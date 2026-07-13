الأسواق اليوم | تجدد التوترات يرفع النفط 4% والذهب ينخفض

- شهدت الأسواق المالية تقلبات مع انخفاض أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، وارتفاع أسعار النفط بنسبة 4% بسبب التوترات في منطقة الخليج، مما يهدد شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز. - تركز الأنظار على شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبيانات اقتصادية مهمة مثل مؤشر أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن الاقتصاد والتضخم وتوقعات السياسة النقدية. - ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الأخرى نتيجة تجدد الهجمات في المنطقة، بينما شهدت العملات المشفرة انخفاضاً في قيمتها.

انخفض الذهب بأكثر من 1% في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، إذ أدت المخاوف من إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، مما أنعش توقعات رفع أسعار الفائدة لمكافحة الضغوط التضخمية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 4072.78 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:50 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس/ آب 0.8% إلى 4081.70 دولاراً.

وستركز الأنظار هذا الأسبوع على أول شهادة نصف سنوية أمام الكونغرس بالنسبة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) كيفن وارش، إلى جانب مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية الرئيسية مثل مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين وبيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو/حزيران، وذلك بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن الاقتصاد والتضخم وتوقعات السياسة النقدية.

وقال مجلس الاحتياطي يوم الجمعة في تقرير السياسة النقدية المقدم إلى الكونغرس إن التضخم في الولايات المتحدة "تزايد أكثر هذا الربيع، إذ أدى التأثير المتزايد للرسوم الجمركية والارتفاع في تكاليف الطاقة المرتبط بالحرب والازدهار في تطوير الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم ضغوط الأسعار التي ترسخت العام الماضي.

وتم تداول الذهب بخصم كبير في الهند الأسبوع الماضي بسبب تأثير تقلبات الأسعار، في حين ظل الطلب في الصين مستقرا، حيث أعلن البنك المركزي الصيني في يونيو/ حزيران عن أكبر زيادة شهرية في احتياطيات الذهب منذ أكثر من عامين ونصف العام. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 58.89 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1% إلى 1610.22 دولارات، وانخفض البلاديوم 1.3% إلى 1260.15 دولاراً.

سعر النفط اليوم

ارتفعت أسعار النفط 4% مع تصعيد إيران هجماتها في دول بمنطقة الخليج عقب ضربات شنتها الولايات المتحدة، مما يهدد شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.34 دولار للبرميل أو 3.08% لتصل إلى 78.35 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 23:11 مساء يوم الأحد بتوقيت غرينتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.21 دولار أو 3.09% إلى 73.62 دولاراً للبرميل.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة التجارية، على الرغم من إعلان إيران في وقت سابق أنها أغلقت المضيق بعدما سارت سفينة في مسار غير معتمد وتعرضت لضربة. وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كبلر أن ست سفن عبرت المضيق يوم الأحد، وهو أقل عدد في يوم واحد منذ خمسة أسابيع.

وألقى تصاعد الهجمات مزيدا من الشكوك على مستقبل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران الذي تم توقيعه الشهر الماضي، والذي كان يهدف إلى إعادة فتح المضيق وإنهاء الحرب بعد 60 يوما أخرى من المفاوضات. وعقب التوصل إلى الاتفاق، ارتفع المعروض العالمي من النفط بمقدار 4.1 ملايين برميل يوميا في يونيو/حزيران، لكنه ظل أقل بنحو 9.4 ملايين برميل يومياً عن مستويات ما قبل الحرب، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري يوم الجمعة.

وقال محللو بنك إيه.إن.زد في مذكرة: "قد تكون الآمال في التوصل إلى حل سريع نسبيا للمناوشات الأخيرة محل شك، بعد تصاعد التوتر في مطلع الأسبوع". وذكر توني سيكامور، محلل السوق لدى آي.جي، أن الارتفاع المحدود نسبيا في أسعار النفط يشير إلى أن السوق ترى أن الاشتباكات الحالية تمثل تصعيدا ضمن هدنة هشة، ولا تعني انهيارا كاملا لوقف إطلاق النار. وقال في مذكرة: "يبقى أن نرى مدى دقة هذا الرأي".

الدولار اليوم

ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الأخرى، إذ أدى تجدد الهجمات في المنطقة إلى تأجيج مخاوف التضخم وزيادة احتمالات رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة. وأمام العملة اليابانية، زاد الدولار 0.1% إلى 161.92 ينا. وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.1403 دولار، وبالمثل انخفض الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3383 دولار. وانخفض الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6942 دولار، في حين تراجع نظيره النيوزيلندي 0.1% إلى 0.5757 دولار.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي.جي في سيدني: "بعد تصاعد التوترات في نهاية الأسبوع الماضي وفي مطلع هذا الأسبوع، تحرك الدولار تبعا لذلك، وكان سعر النفط الخام هو المحرك الرئيسي". وأضاف: "هذا يثير مجددا المخاوف من أنه إذا ارتفعت أسعار الطاقة من هذا المستوى، فقد نبدأ برؤية تقديم مواعيد رفع أسعار الفائدة".

ويميل المتعاملون بأغلبية بسيطة إلى توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتين حتى نهاية العام. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تشير العقود الآجلة للفائدة الأميركية إلى احتمال بنسبة 52.1% لحدوث زيادتين أو أكثر لأسعار الفائدة بحلول موعد اجتماع البنك المركزي الأميركي في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة باحتمال 47.6% يوم الجمعة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، عند 101.07 بعدما ارتفع بما وصل إلى 0.2% عن المستوى عند ختام التعاملات يوم الجمعة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 8 يوليو/تموز الجاري. وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت بتكوين 0.6% إلى 63770.42 دولاراً، بينما تراجعت إيثر 1.1% إلى 1801.28 دولار.

(رويترز، العربي الجديد)