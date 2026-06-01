الأسواق اليوم | تراجع الذهب مع استقرار الدولار وصعود النفط

- شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا متأثرة بارتفاع أسعار النفط واستقرار الدولار، وسط ترقب لقرار الرئيس الأميركي بشأن الاتفاق مع إيران، مما يثير مخاوف التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة. - تجاوز المؤشر نيكي الياباني 67 ألف نقطة لأول مرة، مدعومًا بأسهم الذكاء الاصطناعي، حيث تفوقت سوفت بنك على تويوتا في القيمة السوقية، مع تعهدها باستثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا. - استقر الدولار الأميركي بعد خسارة أسبوعية، مع ترقب التطورات في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها على أسعار النفط، حيث قد يؤدي إعادة فتح مضيق هرمز إلى تراجع تدريجي في الأسعار.

تراجع الذهب قليلاً اليوم الاثنين، تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط واستقرار الدولار، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران. وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد، القوات بزيادة التوغل في لبنان في إطار العدوان على لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أُعلن منذ أكثر من ستة أسابيع.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، ما أثار مخاوف بشأن التضخم. وسيركز الاهتمام على بيانات الوظائف الأميركية التي تصدر في الخامس من يونيو/حزيران الجاري، وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز يوم الجمعة، أن معدل البطالة يبلغ 4.3% وأن هناك زيادة قدرها 85 ألف وظيفة. ويشير مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا أدت الحرب إلى تسريع التضخم المرتفع بالفعل. وقالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لشؤون الإشراف ميشيل بومان يوم الجمعة، إن تأثير حرب إيران على الاقتصاد، رغم أنه لا يزال قيد التقييم، قد يؤدي إلى ارتفاع مستمر في التضخم ربما يتطلب سياسة نقدية أكثر تشددا.

وتراهن الأسواق المالية على أن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي ستكون رفع سعر الفائدة الرئيسي من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 3.50 و3.75%، ربما بحلول نهاية العام. وكان المسؤولون يتوقعون خفض سعر الفائدة قبل اندلاع حرب إيران. وقالت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، لرويترز الأسبوع الماضي، إن البنك يجب أن يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. ومن المقرر أن تلقي شنابل كلمة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين.

وتترقب الأسواق خطاباً لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الأربعاء، للحصول على إشارات حول ما إذا كان البنك المركزي سيشرع في رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وقال مصدران مطلعان على المداولات إنه على الرغم من عدم وجود إجماع داخل بنك اليابان المركزي بشأن القرار، فإن التوقف المؤقت عن خفض مشتريات البنك من السندات الحكومية يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه الخيار المفضل. وذكرت وزارة المالية اليابانية يوم الجمعة، أن الحكومة أنفقت 11.7 تريليون ين (73.40 مليار دولار) للتدخل في أسواق العملات خلال الشهر الماضي لدعم العملة، ما يؤكد ما كان المتعاملون يشككون فيه على نطاق واسع.

تراجع طفيف لأسعار الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4527.36 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01.56 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوعين في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.8% إلى 4558.10 دولاراً. وارتفع الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وظل الطلب على الذهب في الهند ضعيفا الأسبوع الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار ورسوم الاستيراد، في حين تقلصت العلاوات في الصين، أكبر مستهلك للذهب، وسط حالة من الحذر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 75.54 دولاراً للأوقية وزاد البلاتين 1% إلى 1935.65 دولاراً والبلاديوم 1.3% إلى 1371.24 دولاراً.

صعود بورصة طوكيو بدعم من أسهم الذكاء الاصطناعي

وفي أسواق الأسهم، تجاوز المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين، حاجز 67 ألف نقطة للمرة الأولى، بدعم من أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تفوقت فيه مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة على شركة تويوتا موتور لتصبح الأعلى قيمة في اليابان. وارتفع المؤشر نيكي 1.1% إلى 67038.24 نقطة في استراحة منتصف التعاملات، بعدما وصل إلى 67231.28 نقطة. وقدمت مجموعة سوفت بنك أكبر دعم للمؤشر بفارق كبير، إذ قفزت أسهمها 10.3% لتدفع المؤشر نيكي إلى الصعود 618 نقطة من إجمالي 709 نقاط.

وارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 47.2 تريليون ين (296.0 مليار دولار)، فيما تقلصت قيمة تويوتا إلى حوالي 45.7 تريليون ين بعد انخفاض سهمها 4.8% اليوم الاثنين. وخلال العطلة الأسبوعية، تعهدت سوفت بنك بتقديم حوالي 75 مليار يورو (87.3 مليار دولار) على مدى خمس سنوات لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا. واتضح الفارق بين أسهم شركات التكنولوجيا وبقية السوق في أداء المؤشر توبكس الأوسع نطاقا، الذي تراجع 0.2%. وكان المؤشران نيكي وتوبكس قد سجلا أعلى مستوياتهما على الإطلاق يوم الجمعة بدعم من التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق قريبا لحل الصراع في المنطقة، لكن الأسبوع الجديد بدأ مع استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران حول قضايا مهمة.

وقالت ماكي ساوادا، المحللة في نومورا سيكيوريتيز: "نظرا للتوقعات الحالية بتوسع الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي، فإن الاهتمام بالشراء ينتشر إلى الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي كانت متخلفة عن الركب"، مثل شركة تصنيع المكونات الإلكترونية موراتا"، والتي قفزت أسهمها 14.1%. ومن بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو، ارتفعت ثمانية مؤشرات في مقدمتها مؤشر قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي قفز 4.3%. وكان قطاع السيارات من بين الأسوأ أداء، إذ انخفض 4.2%. وعلى المؤشر نيكي، ارتفع 73 سهما من أصل 225 مقابل انخفاض 152 سهما. وتراجعت أسهم شركة أدفانتست 2.2% وأسهم فوجيكورا 3.6%. وهوت أسهم شركة ميتسوبيشي موتورز 9.1%.

استقرار الدولار

وفي أسواق العملات، استقر الدولار اليوم الاثنين بعدما سجل خسارة أسبوعية، حيث انخفض مؤشر الدولار قليلا الأسبوع الماضي وسط الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لفتح مضيق هرمز أمام شحنات النفط. وقال جوزيف كابورسو، رئيس قسم النقد الأجنبي في بنك كومنولث أستراليا: "سيتأثر الدولار بشدة بالتطورات في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مايو". وأضاف في مذكرة، أنه "بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، ستتراجع أسعار النفط تدريجيا وتعود أسعار الفائدة لتؤثر بشكل أكبر على الدولار".

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى بما في ذلك الين واليورو، عند 99 بعد انخفاضه 0.4% الأسبوع الماضي. وانخفض اليورو 0.08% إلى 1.165 دولار. وتراجع الين 0.08% إلى 159.41 للدولار. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.07% إلى 1.3449 دولار. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7181 دولار. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.17% إلى 0.5978 دولار.

(رويترز، العربي الجديد)