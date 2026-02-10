الأسواق اليوم | تراجع الذهب والنفط وسط ترقب بيانات أميركية

- شهدت الأسواق المالية تراجعًا في أسعار الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم، بينما حافظ الين الياباني على مكاسبه وسط تراجع الدولار قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة. - التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران أثرت على أسعار النفط، مع نصيحة الإدارة البحرية الأميركية للسفن التجارية بتجنب المياه الإيرانية، واقتراح الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات على روسيا. - ارتفع مؤشر نيكي الياباني بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، مما يعزز التوقعات بسياسات مالية استباقية، بينما يتوقع المحللون ضعف الين على المدى الطويل.

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء، لكنه ظل متماسكاً فوق 5 آلاف دولار للأوقية، بينما انخفضت أسعار النفط وسط ترقب بيانات أميركية ومسار التفاوض مع إيران المنتج الرئيس للنفط. وتصدر بيانات مهمة عن الوظائف والتضخم بالولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة التي سيقررها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت أمس الاثنين، إن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تكون أقل في الأشهر المقبلة، بسبب تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، مما يؤثر على النقاش الجاري حاليا في مجلس الاحتياطي. ويتوقع المستثمرون خفض سعر الفائدة مرتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الجاري، مع توقع الخفض الأول في يونيو/حزيران. وتشمل البيانات المتوقعة هذا الأسبوع مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر/كانون الأول، ومؤشر أسعار المستهلكين وتقرير الوظائف غير الزراعية في يناير/كانون الثاني.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع علم الولايات المتحدة أمس الاثنين، بالبقاء بعيدا عن المياه الإقليمية الإيرانية قدر الإمكان وأن ترفض شفهيا طلب القوات الإيرانية الصعود على متن السفن إذا طلبت ذلك. ويمر حوالي خمس النفط المستهلك عالميا عبر مضيق هرمز بين عمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطرا كبيرا على إمدادات الخام العالمية. وتصدّر إيران إلى جانب الدول الأعضاء في منظمة أوبك، السعودية والإمارات والكويت والعراق، معظم نفطها الخام عبر المضيق، وبشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت التوجيهات على الرغم من تصريح وزير الخارجية الإيراني بأن المحادثات النووية التي توسطت فيها عمان مع الولايات المتحد بدأت "بشكل جيد" ومن المقرر أن تستمر. في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته ضد روسيا لتشمل الموانئ في جورجيا وإندونيسيا التي تتعامل مع النفط الروسي، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد موانئ في دول ثالثة، وفقا لوثيقة اقتراح اطلعت عليها وكالة رويترز. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تشديد العقوبات على النفط الروسي، وهو مصدر رئيسي للدخل لموسكو، بسبب الحرب في أوكرانيا.

هبوط الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 5029.49 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفع المعدن النفيس بنسبة 2% أمس الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع. وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا عند 5594.82 دولارا في 29 يناير/كانون الثاني. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر إبريل/نيسان بنسبة 0.5% إلى 5052.0 دولارا. ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا للصعود مع أسعار الفائدة المنخفضة.

ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 81.64 دولارا، بعد صعودها بنسبة 7% تقريباً في الجلسة السابقة. وسجلت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولارا في 29 يناير/كانون الثاني. وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في تيستي لايف، إن "الحرب الباردة والمنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين لن تنتهي في أي وقت قريب على الأرجح لسنوات قادمة... لذا نحن في وضع يملك فيه الذهب نوعا من الميزة الصعودية". وهبط البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 2.1% إلى 2084.09 دولارا للأوقية، بينما نزل البلاديوم 1.7% إلى 1710.75 دولارات.

انخفاض النفط

وفي أسواق الطاقة، انخفضت أسعار النفط قليلا اليوم الثلاثاء، وسط تقييم لاحتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد أن أبقت توجيهات أميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز، الانتباه منصبا على التوترات بين واشنطن وطهران. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتا، أو 0.4%، لتسجل 68.79 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.02 بتوقيت غرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا، أو 0.4%، إلى 64.13 دولارا.

وقال توني سيكامور المحلل في آي.جي في مذكرة للعملاء: "بعدما أسفرت المحادثات في عُمان عن نبرة ايجابية حذرة، فإن استمرار عدم اليقين بشأن احتمال التصعيد أو تشديد العقوبات أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز يبقى على علاوة مخاطر متواضعة دون تغيير".

الين يحافظ على مكاسبه والدولار يتراجع

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار اليوم الثلاثاء قبل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية التي ستحدد مسار أسعار الفائدة، بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات. واستقر الجنيه الإسترليني في الساعات الأولى من التداول في آسيا بعد تقلبات يوم الاثنين، حيث قيم المستثمرون الأزمة التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.3682 للدولار بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% في الجلسة السابقة.

وسجل سعر صرف الين 155.85 مقابل الدولار، محافظا على مكاسبه الليلة الماضية عندما ارتفع بنسبة 0.8%. ويتوقع محللون أن يضعف الين على المدى الطويل، مشيرين إلى أن الأضواء ستسلط قريبا على سياسات تاكايتشي المالية. وانخفضت العملة اليابانية بنسبة 6% منذ تولي تاكايتشي رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك كومنولث أستراليا: "مع توقع المزيد من التخفيف في السياسة المالية في ظل إدارة تاكايتشي الأكثر جرأة، أعتقد أن الدولار مقابل الين سيستأنف ارتفاعه في نهاية المطاف، وما زلنا نتوقع ارتفاع الدولار مقابل الين إلى 164 بحلول نهاية العام". وتراجع اليورو قليلا إلى 1.19 دولار بعد قفزة بنسبة 0.85% أمس الاثنين. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 96.952، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع. وقال محللون إن تقارير إعلامية تفيد بأن الصين حثت البنوك المحلية على تنويع استثماراتها بعيدا عن سندات الخزانة الأميركية أدت إلى بعض الضعف في الدولار.

أسهم اليابان تسجل ارتفاعاً قياسياً

وفي أسواق الأسهم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى مستوى قياسي في المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء في أعقاب أرباح فصلية قوية وتفاؤل بعد الفوز الساحق لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات العامة التي جرت يوم الأحد. وقفز نيكي بنسبة 2.5% إلى 57760.09 نقطة بحلول الساعة 01.20 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء. وصعد أيضا المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.9% إلى 3854.16 نقطة. وزاد المؤشر نيكي بنسبة 12% حتى الآن هذا العام.

وتدعم نتائج أرباح قوية للربع الرابع برابع أكبر اقتصاد في العالم توقعات بأن تتمكن تاكايتشي بفوزها الساحق من تنفيذ عمليات إنفاق كبيرة وتخفيف الضرائب. وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في مجموعة سوني المالية "بعد الفوز الساحق للتحالف الحاكم في الانتخابات العامة، تتزايد التوقعات بسياسة مالية استباقية، وتنتشر الآمال في انتعاش الاقتصاد في سوق الأسهم المحلية".

(رويترز، العربي الجديد)