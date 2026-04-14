- شهدت الأسواق الآسيوية ارتفاعًا في الأسهم مع تراجع أسعار النفط والدولار، وسط آمال بحل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى تحسن معنويات السوق وارتفاع مؤشرات مثل MSCI ونيكاي. - تراجع أسعار النفط نتيجة الحوار المحتمل بين واشنطن وطهران، رغم الحصار الأميركي على موانئ إيران، بينما أظهرت البيانات الصينية تباطؤًا في التصدير، لكن مؤشرات الأسهم الصينية والهونغ كونغية ارتفعت. - انخفض الدولار لأدنى مستوى في شهر ونصف، مما رفع اليورو والجنيه الإسترليني، بينما بقيت التوقعات الاقتصادية العالمية غير مستقرة، مع ارتفاع سعر الذهب الفوري وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة.

ارتفعت الأسهم الآسيوية بينما انخفضت أسعار النفط والدولار الذي يعتبر ملاذاً آمناً، اليوم الثلاثاء، حيث راهن المستثمرون على التوصل إلى حل للحرب في المنطقة، حتى مع إغلاق الولايات المتحدة موانئ إيران، بعد انهيار محادثات السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأفادت مصادر لوكالة رويترز بأنّ واشنطن وطهران أبقتا الباب مفتوحاً أمام الحوار، وقال مسؤول أميركي إن هناك تقدماً في محاولة التوصل إلى اتفاق. وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضاً بأن إيران تريد إبرام اتفاق، على الرغم من أنه لن يتوصل إلى أي اتفاق يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

تعلّق المستثمرون بالآمال في الخروج من الأزمة، مما أدى إلى تحسين معنويات السوق بشكل عام ودفع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان إلى الارتفاع بنسبة 2% تقريباً، بينما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 2%. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.2% بينما حافظت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 على استقرارها، وذلك في أعقاب ارتفاع ليلي في "وول ستريت"، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس بنسبة 0.41% وأضافت العقود الآجلة لمؤشر داكس نسبة 0.6%.

"الأسواق تتداول الأمل، وليس الحل. لم تسفر محادثات نهاية الأسبوع الفاشلة عن اتفاق، لكنها لم تغلق الباب أمام الدبلوماسية، وهذا يكفي للأسهم لمواصلة الارتفاع في الوقت الحالي"، هذا ما قالته شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في ساكسو. وأضافت: "المشكلة تكمن في أن الأسواق قد تقيّم فرصة خفض التصعيد بشكل أسرع من الأدلة على ذلك، لذلك ما زلت أتوقع شريطاً متقلباً مدفوعاً بالعناوين الرئيسية بدلاً من اتجاه واضح نحو المخاطرة".

بدأ الجيش الأميركي حصاراً على موانئ إيران، مما أثار غضب طهران وزاد من حالة عدم اليقين بشأن الممر المائي الحيوي، على الرغم من أن بيانات الشحن أظهرت مرور ناقلة نفط صينية خاضعة للعقوبات الأميركية عبر مضيق هرمز اليوم الثلاثاء. وتراجعت أسعار النفط مع تزايد التوقعات بمواصلة الحوار لإنهاء الحرب، متجاوزةً المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات، ما أدى إلى انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% لتصل إلى 97.90 دولاراً للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 2.3% لتصل إلى 96.78 دولاراً للبرميل.

في الصين، أظهرت البيانات الصادرة، اليوم الثلاثاء، أن محرك التصدير في البلاد تباطأ في مارس/ آذار حيث اصطدم المشترون الذين يسعون وراء مستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي بالواقع المرير للحرب. ومع ذلك، فقد واكب مؤشر CSI300 للأسهم القيادية في البلاد الارتفاع الإقليمي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.7%. كما ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.4%.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر ونصف عند 98.298 مقابل سلة من العملات، اليوم الثلاثاء، حيث أدى انتعاش معنويات المخاطرة إلى إضعاف الطلب على عملة الاحتياط العالمية. وبذلك ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1769 دولار، بينما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أكثر من ستة أسابيع عند 1.3521 دولار.

بدوره قال جوزيف كابورسو، وهو استراتيجي في بنك الكومنولث الأسترالي: "بدأت الولايات المتحدة وإيران في السير على طريق التوصل إلى اتفاق"، ومع ذلك "لا تزال الأسواق تواجه توقعات اقتصادية عالمية متدهورة، وأعتقد أن المخاطر عالية بأن تشهد أسواق الأسهم وأسواق الائتمان وما شابهها انخفاضاً مرة أخرى، وهذا من شأنه أن يدفع الدولار إلى الارتفاع مقابل جميع العملات على الأرجح"، بحسب قوله.

لم تشهد عوائد سندات الخزانة الأميركية تغييراً يُذكر، حيث بلغ عائد السندات لأجل عامين 3.7678%، بينما بلغ عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 4.2775%. وقد دفع الضغط التضخمي الناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المستثمرين إلى الاستعداد لاحتمال أن يميل عدد من البنوك المركزية الكبرى إلى رفع أسعار الفائدة، مما يمثل تحولاً حاداً عن التوقعات السابقة للحرب التي كانت تشير إلى خفض أسعار الفائدة أو التوقف لفترة طويلة. وفي سياق متصل، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% ليصل إلى 4770.31 دولاراً للأونصة.

(رويترز، العربي الجديد)