الأسواق اليوم | تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار

- تراجع أسعار الذهب والمعادن النفيسة نتيجة ارتفاع الدولار وتلاشي الآمال في تخفيض أسعار الفائدة، حيث انخفض الذهب بأكثر من 1%، والفضة بنسبة 2.5%، والبلاتين بنسبة 2.1%، والبلاديوم بنسبة 2.8%. - تعافي الدولار بعد تأجيل ترامب قصف شبكة الكهرباء الإيرانية، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% وتراجع عملات أخرى، بينما تبقى الأسواق حذرة بسبب عدم وضوح نوايا ترامب مع إيران. - تذبذب أسواق الأسهم اليابانية مع ارتفاع المؤشر نيكي بنسبة 1.4% وتوبكس بنسبة 2.1%، وسط مخاوف المستثمرين من عدم تهدئة الصراع في الشرق الأوسط.

انخفضت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم الثلاثاء لتواصل تراجعها للجلسة العاشرة على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار وتلاشي الآمال في تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة على المدى القريب. ونفت إيران أمس الاثنين، إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، بعدما أرجأ الرئيس دونالد ترامب تهديده بقصف شبكة الكهرباء الإيرانية، مشيرا إلى ما وصفها بأنها محادثات مثمرة مع مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن أسمائهم.

وقال مسؤول باكستاني ومصدر لوكالة رويترز، إن محادثات مباشرة لإنهاء الصراع قد تُعقد في إسلام أباد هذا الأسبوع. وأثارت هذه التعليقات المتناقضة توترا في الأسواق، بعد ارتفاع شهية المخاطرة عقب منشور ترامب الذي أعلن فيه تأجيل القصف لمدة خمسة أيام. ومع ذلك، لا تزال الأسواق تضع في الحسبان أن الحرب تتسبب في وقف شبه كامل لحركة مرور نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. واستقرت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، بعدما نفت طهران أنها بحثت مع واشنطن إنهاء الحرب في الخليج.

هبوط الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4345.48 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:08 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم إبريل/ نيسان 1.3% إلى 4348.60 دولارا. وارتفع الدولار، مما جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 18% منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط، فيما برز الدولار باعتباره أحد أكبر المستفيدين من الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.5% إلى 67.37 دولارا للأوقية. وتراجع البلاتين 2.1% إلى 1841.35 دولارا، بينما انخفض البلاديوم 2.8% إلى 1393 دولارا.

الدولار يتعافى من خسائره

وفي أسواق العملات، تعافى الدولار اليوم الثلاثاء، من خسائر كبيرة مني بها أمام عملات رئيسية في بداية أسبوع التداول، بعدما أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قصف شبكة الكهرباء الإيرانية، وهي خطوة هدأت من مخاوف اندلاع حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.5% إلى 1.3 دولار بعدما صعد بنحو 1% أمس الاثنين، فيما انخفض اليورو 0.2% إلى 1.16 دولار بعد ارتفاعه 0.4% في جلسة التداول السابقة. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الأخرى، 0.2% تقريبا إلى 99.35 بعدما انخفض أمس الاثنين إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا. وقال رودريغو كاتريل، محلل العملات في بنك أستراليا الوطني إن "الأنباء الواردة خلال الليل تمنح التقلبات بعض الهدوء على الأقل، لكن من الصعب اعتبار أن ذلك سيُطلق موجة إقبال على المخاطرة".

وأضاف أن سجل ترامب في مجال السياسات لا يزال يُبقي الأسواق في حالة حذر، إذ لا يزال المتعاملون متشككين في ما إذا كان هذا يمثل بداية مفاوضات فعلية أم مجرد تراجع عن تهديدات كانت تؤجج التقلبات. وتراجع الدولار الأسترالي 0.2% في التعاملات المبكرة إلى 0.6993 دولار، متراجعا من أعلى مستوى له في ستة أسابيع. كما هبط الدولار النيوزيلندي 0.23% إلى 0.5845 دولار.

أسهم اليابان تقلص مكاسبها

وفي أسواق الأسهم، قلصت الأسهم اليابانية مكاسبها اليوم الثلاثاء، إذ لا يزال المستثمرون غير مقتنعين بأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تأجيل استهداف البنية التحتية الإيرانية للطاقة ستؤدي إلى انفراجة في الصراع الدائر في الشرق الأوسط. وارتفع المؤشر نيكي 1.4% ليغلق عند 52252.28 نقطة بعدما قفز 2.3% في وقت سابق من الجلسة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.1% إلى 3559.67 نقطة بعدما زاد 2.6%.

وقال تومويشيرو كوبوتا، كبير محللي السوق لدى ماتسوي للأوراق المالية: "يبدو أن عددا قليلا من المستثمرين يعتقد أن هذه التصريحات ستساعد في تهدئة الوضع حول مضيق هرمز، ويرى كثيرون أنها ليست أكثر من تكتيك مؤقت للتأخير. لذلك عندما ترتفع السوق، يسارعون إلى جني الأرباح". وخسر المؤشر نيكي حوالي 11% منذ إغلاقه في 27 فبراير/ شباط، قبل اندلاع الحرب.

