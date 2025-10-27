الأسواق اليوم | تراجع الذهب وارتفاع الدولار والنفط

- ارتفعت أسعار النفط نتيجة لتخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما ساهم في تهدئة المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي. - تراجعت أسعار الذهب بسبب ارتفاع الدولار وتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، رغم أن الذهب عادة ما يستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. - يتوقع المستثمرون خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع ترقب تصريحات جيروم باول لتوجيه الأسواق المالية.

ارتفعت أسعار النفط وانخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار ومؤشرات إلى تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون اجتماعات بنوك مركزية رئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع‭‭ ‬‬للحصول على مؤشرات بشأن السياسة النقدية.

ووضع كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأميركيين، أمس الأحد، إطارا لاتفاق تجاري كي يتخذ الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ قرارا بشأنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أمس الأحد، إن كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأميركيين توصلوا إلى "إطار عمل جوهري للغاية" لاتفاق تجاري في كوالالمبور، ما سيسمح للرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بمناقشة التعاون التجاري في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال بيسنت إن إطار العمل من شأنه أن يتجنب فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 100% على السلع الصينية ويرجئ تطبيق ضوابط تصدير الصين للمعادن الأرضية النادرة. كما قال ترامب، أمس الأحد، إنه متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق مع بكين، وتوقع عقد اجتماعات في الصين والولايات المتحدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه يوم الأربعاء، وهو تكهن يدعمه تقرير التضخم الذي جاء أقل من المتوقع يوم الجمعة. وبخلاف هذا الخفض المتوقع، سيترقب المستثمرون أي تصريحات تشير إلى المسار المستقبلي لأسعار الفائدة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

تراجع الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، وبحلول الساعة 05.04 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمائة إلى 4072.65 دولارا للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 1.3% إلى 4085.60 دولارا للأوقية. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين مقابل الين خلال اليوم، ما يجعل الذهب أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا، المحلل في كابيتال دوت كوم: "جاء هذا الاتفاق التجاري المحتمل بين الولايات المتحدة والصين بشكل غير متوقع حقا وحمل مفاجأة إيجابية للأسواق بشكل عام. لكن على الجانب الآخر، كانت تلك التطورات سلبية بالنسبة للذهب". وأضاف رودا "العوامل المحفزة لارتفاع الذهب بشكل كبير انحسرت الآن في السوق واستقرت المعنويات. والسبب الذي يمكن أن يظل يدعم الذهب هو احتمال استمرار التيسير النقدي في المستقبل. وإذا استمر الحال على هذا المنوال، فمن المفترض أن يستمر الاتجاه الصعودي للذهب".

ويميل الذهب، وهو أحد الأصول التي لا تدر عائدا، إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 48.04 دولارا للأوقية وهبط البلاتين 0.1% إلى 1604.80 دولارات ونزل البلاديوم 0.8% إلى 1418 دولارا.

ارتفاع أسعار النفط

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين، بعدما وضع المسؤولون الاقتصاديون الأميركيون والصينيون إطارا لاتفاق تجاري بين الجانبين، ما خفف من المخاوف من أن الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الصادرات بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم قد تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 00.27 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً، أو 0.7%، لتصل إلى 66.40 دولارا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا، أو 0.75%، إلى 61.96 دولارا بعد ارتفاعها بنسبة 8.9 و7.7% على التوالي في الأسبوع السابق بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا.

وقالت شركة هايتونغ سكيورتيز في مذكرة إن توقعات السوق تحسنت بعد العقوبات الجديدة على روسيا وتراجع حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى إلى مواجهة المخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام التي دفعت الأسعار إلى الانخفاض في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في "آي جي"، إن إطار عمل الاتفاق التجاري يساعد على تعويض المخاوف من أن روسيا قد تتمكن من تخطي العقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف شركتي روسنفت ولوك أويل، من خلال تقديم تخفيضات أكبر على الأسعار واستخدام أساطيل الظل لجذب المشترين. وقال يانغ آن، المحلل في شركة هايتونغ سكيورتيز: "ومع ذلك، إذا كانت العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي أقل فعالية مما كان متوقعا، فقد تعود ضغوط زيادة المعروض إلى السوق".

(رويترز، العربي الجديد)