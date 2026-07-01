- شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرًا بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياط الفيدرالي، مع استمرار المخاوف من التضخم وتوترات الولايات المتحدة وإيران. - ارتفعت أسعار النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية بعد رفض إيران مقابلة مبعوثي الرئيس الأميركي، مما أدى إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، رغم الانخفاضات الفصلية السابقة. - ارتفع مؤشر نيكي الياباني بدعم من أسهم الذكاء الاصطناعي، بينما ارتفع الدولار مع زيادة عوائد سندات الخزانة، مما أدى إلى تراجع الين والعملات الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني.

تراجعت أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات الأميركية، واستمرار مخاوف التضخم وتوقعات رفع الفائدة، بينما ارتفع النفط وسط مخاوف عودة التوترات في المنطقة.

الذهب

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين أدى تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران إلى استمرار ارتفاع المخاوف إزاء التضخم ورفع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة. بينما ارتفعت أسعار النفط بعد رفض إيران مقابلة مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن المتعاملين يتوقعون احتمالاً يقارب 67% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول، مما يعكس توقعات متزايدة بتشديد السياسة النقدية. ويترقب المستثمرون بيانات التوظيف لشهر يونيو/ حزيران التي ستصدرها مؤسسة "إيه دي بي" في وقت لاحق اليوم، وأرقام الوظائف غير الزراعية غداً الخميس، للحصول على مزيد من المؤشرات عن مسار أسعار الفائدة لدى "الاحتياط الفيدرالي".

وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 3979.41 دولاراً للأوقية (الأونصة) حتى الساعة 03.00 بتوقيت غرينتش. وتراجع سعر الذهب في الجلسة السابقة إلى 3942.99 دولاراً للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 1.1% إلى 3992.70 دولاراً اليوم.

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وسجل الذهب أمس أكبر انخفاض فصلي له منذ 2013، وانخفض للشهر الرابع على التوالي في يونيو/ حزيران، بعد أن أجج التوتر في المنطقة مخاوف التضخم وعزز توقعات رفع سعر الفائدة الأميركية. وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستي لايف"، إيليا سبيفاك، لوكالة رويترز، إنّ "الضغط الناجم عن ارتفاع عوائد السندات هو ما يدفع على ما يبدو الذهب إلى الانخفاض. وارتفع الدولار قليلاً في الوقت نفسه، وهو ما يؤكد نوعاً ما ما يجري". وارتفع الدولار مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى، وصعدت كذلك عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 57.75 دولاراً للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.6% إلى 1542 دولاراً، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ونزل سعر البلاديوم 0.4% إلى 1199.34 دولاراً.

ارتفاع النفط

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد أنباء أفادت بأنّ إيران لن تجتمع مع مبعوثي ترامب في قطر، مما يزيد الضغط على وقف إطلاق النار المؤقت الذي اتفق عليه الطرفان في الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتاً أو 0.69% إلى 73.45 دولاراً للبرميل عند الساعة 12.08 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط 63 سنتاً، أو 0.91%، إلى 70.13 دولاراً للبرميل.

وهوى سعر خام برنت نحو 45 دولاراً للبرميل بين الربعين الأول والثاني من هذا العام، في أكبر خسارة فصلية له منذ 2008 خلال الأزمة المالية العالمية. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بنحو 31 دولاراً، في أكبر خسارة ربع سنوية لها منذ 2020، عندما أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى انهيار الطلب العالمي على النفط. وجاءت هذه الانخفاضات في أعقاب التقدم المحرز نحو إنهاء الصراع في المنطقة، مما أدى إلى تراجع المكاسب الحادة التي أثارتها الأعمال القتالية في وقت سابق.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، أمس الثلاثاء، أنّ المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026 للمرة الأولى منذ بدء الحرب على إيران بعد خمسة ارتفاعات شهرية متتالية، إذ هدأت معاودة فتح مضيق هرمز المخاوف إزاء انقطاعات طويلة الأمد في الإمدادات. وفي الوقت نفسه، ذكرت مصادر في السوق، لوكالة رويترز، مستشهدة ببيانات صادرة عن معهد البترول الأميركي، أمس، أنّ مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت مرة أخرى الأسبوع الماضي، وكذلك مخزونات البنزين. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنّ مخزونات النفط الخام انخفضت 6.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يونيو/ حزيران.

صعود مؤشر بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، واصل المؤشر نيكي الياباني ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء، مدعوماً بأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، غير أن حذر المستثمرين في ظل تقلبات السوق حد من المكاسب. وارتفع نيكي 225 بنسبة 0.6% إلى 70497.49 نقطة في منتصف التعاملات، بعد أن سجل مكاسب 2.7% في وقت سابق. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.4% إلى 4010.68 نقطة.

وقال محللون في "توكاي إنتليجنس لابراتوري" في مذكرة: "من المرجح على الصعيد المحلي أن يغلب الشراء على حركة أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، مما يشير إلى أن السوق ستفتح على ارتفاع". وأضافوا "ومع ذلك، ارتفع نيكي بشدة عند افتتاح التداول في اليوم السابق قبل أن يفقد قوته الدافعة سريعاً، لذا يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين من الارتفاع المفرط على المدى القصير وعمليات جني الأرباح". وظلت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي دعمت أحدث ارتفاعات نيكي، ثابتة.

ارتفاع الدولار

وفي أسواق العملات، صعد الدولار بدعم من الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية، مما دفع الين إلى أدنى مستوى له منذ 40 عاماً، اليوم الأربعاء، فيما يترقب المتعاملون تقريراً مهماً عن الوظائف في الولايات المتحدة وزادوا رهاناتهم على رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قريباً. وارتفع الدولار إلى مستوى قياسي جديد عند 162.77 يناً في بداية الجلسة الآسيوية، وهو ما يزيد بكثير عن المستويات التي دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل في سوق الصرف قبل بضعة أشهر لدعم العملة المتعثرة.

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وفي السوق الأوسع، كان الدولار في الصدارة مدعوماً بقفزة عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليل. وانخفض اليورو 0.07% إلى 1.1413 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.09% إلى 1.3252 دولار. واستقر مؤشر الدولار أمام سلة عملات رئيسية عند 101.24. وانخفض الدولار الأسترالي 0.18% إلى 0.6907 دولار، ونزل الدولار النيوزيلندي 0.04% إلى 0.5674 دولار.

(رويترز، العربي الجديد)