الأسواق اليوم | تراجع أسعار النفط والذهب وسط قوة الدولار

- شهدت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا مع انخفاض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، وسط توقعات باتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مما يخفف المخاوف الجيوسياسية المتعلقة بإمدادات النفط. - انخفضت أسعار الذهب والفضة بسبب قوة الدولار وبيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع، مما قلل من جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد التضخم. - شهدت المعادن النفيسة الأخرى تغيرات متفاوتة، حيث ارتفع البلاتين بينما انخفض البلاديوم، متأثرة باستقرار الدولار عند مستويات مرتفعة.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، وتتجه إلى الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، إذ بددت الاحتمالات المتزايدة للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا إثر المخاوف من اضطراب الإمدادات جراء الحصار المفروض على ناقلات النفط الفنزويلي. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.2 % إلى 59.73 دولاراً ‌للبرميل بحلول الساعة 01:11 بتوقيت غرينتش، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 ‍سنتاً أو 0.3% إلى 55.99 دولاراً للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، انخفض الخامان القياسيان بأكثر من 2%.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه يعتقد أن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا "تقترب من ⁠إنجاز شيء ما"، وذلك قبل اجتماع مقرر بين الولايات المتحدة ومسؤولين روس مطلع الأسبوع. يأتي هذا بينما لم يتضح حتى الآن كيف ستنفذ الولايات ⁠المتحدة إعلان ترامب بحظر ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات ‍من دخول فنزويلا أو الخروج منها. وتشكل إمدادات فنزويلا نحو واحد في المئة من الإمدادات العالمية. وفي خطوة غير مسبوقة، احتجز خفر السواحل الأميركي الأسبوع الماضي ناقلة نفط فنزويلية.

ونبه توني سيكامور المحلل لدى (آي.جي) اليوم الجمعة، إلى أن "الضبابية بشأن تفاصيل التنفيذ والتفاؤل تجاه إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا... يهدئ من المخاوف المرتبطة ‌بالإمدادات العالمية ويخفف من علاوات المخاطر المتعلقة بالتطورات الجيوسياسية". ويرى المحللون أن اتخاذ المزيد من الإجراءات التي ⁠تستهدف النفط الروسي يمكن أن يشكل خطراً ‌أكبر على الإمدادات من الحصار الذي فرضه ترامب على ناقلات النفط الفنزويلي.

وسمحت فنزويلا أمس الخميس لناقلتي نفط خام كبيرتين لا تشملهما عقوبات بالإبحار إلى الصين، وفقاً لمصدرين مطلعين على عمليات تصدير النفط الفنزويلي. وتوقع محللون في بنك أوف أميركا أن ⁠يؤدي انخفاض سعر النفط إلى تقليل كمية المعروض مما قد يحول دون حدوث سقوط حر للأسعار.

تراجع الذهب وسط قوة الدولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وسط قوة الدولار وبعد بيانات أظهرت ارتفاعاً أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة الأمر الذي قلل من جاذبية المعدن النفيس أداةً تحوط ضد التضخم. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 4319.07 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0147 ⁠بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة ‌للذهب 0.4 % إلى 4346.70 دولاراً. وتراجعت الفضة كذلك في المعاملات الفورية 1% إلى 64.79 دولاراً للأوقية، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 66.88 دولاراً يوم الأربعاء.

وقفزت الفضة 125% منذ بداية العام وحتى الآن متفوقة على الذهب الذي سجل ارتفاعاً سنوياً 65%. واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات ⁠المتحدة بأقل من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني ‍على أساس سنوي، لكن الأسر لا تزال تواجه تحديات في ما يتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف وسط تزايد أسعار سلع وخدمات أساسية.

وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت 2.7 % على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يقل عن المعدل الذي توقعه خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم عند 3.1%. وخفض مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في الآونة الأخيرة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة والأخيرة هذا ⁠العام.

وعادة ما تتجه الأصول التي لا ‌تدر عوائد مثل الذهب إلى الارتفاع عندما تنخفض أسعار الفائدة. وفي ما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.5 % إلى 1924.59 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له في أكثر من 17 عاماً أمس الخميس. وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 1677.68 دولاراً بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاث سنوات تقريباً أمس الخميس.

(رويترز، العربي الجديد)