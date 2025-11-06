الأسواق اليوم | تراجع الذهب واستقرار النفط وسط تقلبات الدولار

- تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% بعد بيانات وظائف أمريكية قوية، مما قلل من احتمالات خفض الفائدة الفيدرالية، واستقر الدولار عند مستويات مرتفعة مع زيادة الإقبال على الأصول ذات المخاطر العالية. - استقرت أسعار النفط بعد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين بسبب ضعف الطلب وفائض المعروض، مع ارتفاع طفيف في عقود خام برنت واستقرار خام غرب تكساس، وسط زيادة كبيرة في مخزونات النفط الأمريكية. - تماسك الدولار مع انتعاش الأصول عالية المخاطر، بينما ظل الجنيه الإسترليني تحت الضغط قبل اجتماع بنك إنكلترا، وشهدت العملات الحساسة للمخاطر تحركات ملحوظة مع تعافي أسواق الأسهم.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس بعد أن قلّصت بيانات وظائف أميركية جاءت أقوى من التقديرات من توقعات خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مرة أخرى أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول. وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3% إلى 3971.08 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 01:44 بتوقيت غرينتش، كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 3979.70 دولاراً للأوقية. وتماسك الدولار عند أقل بقليل من أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي وصل إليه في الجلسة السابقة، وسط تزايد الإقبال على الأصول الأعلى مخاطرة. وكان البنك المركزي الأميركي قد خفّض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وأشار رئيسه جيروم باول إلى احتمال خفض آخر في تكاليف الاقتراض هذا العام.

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة "إيه دي بي" (ADP) أن الوظائف في القطاع الخاص الأميركي ارتفعت بمقدار 42 ألف وظيفة الشهر الماضي، متجاوزة تقديرات وكالة رويترز التي توقعت زيادة بـ28 ألف وظيفة. وتقلل قوة سوق العمل عادة من احتمالات خفض أسعار الفائدة، وقد تُبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول. ووفقاً لأداة "فيد ووتش"، تتوقع السوق حالياً بنسبة 62% خفض الفائدة في ديسمبر، انخفاضاً من أكثر من 90% الأسبوع الماضي. وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.6% إلى 47.77 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 1549.21 دولاراً، فيما هبط البلاديوم 0.7% إلى 1408.74 دولارات.

النفط يستقر وسط ضغوط المعروض وضعف الطلب

واستقرت أسعار النفط إلى حد كبير في وقت مبكر من اليوم الخميس، بعد أن سجلت عند التسوية في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أسبوعين، وسط استمرار الضغوط على السوق نتيجة لضعف الطلب وفائض المعروض العالمي من النفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين أو 0.03% إلى 63.54 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 59.60 دولاراً.

وقال بنك "جي بي مورغان"، في مذكرة للعملاء، إنّ الطلب العالمي على النفط ارتفع، منذ بداية العام وحتى الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، بواقع 850 ألف برميل يومياً، وهو أقل من النمو الذي سبق أن توقعه عند 900 ألف برميل يومياً. وفي الجلسة السابقة، تراجعت أسعار النفط بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنّ مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 5.2 ملايين برميل إلى 421.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات بزيادة 603 آلاف برميل.

وانخفضت أسعار النفط عالمياً للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر/ تشرين الأول؛ بسبب المخاوف من وجود فائض في المعروض بعد زيادات الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، التي تتزامن مع استمرار تزايد إنتاج المنتجين من خارج المنظمة.

وخفضت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، أسعار بيع خامها للمشترين في آسيا بشكل حاد في ديسمبر، في ظل وفرة المعروض في السوق بعد زيادة منتجين في تحالف أوبك+ الإنتاج. وأعلنت شركة أرامكو السعودية، في بيان، اليوم الخميس، أنّ المملكة حددت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرئيسي الذي تبيعه لآسيا في ديسمبر عند علاوة بدولار واحد للبرميل فوق متوسط عُمان/دبي، مسجلة بذلك أول خفض منذ أكتوبر بعد الإبقاء على الأسعار من دون تغيير في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأظهرت وثيقة تسعير انخفاض أسعار ديسمبر للخام العربي المتوسط والعربي الثقيل بمقدار 1.40 دولار لكل منهما إلى خمسة سنتات وعشرة سنتات للبرميل، فيما هبطت أسعار الخام العربي الخفيف جدا بمقدار 1.20 دولار إلى 1.30 دولار للبرميل. جاء قرار التسعير بعد وقت قصير من اتفاق تحالف أوبك+ يوم الأحد على زيادة متواضعة في إنتاج النفط لشهر ديسمبر، يليها تعليق مؤقت لزيادات الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل. وقرر التحالف تقليص مساعيه لاستعادة حصته السوقية وسط مخاوف متزايدة من فائض محتمل في المعروض العالمي.

ورفع تحالف أوبك+ أهداف الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يومياً؛ أي ما يعادل حوالي 2.7% من المعروض العالمي، منذ إبريل/ نيسان. وأبطأ التحالف وتيرة الزيادات بداية من أكتوبر، وسط توقعات بفائض وشيك في المعروض. ووفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز"، فقد جاءت تخفيضات الأسعار ضمن توقعات السوق. وتحدد شركة النفط الحكومية العملاقة أسعارها للخام بناء على توصيات من العملاء وتقييم التغيرات الشهرية لقيمة نفطها استناداً إلى العوائد وأسعار المنتجات. ولا يعلق مسؤولو أرامكو السعودية على الأسعار الشهرية للنفط الخام حسب سياستها العامة.

الدولار يتماسك والجنيه الإسترليني تحت الضغط

في الأثناء، تماسك الدولار دون أعلى مستوياته في عدة أشهر، اليوم الخميس، وسط انتعاش الإقبال على الأصول عالية المخاطر، في حين ظل الجنيه الإسترليني تحت ضغط قبل اجتماع لبنك إنكلترا يتوقع المستثمرون منه نبرة تميل إلى التيسير النقدي. ولم يتحرّك الدولار كثيراً وسجل 1.1495 مقابل اليورو، وهو ما يعني تراجعاً طفيفاً عن أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله يوم الثلاثاء عند 1.1469.

وكان الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطر من أكبر العملات تحركا خلال الليل واقتفيا أثر تعافي أسواق الأسهم بعد انحسار عمليات البيع الحادة لأسهم التكنولوجيا. وارتفع الدولار الأسترالي 0.3% ليتداول عند 0.6508 دولار صباح اليوم في آسيا. وصعد الدولار النيوزيلندي من أدنى مستوى له في سبعة أشهر ليتداول عند 0.5665 دولار. وزاد الدولار بشكل طفيف أمام الين خلال الليل واستقر عند 153.93 ين، اليوم الخميس. ومن المقرر أن يعلن بنك إنكلترا قراره بشأن أسعار الفائدة عند الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3054 دولار اليوم الخميس، بعد أن ارتفع قليلاً من أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 1.3011 دولار الذي سجله الليلة الماضية.

(رويترز، العربي الجديد)