الأسواق اليوم | تراجع الذهب واستقرار النفط

- استقرار أسعار النفط نتيجة تراجع التوترات الجيوسياسية، حيث لم تشهد تغيراً كبيراً بعد انخفاض احتمالات توجيه ضربة عسكرية لإيران وهدوء الاحتجاجات هناك. - ضغوط على أسعار النفط بسبب زيادة المخزونات الأميركية واستئناف فنزويلا صادراتها النفطية، مع إعلان إصلاحات لجذب استثمارات جديدة في قطاع النفط. - تراجع عائدات الطاقة الروسية إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات بسبب العقوبات وتراجع الأسعار، بينما يواصل الذهب تراجعه مع قوة الدولار.

لم تشهد أسعار النفط تغيراً يُذكر، اليوم الجمعة، إذ تحرك كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ببضعة سنتات فقط مقارنة بأسعار تسوية الجلسة الماضية، في ظل تراجع احتمالات توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لإيران. وبحلول الساعة 02:23 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر خام برنت ثلاثة سنتات أو 0.05% إلى 63.73 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع سعر الخام الأميركي أربعة سنتات أو 0.07% إلى 59.22 دولاراً للبرميل. وكان الخامان قد بلغا أعلى مستوياتهما في عدة أشهر خلال الأسبوع الجاري، مدفوعين بالاحتجاجات في إيران وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصفها. غير أن ترامب قال، أمس الخميس، إن حملة القمع التي تشنها طهران على المحتجين خفت حدتها، ما خفف المخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات النفط.

مخزونات أميركية وضغوط إضافية

تعرضت الأسعار أيضاً لضغوط عقب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الذي أظهر أن مخزونات النفط الخام والبنزين تجاوزت بكثير تقديرات المحللين. وقال توني سيكامور، المحلل لدى "آي.جي"، إن ذلك أدى إلى "تراجع سريع في علاوة إيران التي دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 12 أسبوعاً، إلى جانب أحدث البيانات الأميركية التي أظهرت زيادة كبيرة في مخزونات الخام". في السياق ذاته، ذكرت مصادر لرويترز أن فنزويلا بدأت إلغاء تخفيضات الإنتاج واستئناف الصادرات.

فنزويلا: إصلاحات مرتقبة في قطاع النفط

قالت رئيسة فنزويلا المؤقتة، ديلسي رودريغيز، إنها ستقدم اقتراحاً لإصلاح القوانين المنظمة لقطاع النفط والغاز، استجابة لضغوط مستثمرين في واشنطن لتسهيل الوصول إلى القطاع. وأوضحت أن الإصلاحات ستسمح بجذب استثمارات جديدة في مجالات لم تُستثمر سابقاً أو تفتقر إلى البنية التحتية، مؤكدة أن عوائد النفط ستخصص للعمالة والخدمات العامة.

وبحسب الولايات المتحدة، جُمعت إيرادات بنحو 500 مليون دولار من مبيعات النفط بموجب اتفاق مع كاراكاس، وأودعت في حسابات مصرفية خاضعة لسيطرة واشنطن، مع وجود الحساب الرئيسي في قطر. ويأتي ذلك في وقت تسعى إدارة ترامب إلى استغلال الاحتياطيات النفطية الفنزويلية غير المستغلة ضمن خطة إعادة إعمار بقيمة 100 مليار دولار، وسط مطالب بإصلاحات قانونية عاجلة في الدولة العضو في منظمة أوبك.

روسيا: عائدات الطاقة عند أدنى مستوى منذ 2020

انخفضت عائدات روسيا من النفط والغاز إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات، وفق بيانات وزارة المال الروسية. وبلغت المبيعات في عام 2025 نحو 8.467 تريليونات روبل (108.6 مليارات دولار)، بانخفاض 24% مقارنة بالعام السابق، متأثرة بالعقوبات الغربية، وتراجع الأسعار، وارتفاع سعر صرف الروبل. ورغم إدراج شركتي "لوك أويل" و"روسنفت" في قائمة العقوبات الأميركية، لا تزال موسكو تصدر كميات كبيرة من النفط والغاز إلى شركاء مثل الصين والهند وتركيا عبر قنوات بديلة.

الذهب: تراجع مع قوة الدولار

واصل الذهب تراجعه، اليوم الجمعة، بعدما قلصت بيانات اقتصادية إيجابية التوقعات بخفض قريب لأسعار الفائدة الأميركية، إلى جانب انحسار التوترات الجيوسياسية. وبحلول الساعة 04:26 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4598.52 دولاراً للأوقية، لكنه لا يزال متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2% بعد تسجيله مستوى قياسياً عند 4642.72 دولاراً يوم الأربعاء. وقال كايل رودا، المحلل في "كابيتال دوت كوم"، إن تراجع احتمالات التدخل الأميركي في إيران وصدور بيانات أميركية قوية "أظهرا عدم وجود حاجة ملحّة لخفض أسعار الفائدة".

وارتفاع الدولار يجعل المعادن المسعرة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وقال أشخاص من داخل إيران، اتصلت بهم رويترز يومي الأربعاء والخميس، إن الاحتجاجات يبدو أنها تراجعت منذ يوم الاثنين وتبنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا لهجة أقل حدة في ما يتعلق بالتدخل العسكري ضد طهران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 90.70 دولاراً للأوقية، إلا أنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على 13% بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93.57 دولاراً في الجلسة الماضية. وانخفض البلاتين 2.8% إلى 2342.14 دولاراً للأوقية وفقد البلاديوم 2.3% إلى 1759.07 دولاراً للأوقية بعدما سجل أدنى مستوى له في أسبوع في وقت سابق.

(رويترز، فرانس برس )