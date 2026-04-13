- شهدت أسعار الذهب انخفاضًا بنسبة 1.1% إلى 4694.30 دولارًا للأوقية بسبب ارتفاع الدولار وارتفاع أسعار النفط، مما زاد من مخاوف التضخم وحدّ من فرص خفض أسعار الفائدة الأميركية. - ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له خلال أسبوع، مما أدى إلى تراجع اليورو والجنيه الإسترليني والعملات الأخرى، نتيجة انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران واستعداد البحرية الأميركية للسيطرة على الموانئ الإيرانية. - تراجعت بورصة طوكيو بنسبة 1% متأثرة بخسائر قطاع أشباه الموصلات، رغم ارتفاع سهم شركة ياسكاوا إلكتريك بنسبة 5.7%، مما يعكس بعض التفاؤل في السوق.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار، في حين أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وتراجع التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد إن البحرية الأميركية ستبدأ بفرض سيطرتها على مضيق هرمز، وهو ممر مائي يمر عبره 20% من إمدادات الطاقة اليومية في العالم والذي أغلقته إيران فعليا منذ بدء الحرب في أواخر فبراير/ شباط. ودفع هذا الإعلان أسعار النفط إلى تجاوز 100 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين. كما يرى المتعاملون الآن أن فرص خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام ضئيلة، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة بتغذية التضخم على نطاق أوسع والحد من نطاق التيسير النقدي. وقبل اندلاع الحرب في المنطقة، كانت هناك توقعات بخفض أسعار الفائدة مرتين من قبل المركزي الأميركي هذا العام.

تراجع الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4694.30 دولارا للأوقية، بحلول الساعة 01.00 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 7 إبريل/ نيسان. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران 1.4% إلى 4717.80 دولارا. وارتفع مؤشر الدولار مما زاد من تكلفة الذهب المقوم بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وقفزت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، مما أثار مخاوف من التضخم، وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 11% منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الصعود في أوقات انخفاض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 74.45 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 1.3% إلى 2019.35 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1531.50 دولارا.

صعود الدولار

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له خلال أسبوع في ظل ارتفاع واسع النطاق مقابل معظم العملات المنافسة في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين، وذلك في أعقاب انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران واستعداد البحرية الأميركية للسيطرة على حركة الملاحة في الموانئ الإيرانية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.5% إلى 99.187، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من إبريل/ نيسان. وانخفض اليورو 0.5% إلى 1.1667 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.6% إلى 1.3383 دولار، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.8% إلى 0.7014 دولار وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.7% إلى 0.5798 دولار.

وكتب محللون من بنك ويستباك في مذكرة بحثية "تُظهر تداولات العملات الأجنبية المبكرة والضعيفة هذا الصباح معنويات تتسم بالعزوف عن المخاطرة، مع ارتفاع واسع النطاق للدولار الأميركي استجابة لذلك".

تراجع بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، تراجع المؤشر نيكي الياباني 1% إلى 56357.40 نقطة اليوم الاثنين، بعد أن سجل الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من عام. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% في تداولات متقلبة إلى 3721.78 نقطة. ومن بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو، زاد مؤشر شركات التنقيب عن الطاقة 3.2%. وفي المقابل، تراجع كل من قطاعي الطاقة الكهربائية والغاز والنقل الجوي بنسبة 1.8%.

وقادت أسهم شركات أشباه الموصلات موجة الخسائر. وسجل سهم شركة إيبيدن، وهي شركة لتعبئة الرقائق الإلكترونية والإلكترونيات، أكبر انخفاض بين الأسهم القيادية، وتراجع 4.3%. كما أثر سهم شركة طوكيو إلكترون، المتخصصة في صناعة معدات أشباه الموصلات، بشكل كبيرعلى المؤشرونزل 3.7%. لكن هيروشي ناميوكا، كبير الخبراء الاستراتيجيين ومدير الصناديق في تي آند دي لإدارة الأصول، قال إن الأرباح القوية للشركات ساهمت في الحد من تراجع معنويات السوق. وكان سهم شركة ياسكاوا إلكتريك، المتخصصة في صناعة الروبوتات الصناعية وأنظمة التحكم في الحركة، من بين أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكي، إذ ارتفع 5.7%.

(رويترز، العربي الجديد)