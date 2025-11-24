الأسواق اليوم | تراجع الذهب والنفط والدولار يرتفع

- تراجع أسعار الذهب والنفط: انخفضت أسعار الذهب بسبب ارتفاع الدولار، مما جعله أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما تراجعت أسعار النفط مع اقتراب محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، مما قد يرفع العقوبات عن موسكو ويزيد الإمدادات النفطية. - تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية: أظهرت بيانات زيادة في الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، مما قلل من احتمالات خفض الفائدة. تراجع نشاط المصانع الأمريكية أثر على الطلب، مما ساهم في تقليل احتمالات خفض الفائدة إلى 69%. - التطورات الجيوسياسية وتأثيرها: تسعى الولايات المتحدة وأوكرانيا لاتفاق سلام مع روسيا، مما قد يرفع العقوبات عن النفط الروسي. قوة الدولار أثرت على شهية المستثمرين، وزاد احتمال خفض الفائدة بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أشهر وتراجع احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر/كانون الأول من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وبحلول الساعة 01:32 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4051.48 دولارا للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7% إلى 4049.50 دولارا للأوقية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر تقريبا يوم الجمعة، بعدما كشفت مؤشرات بشأن نمو أسرع للوظائف الأميركية في سبتمبر/أيلول عن أن البنك المركزي الأميركي من المرجح أن يتوقف مؤقتا عن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر. ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى. وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، الذي تأخر بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية، يوم الخميس، أن الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر ارتفعت بمقدار 119000 وظيفة، أي أكثر من ضعف الزيادة المقدرة بنحو 50000 وظيفة.

وفي الوقت نفسه، تراجع نشاط المصانع الأميركية إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر في نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار الواردات، ما أدى إلى كبح الطلب. ووفقا لأداة فيدوتش التابعة لسي.إم.إي، انخفض احتمال خفض سعر الفائدة الشهر المقبل إلى 69% اليوم الاثنين، بعدما قفزت إلى 74% في الجلسة السابقة. ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدا، إلى الصعود في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 49.86 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 1.1% إلى 1527.25 دولارا. وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1384.18 دولارا للأوقية.

النفط يواصل التراجع ويتكبد خسائر

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها التي تكبدتها الأسبوع الماضي مع اقتراب محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا من التوصل إلى حل وارتفاع الدولار الأميركي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، أو 0.22%، إلى 62.42 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش. وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 15 سنتاً، أو 0.26%، إلى 57.91 دولارا للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان بنحو 3% الأسبوع الماضي وبلغا أدنى مستوياتهما منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول، إذ شعر المتعاملون في السوق بالقلق من أن اتفاق السلام الروسي الأوكراني قد يرفع العقوبات المفروضة على موسكو ويغرق السوق بإمدادات كانت خاضعة للعقوبات. وكتب توني سيكامور، المحلل في آي.جي، في مذكرة: "كانت عمليات البيع ناجمة بشكل رئيسي عن دفع الرئيس ترامب القوي لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، والذي تعتبره الأسواق مسارا سريعا لفتح إمدادات روسية كبيرة".

وأضاف أن التحركات نحو التوصل إلى اتفاق سلام تفوق بكثير التعطيل على المدى القريب من العقوبات الأميركية على شركتي روسنفت ولوك أويل التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة. وأدت العقوبات إلى تجميد ما يقرب من 48 مليون برميل من النفط الخام الروسي في البحر. وقالت الولايات المتحدة وأوكرانيا، أمس الأحد، إنهما أحرزتا تقدما خلال محادثاتهما بشأن خطة سلام تتطلب تنازل كييف عن أراض والتراجع عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وحدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب موعدا نهائيا يوم الخميس المقبل، على الرغم من أن القادة الأوروبيين يضغطون من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل.

ويمكن أن يؤدي اتفاق السلام إلى التراجع عن العقوبات التي كبحت صادرات النفط الروسية. وكانت روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة في عام 2024، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كما أدى التهديد بوصول المزيد من النفط إلى السوق وحالة الضبابية بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى كبح شهية المستثمرين.

ومع ذلك، زاد احتمال خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل بعدما اقترح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك جون وليامز خفضها "على المدى القريب". واتجهت الدولار نحو تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي له في ستة أسابيع مع وصول مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أواخر مايو/ أيار. وتؤدي قوة الدولار الأميركي إلى ارتفاع أسعار النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

(رويترز، العربي الجديد)