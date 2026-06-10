- شهدت أسعار الذهب انخفاضًا بأكثر من 1% بسبب ارتفاع الدولار وأسعار النفط نتيجة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما زاد المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة. في المقابل، ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% بعد الغارات الأميركية على إيران وانخفاض مخزونات الخام الأميركية. - استقر الدولار مقابل العملات الرئيسية وسط ترقب الأسواق للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وانتظار بيانات التضخم الأميركية، بينما شهدت العملات الرئيسية تغيرات طفيفة. - استقرت الأسهم الأوروبية مع توقعات برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بشكل طفيف، بينما واصلت البنوك البريطانية خسائرها.

انخفض الذهب بأكثر من 1%، اليوم الأربعاء، ليسجل أدنى مستوى له في 11 أسبوعاً مع ارتفاع الدولار وأسعار النفط على خلفية تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، ما فاقم المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

الذهب

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 4187.59 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، ليلامس أدنى مستوى له منذ 23 مارس/ آذار الماضي. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 1.7% إلى 4213.40 دولاراً. وقال رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي لدى "تيستيلايف"، إيليا سبيفاك، لوكالة رويترز إنّ "الدافع الحقيقي هو التحوّل في توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وارتفاع العائدات والدولار. أعتقد أن كل هذه العوامل تلقي بظلالها على الذهب". وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 64.43 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 2.8% إلى 1678.10 دولاراً، ونزل البلاديوم 0.8% إلى 1212.31 دولاراً.

النفط

وارتفعت أسعار النفط بنحو 1%، اليوم الاربعاء، مبتعدة عن أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع الذي سجلته في الجلسة السابقة، وذلك بعد أن شن الجيش الأميركي غارات جديدة على إيران، وفي الوقت الذي أظهرت فيه بيانات السوق انخفاضاً كبيراً آخر في مخزونات الخام الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتاً بما يعادل 0.9% إلى 92.29 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68 سنتاً أو 0.8% إلى 88.97 دولاراً. وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أمس الثلاثاء، إن حركة السفن في الخليج وصادرات النفط عبر مضيق هرمز آخذة في الارتفاع، حتى في الوقت الذي تجد فيه واشنطن وطهران صعوبة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

على صعيد العرض، أفادت مصادر في السوق، نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، لـ"رويترز"، بأن مخزونات الخام الأميركية تراجعت الأسبوع الماضي للأسبوع الثامن على التوالي، وانخفضت أيضاً مخزونات البنزين. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إنّ مخزونات الخام انخفضت 9.12 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو/ حزيران. وأضافت أن مخزونات البنزين هبطت 1.19 مليون برميل.

الدولار

إلى ذلك، استقر الدولار مقابل العملات الرئيسية، اليوم الأربعاء، وسط ترقب الأسواق للتصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، بنسبة طفيفة بلغت 0.06% ليصل إلى 99.95. ارتفع اليورو بنسبة 0.01% ليصل إلى 1.1544 دولار، بينما ربح الجنيه الإسترليني 0.03% ليصل إلى 1.338 دولار.

وارتفع الين الياباني بنسبة 0.01% مقابل الدولار ليصل إلى 160.34 يناً للدولار، ليواصل تذبذبه حول مستوى 160 يناً للدولار. وانخفض الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، بنسبة 0.16% مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى 0.717 دولار. وتراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة طفيفة بلغت 0.05% مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى 0.5813 دولار.

الأسهم

في الأثناء، استقرت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات، اليوم الأربعاء، مع تمسك المستثمرين بآمال التوصل لاتفاق في المنطقة، مع التركيز أيضاً على قرار البنك المركزي الأوروبي المرتقب بشأن السياسة النقدية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 619.88 نقطة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش مع زيادة طفيفة في معظم القطاعات. وسيبدأ اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء ويستمر لمدة يومين، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك أسعار الفائدة بنحو 0.25% في ختام الاجتماع لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة. لكن التركيز الأكبر سيكون على تصريحات صانعي السياسة بشأن التوقعات المستقبلية للسياسة النقدية.

ومن المقرر صدور تقرير التضخم الأميركي في وقت لاحق من اليوم، والذي قد يقدم دلالات على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وصعد سهم "إس تي مايكرو إلكترونيكس" 2.9% بعد رفع "بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرتش" للسمسرة تصنيف سهم الشركة، وزاد سهم إنفينيون المنافسة 2.6%. وواصلت البنوك البريطانية خسائرها اليوم الأربعاء عقب تراجع في الجلسة السابقة بعدما أصدر بنك جي بي مورغان تقريراً أشار فيه إلى تأثير أكبر للقواعد الصينية الجديدة. وتراجع سهما بنكي "إتش إس بي سي" وستاندرد تشارترد بأكثر من 1% لكل منهما. وربح سهم مجموعة كونغسبرغ للدفاع 3.2% بعد أن أعلنت اليوم الأربعاء أنها تهدف إلى زيادة إيراداتها ثلاثة أمثال في السنوات المقبلة مدفوعة بتنامي الاستثمارات العسكرية في أوروبا.

(رويترز، العربي الجديد)