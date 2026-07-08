- شهدت أسعار الذهب والمعادن النفيسة تقلبات ملحوظة بسبب المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، حيث ارتفع الذهب بنسبة 0.5%، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 0.8% وتراجع البلاتين والبلاديوم بنسب 0.3% و0.6% على التوالي. - ارتفعت أسعار النفط الأميركي بنحو 3% بعد هجمات أميركية على إيران، مما زاد المخاوف من تعثر الهدنة. ارتفع خام برنت بنسبة 2.6% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8% بعد إلغاء ترخيص بيع الخام الإيراني. - استقر الدولار عند أعلى مستوياته مدعوماً بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، بينما تراجعت الأسهم اليابانية بنسبة 0.72% متأثرة بخسائر أسهم التكنولوجيا.

تأرجحت أسعار الذهب بين المكاسب والخسائر، اليوم الأربعاء، مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، بعدما أدت هجمات أميركية جديدة على إيران إلى صعود أسعار النفط والدولار، وذلك قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لشهر يونيو/ حزيران.

وأظهرت أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أنّ الأسواق تتوقع الآن احتمالاً يزيد على 63% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول، مقارنة مع 57% تقريباً أمس الثلاثاء. كما يترقب المستثمرون محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الذي عقد يومي 16 و17 يونيو/ حزيران، والذي سيصدر في وقت لاحق من اليوم الأربعاء بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة في عهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش.

تذبذب أسعار الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4128.28 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.44 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط في وقت سابق من اليوم إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من يوليو/ تموز. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 0.4% إلى 4138.80 دولاراً.

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وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة تاستليف إيليا سبيفاك، لوكالة رويترز، إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدنا مجدداً قدراً من المخاوف بشأن التضخم. ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار السندات وارتفع الدولار قليلاً وتراجع الذهب، ويبدو الآن أنه يستقر بعد هذا التصحيح". وأضاف "في هذه المرحلة، نراقب الذهب وهو يحاول تحديد أدنى مستوى له".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 60.77 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 1636.72 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 1272.75 دولاراً.

ارتفاع أسعار النفط الأميركي

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط الأميركي بنحو 3% في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، مواصلة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعدما شن الجيش الأميركي سلسلة من الهجمات على إيران، ما عزز المخاوف من تعثر الهدنة الهشة. وارتفع خام برنت 2.6% إلى 76.12 دولاراً للبرميل في بداية جلسة التداول الآسيوية اليوم الأربعاء، مواصلاً مكاسبه لليوم الثاني. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.95 دولار، أو 2.8%، إلى 72.39 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 22.15 بتوقيت غرينتش.

وكان خام غرب تكساس قد ارتفع 2.8% عند التسوية، أمس الثلاثاء، قبل أن يواصل مكاسبه بعد التسوية، عقب إلغاء الولايات المتحدة ترخيصاً عاماً كان يسمح ببيع الخام الإيراني بعد الهجمات الإيرانية على سفن تجارية. واتهمت قطر إيران بالمسؤولية عن الهجوم على السفن، بما في ذلك ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية الضخمة "الركيات"، التي أبلغت عن تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، ما تسبب في اندلاع حريق بغرفة المحركات. وجميع أفراد طاقم الناقلة بخير ويجري إجلاؤهم. وذكرت مصادر في قطاع الأمن البحري أنّ ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي، يعتقد أنها ناقلة النفط العملاقة "وديان"، تضررت قبالة سواحل عمان. ولم يتضح سبب الواقعة بعد.

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الدولار عند أعلى مستوى في أسبوع

وفي أسواق العملات، حافظ الدولار على أعلى مستوياته هذا الأسبوع أمام معظم العملات الأخرى في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، بعدما استأنفت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، ما أعاد تصعيد التوتر الجيوسياسي ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وجرى تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، عند 101.18، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يوليو/ تموز. وكتب محللون لدى وستباك في تقرير بحثي أن المخاوف بشأن استقرار اتفاق إنهاء الحرب عادت إلى الظهور بعدما هاجمت إيران سفنا كانت تعبر مضيق هرمز. وأضافوا "كانت المخاوف بشأن آفاق التضخم في بؤرة الاهتمام، ما دفع العوائد إلى الارتفاع في أنحاء العالم".

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.5681 دولار، وارتفع الدولار 0.1% أمام العملة اليابانية إلى 162.28 ينا، وانخفض اليورو 0.1% إلى 1.1405 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3353 دولار، واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6926 دولار، وتراجعت عملة بيتكوين 0.2% إلى 63518.35 دولاراً، بينما انخفضت إيثر 0.5% إلى 1774.45 دولاراً.

تراجع مؤشر بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، تراجع المؤشر نيكي الياباني في تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء، متأثراً بخسائر أسهم التكنولوجيا، بعدما سجل المؤشر ناسداك خسائر حادة خلال الليل. وانخفض المؤشر نيكي 0.72% إلى 67763.91 نقطة بحلول الساعة 01.57 بتوقيت غرينتش. كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62% إلى 4037.16 نقطة.

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وتعرّضت أسهم التكنولوجيا لضغوط بعدما أغلق المؤشر ناسداك منخفضا بشكل حاد، أمس الثلاثاء، متأثراً بتراجع سهم ميكرون تكنولوجي وشركات أخرى لصناعة الرقائق وسط مخاوف متزايدة بشأن موجة الصعود المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت. ونقلت "رويترز" عن كبير المحللين في "دايوا" للأوراق المالية دايسوكي هاشيزومي قوله "لا يستطيع المستثمرون استعادة ثقتهم بالكامل في أسهم الذكاء الاصطناعي... سامسونغ للإلكترونيات أشارت إلى توقعات قوية، لكن السوق لم تقتنع بأن الأسعار ستواصل الارتفاع".

(رويترز، العربي الجديد)



