. - حقق الدولار أفضل أداء أسبوعي له مدعومًا بتوقعات عدم خفض الفائدة، بينما ارتفع الين الياباني قليلاً. تراجع اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار، في حين ارتفع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بشكل طفيف. - تأثرت الأسواق بالتوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، وتقرير الوظائف الأمريكي زاد من حالة عدم اليقين بشأن قرارات الفائدة المستقبلية.

تراجعت أسعار الذهب متجهة لتسجيل انخفاض أسبوعي، اليوم الجمعة، بعدما دعم تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة التقديرات بأنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض الفائدة في اجتماعه في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

أسعار الذهب اليوم

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4062.79 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:57 بتوقيت غرينتش. ونزل المعدن النفيس 0.3% منذ مطلع الأسبوع وحتى الآن. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 4068.10 دولاراً للأوقية.

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية، تأجل نشره بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية، أنّ الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 119 ألف وظيفة في سبتمبر/ أيلول؛ أي بأكثر من مثلي الزيادة المتوقعة عند 50 ألف وظيفة. ويتوقع المتعاملون حالياً بنسبة 39% تقريباً أن يخفض البنك المركزي الأميركي الفائدة الشهر المقبل، نزولاً من توقعات بواقع 60% في وقت سابق من هذا الشهر.

وعادة ما يميل الذهب الذي لا يدر عوائد إلى الارتفاع في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة. وتجعل قوة الدولار الذهب المسعر به أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 50.39 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 1517.95 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1381.22 دولاراً.

أسعار النفط تواصل التراجع

وواصلت أسعار النفط تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الجمعة، في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، والذي من شأنه أن يتيح المزيد من إمدادات النفط في السوق العالمية، في حين قلّصت حالة عدم اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية شهية المستثمرين للمخاطرة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتاً، أو 1.12%، إلى 62.67 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:12 بتوقيت غرينتش بعدما تراجعت 0.2% في الجلسة السابقة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.29 دولاراً للبرميل بانخفاض 71 سنتاً، أو 1.20%، بعدما أغلق على تراجع 0.5% أمس الخميس. وتتجه عقود الخامين للنزول بأكثر من 2% هذا الأسبوع بسبب المخاوف من زيادة المعروض.

وتدفع واشنطن خطة سلام بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، حتى مع الدخول المفترض للعقوبات المفروضة على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل حيز التنفيذ اليوم الجمعة. ولدى "لوك أويل" فرصة حتى 13 ديسمبر/ كانون الأول لبيع محفظتها الدولية الضخمة.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي جي"، في مذكرة: "مع عدم رفض أوكرانيا رسمياً للاتفاق حتى الآن، فإن الاحتمالات الضئيلة للتوصل إلى اتفاق تؤثر على الأسعار، إذ إن ذلك سيلغي الكثير من علاوة المخاطر الجيوسياسية للحرب التي كانت تتم إضافتها لسعر الخام". وأدى ارتفاع الدولار إلى انخفاض أسعار النفط لأنه يجعل السلعة أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.

الدولار يحقق أفضل أداء أسبوعي

في هذه الأثناء، يتجه الدولار، اليوم الجمعة، لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر في وقت يراهن فيه المستثمرون على أنه من غير المرجح أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وارتفع الين الياباني لفترة وجيزة، اليوم الجمعة، بعدما قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إنّ التدخل أمر وارد للتعامل مع التحركات المتقلبة والمضاربة المفرطة، في تصعيد من جانب طوكيو لوقف تراجع العملة.

ورسم تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي صدر أمس الخميس، بعد تأخر نشره، صورة متباينة لسوق العمل في البلاد، إذ أظهر تسارع نمو التوظيف في سبتمبر لكن معدل البطالة ارتفع إلى 4.4% وهو أعلى مستوى له في أربع سنوات. ومقابل الدولار، استقر اليورو قرب أدنى مستوى في أسبوعين ووصل في أحدث التداولات إلى 1.1528 دولار ويتجه لانخفاض أسبوعي 0.8%.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.11% إلى 1.3084 دولار لكنه يتجه لخسارة 0.7% خلال الأسبوع، مع ترقب المستثمرين أيضاً للميزانية البريطانية القادمة في اختبار رئيسي لعملة البلاد وأسواق السندات. ولامس مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من عملات أخرى، أعلى مستوياته في خمسة أشهر ونصف الشهر، ووصل في أحدث التداولات إلى 100.20. ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9% في أفضل أداء له منذ أكثر من شهر.

وقال خبراء الاقتصاد في "ويلز فارغو" في مذكرة: "لم يقدم تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، الذي تأخر صدوره، أي توضيح بشأن ما ستفعله اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في اجتماعها في ديسمبر الذي يدور حوله الكثير من الجدل". وصارت الأسواق تتوقع حالياً بنسبة 27% فقط أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.09% إلى 0.6446 دولار بعدما تراجع 0.6% الليلة الماضية وسط حالة من العزوف عن المخاطرة في الأسواق. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.11 % إلى 0.5588 دولار بعدما تراجع 0.4% أمس الخميس. وانصب الكثير من التركيز في سوق العملات هذا الأسبوع على الين المتراجع وسط قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد بعد حزمة تحفيز سخية تبنتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

ويخطط مجلس الوزراء للموافقة على الحزمة التي من المقرر أن تبلغ قيمتها حوالي 21.3 تريليون ين (135.29 مليار دولار) في وقت لاحق من اليوم الجمعة. وتراجع الين ليقترب من أدنى مستوى له في عشرة أشهر ووصل في أحدث التداولات إلى 157.33 مقابل الدولار بعدما هبط إلى 157.90 في الجلسة السابقة. ويتجه الين لانخفاض بما يقرب من 2% خلال الأسبوع في أسوأ أداء له منذ أكثر من شهر.

(رويترز، العربي الجديد)