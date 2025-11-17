- انخفضت أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع الدولار، مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية قد تؤثر على سياسة الفائدة لمجلس الاحتياط الاتحادي. يتوقع المتعاملون خفض الفائدة بنسبة 46% الشهر المقبل، مما يؤثر سلباً على جاذبية الذهب. - تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية والعقود الآجلة، بينما واصل مؤشر الدولار مكاسبه، مما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. تعليقات مسؤولي المركزي الأميركي التي تميل للتشديد النقدي لا تصب في صالح الذهب. - في أسواق الأسهم، أغلق مؤشر نيكي الياباني على انخفاض طفيف بسبب تراجع الأسهم المرتبطة بالسياحة، وسط تحذيرات الصين لمواطنيها من السفر إلى اليابان. تلقت السوق دعماً من ارتفاع أسهم التكنولوجيا.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، تحت ضغط ارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على سياسة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في ما يتعلق بمسار أسعار الفائدة.

وينتظر المشاركون في السوق صدور البيانات الأميركية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر/ أيلول، يوم الخميس، للحصول على مؤشرات على قوة أكبر اقتصاد في العالم. وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 46% خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، بانخفاض من 50% في وقت سابق من الأسبوع.

تراجع أسعار الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، وبحلول الساعة 06:08 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4062.96 دولارا للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر /كانون الأول 0.7% إلى 4064.50 دولارا للأوقية.

وواصل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات منافسة مكاسبه للجلسة الثانية أمام منافسيه، ما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد: "تراجع توقعات خفض الاحتياط الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل تلقي بظلالها على أسعار الذهب". وأضاف أنه "رغم انتهاء الإغلاق، لا يوجد ضمان بأن الأسواق أو في الواقع الاحتياط الاتحادي ستكون لديه رؤية كاملة حول كيفية أداء الاقتصاد... كما أن تعليقات مسؤولي المركزي الأميركي التي تميل للتشديد النقدي لا تصب في صالح المعدن النفيس". ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات الضبابية الاقتصادية.

في السياق، أشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء، اليوم الثلاثاء، إلى أن السلطات الإندونيسية تدرس فرض رسوم بنسبة تتراوح بين 7.5% و15% على صادرات الذهب وفقا لأسعار المعدن الأصفر في السوق العالمية، وهو ما يدفع باتجاه ارتفاع أسعاره. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 50.81 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 0.5% إلى 1548.37 دولارا، وصعد البلاديوم 0.7% إلى 1394 دولارا.

تراجع مؤشر بورصة طوكيو وسط خلاف مع الصين

وفي أسواق الأسهم، أغلق مؤشر نيكي الياباني على انخفاض طفيف اليوم الاثنين، بضغط من تراجع الأسهم المرتبطة بالسياحة بعد أن حذرت الصين مواطنيها من السفر إلى اليابان وسط تفاقم خلاف دبلوماسي يرتبط بتايوان. وتراجع مؤشر نيكي 0.1% ليغلق عند 50323.91 نقطة بعد ارتفاعه 0.4% في وقت سابق من الجلسة. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37% إلى 3347.53 نقطة.

ويعتمد تجار التجزئة اليابانيون بشكل كبير على السياح الصينيين الذين ينفقون مبالغ طائلة على شراء الملابس ومستحضرات التجميل. وتلقت السوق بعض الدعم من ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المرتبطة بالرقائق والذكاء الاصطناعي بعد تراجعها.

