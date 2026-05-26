الأسواق اليوم | تراجع الذهب واستقرار الدولار وسط عودة التوترات

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعدما دفعت هجمات أميركية جديدة في إيران أسعار النفط إلى الارتفاع، مما زاد المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ويرى المتعاملون الآن احتمالاً بنسبة 40% لأن يرفع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر/ كانون الأول. ويمثل ذلك تحوّلاً حادّاً عن التوقعات قبل اندلاع الحرب، عندما توقع خبراء الاقتصاد على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

وقالت كبيرة خبراء الاستثمار لدى "ساكسو" في سنغافورة، شارو تشانانا، لوكالة رويترز، إنّ "الأسواق محقة في تقييم بعض التفاؤل لأن مجرد المضي نحو إعادة فتح مضيق هرمز يقلل من المخاطر الشديدة المحيطة بالنفط والتضخم والنمو العالمي". وأضافت تشانانا، أن "الاختبار الحقيقي ليس الاتفاق الرئيسي، بل ما إذا كان بإمكان الناقلات التحرك بحرية، وانخفاض علاوات التأمين، وعودة تدفقات الطاقة إلى طبيعتها... وحتى ذلك الحين، من المرجح أن تظل التجارة متقطعة ومحفوفة بالمخاطر".

انخفاض أسعار الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4537.54 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02.18 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران 0.3% إلى 4538.50 دولاراً. وانخفض الذهب بنحو 14% منذ بدء الحرب على إيران في أواخر فبراير/ شباط، مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة الذي أثار مخاوف إزاء التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية.



وقال كبير محللي الأسواق لدى "أواندا" كلفن وونغ: "رغم أن لدينا اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران في مراحله النهائية، فإن الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج النفط في الشرق الأوسط قد تحول فعلياً دون عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها الطبيعية بسرعة من الشرق الأوسط إلى بقية العالم". وأضاف لـ"رويترز" "بدأت السوق في استيعاب هذا الوضع، إذ تظهر احتمالات مرتفعة جداً لرفع أسعار الفائدة هذا العام". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 76.66 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين 0.9% إلى 1950.70 دولاراً، وتراجع البلاديوم 1.1% إلى 1382.42 دولاراً.

استقرار الدولار

وفي أسواق العملات، استقر الدولار، اليوم الثلاثاء، وسط تضاؤل آمال المستثمرين في التوصل إلى اتفاق قريباً لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي وإنهاء حرب إيران، وذلك في أعقاب الهجمات الأميركية الجديدة على أهداف إيرانية، والتصريحات التي أشارت إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق بعض الوقت. وانخفض اليورو قليلاً إلى 1.163 دولار اليوم، بعد ارتفاعه 0.3% أمس الاثنين. وبلغ سعر الين الياباني 158.99 للدولار. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، عند 99.031.

وانخفض الدولار الأسترالي، الذي يُنظر إليه في كثير من الأحيان على أنه مؤشر للمخاطر، 0.23% إلى 0.7158 دولار بعد ارتفاعه 0.65% أمس الاثنين. وسجل الدولار النيوزيلندي 0.5848 دولار، بانخفاض 0.42% قبل قرار السياسة النقدية الذي سيصدره البنك المركزي النيوزيلندي غداً الأربعاء.

تراجع بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، تراجع المؤشر نيكي الياباني، اليوم الثلاثاء، مبتعداً عن أعلى مستوى قياسي سجله في الجلسة السابقة مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح وتأثر المعنويات بارتفاع أسعار النفط. وانخفض المؤشر نيكي 0.3% إلى 64937.89 نقطة بحلول الساعة 01.51 بتوقيت غرينتش. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.08% إلى 3945.64 نقطة.

وكان المؤشر نيكي 225 قد قفز 2.87% ليغلق عند 65158.19 نقطة أمس الاثنين، بفضل حالة من التفاؤل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وحقق المؤشر مكاسب بلغت 8.95% خلال الجلسات الثلاث الماضية، مسجلاً أكبر مكاسب له في ثلاثة أيام منذ أكثر من ست سنوات. وقال كبير المحللين لدى "دايوا سكيوريتيز" دايسوكي هاشيزومي، لـ"رويترز"، إنّ "السوق تحولت إلى وضع المخاطرة، لكن المستثمرين باعوا الأسهم لجني أرباح من الارتفاع الحاد". وأضاف "استوعبت (الأسواق) بالفعل حالة التفاؤل بشأن إبرام اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، كما تأثرت المعنويات سلباً بمكاسب أسعار النفط".

(رويترز، العربي الجديد)