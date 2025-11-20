الأسواق اليوم | تراجع الذهب وارتفاع النفط

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، وسط ارتفاع الدولار وانحسار توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول، في وقت يترقب فيه المستثمرون تقريراً أميركياً للوظائف. وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4077.13 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 4075.80 دولاراً للأوقية.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لدى "أواندا"، إنّ "الذهب متراجع الآن لأسباب أبرزها حقيقة أنّ رهانات خفض أسعار الفائدة قد تمّ تقليصها بشكل ملحوظ في الأسبوعين الماضيين". وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل عملات رئيسية، ما يجعل الذهب أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.

ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي إم إي"، يتوقع المتعاملون الآن بنسبة تقارب 33% خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي يومي التاسع والعاشر من ديسمبر، منخفضاً من 49% أمس الأربعاء. وعادة ما يتجه الذهب، الذي لا يدرّ عوائد، إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات الضبابية الاقتصادية.

وينصبّ التركيز الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر/ أيلول، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي الأخير. ومن المتوقع أن توفّر البيانات المزيد من المؤشرات حول مسار سياسة البنك المركزي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 51.44 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.9% إلى 1559.54 دولاراً، وصعد البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1395.37 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد الخسائر التي تكبّدتها في الجلسة السابقة، بينما تعكف الأسواق على تقييم المقترحات الأميركية الأحدث لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وتترقب المهلة النهائية التي حددتها الولايات المتحدة لوقف التعاملات مع شركتي نفط روسيتين كبيرتين. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً، أو 0.33%، إلى 63.72 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:42 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتاً، أو 0.40%، إلى 59.68 دولاراً للبرميل. وتراجعت عقود الخامين بنحو 2% في جلسة أمس الأربعاء.

وجاءت مكاسب اليوم عقب تقرير لوكالة رويترز يفيد بأنّ الولايات المتحدة أرسلت إشارات إلى أوكرانيا لقبول إطار عمل صاغته واشنطن لإنهاء الحرب مع روسيا، من خلال التخلي عن أراضٍ وبعض الأسلحة، وذلك وفقاً لمصدرين مطلعين. وفي إطار جهود واشنطن لإنهاء الصراع، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، وهما أكبر منتجين ومصدرين للنفط في روسيا، على أن تنقضي مهلة إنهاء التعاملات معهما في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني. وخفّضت "روسنفت" حصتها في شركة أنابيب كردستان، وهي خط الأنابيب الرئيسي في إقليم كردستان العراق ومُصدّر رئيسي للنفط، إلى أقل من 50% لحماية الشركة التابعة من العقوبات الأميركية.

(رويترز، العربي الجديد)