- ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ بسبب التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الهجمات على محطة نووية في الإمارات وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثر على العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط. - استقرت أسعار الذهب بعد تراجعها، مدعومة بعمليات شراء عند انخفاض الأسعار، وسط مخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة المتوقعة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. - فرضت الهند قيودًا على واردات الفضة لتخفيف الضغوط على الروبية، مما أدى إلى تراجع أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم في الأسواق العالمية.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الاثنين، مع تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، عقب تعرض محطة نووية في الإمارات لهجوم، وسط توقعات بأن يناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخيارات العسكرية المتاحة تجاه إيران.

وبحلول الساعة 23:37 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.44 دولار، أو ما يعادل 1.32%، لتصل إلى 110.70 دولارات للبرميل، بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ الخامس من مايو/أيار في وقت سابق من الجلسة. كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 107.26 دولارات للبرميل، مرتفعاً بمقدار 1.84 دولار، أو بنسبة 1.75%، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ الرابع من مايو.

وكان الخامان قد ارتفعا بأكثر من 7% الأسبوع الماضي، مع تراجع الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام يوقف الهجمات وعمليات الاستيلاء على السفن في مضيق هرمز. كما انتهت محادثات الأسبوع الماضي بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ دون أي مؤشر من أكبر مستورد للنفط في العالم على نيته الإسهام في تسوية النزاع.

وزادت المخاوف من تصاعد حدة الصراع إثر هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت الإمارات والسعودية، إلى جانب التصريحات المتشددة الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران. وقال مسؤولون إماراتيون إنهم يحققون في مصدر الهجوم على محطة براكة للطاقة النووية، مؤكدين أن للإمارات "الحق الكامل في الرد على مثل هذه الاعتداءات الإرهابية".

من جهتها، أعلنت السعودية اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة دخلت عبر المجال الجوي العراقي، محذرة من أنها "ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة "آي.جي"، إن "هذه الضربات بالطائرات المسيّرة تمثل إنذارًا مباشرًا بأن أي تجدد للضربات الأميركية أو الإسرائيلية على إيران قد يؤدي إلى مزيد من الهجمات على منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية في الخليج، سواء من إيران أو من وكلائها في المنطقة". وذكر موقع "أكسيوس" أنه من المتوقع أن يجتمع ترامب مع كبار مستشاري الأمن القومي الأميركي يوم الثلاثاء لبحث خيارات العمل العسكري تجاه إيران.

الذهب

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مدعومة بعمليات شراء عند انخفاض الأسعار، ما ساعد السوق على التعافي من خسائر سابقة، بعدما تراجع المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، وسط مخاوف متزايدة من التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط، وتوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وبلغ سعر الذهب الفوري 4540.36 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 02:41 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 30 مارس/آذار في وقت سابق من الجلسة. في المقابل، انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو بنسبة 0.4% إلى 4543.70 دولارًا للأوقية. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لدى شركة "أواندا": "نشهد حاليا انتعاشا طفيفا نتيجة عمليات جني الأرباح، إذ لا يزال الذهب يتحرك ضمن نطاق تداول جانبي معقد".

وكان الذهب قد هبط إلى أدنى مستوى له منذ 30 مارس/آذار، مع استمرار التوترات في المنطقة وارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي زاد من المخاوف التضخمية واحتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وتتوقع الأسواق بشكل متزايد احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة قبل نهاية العام، مع ترجيحات بنسبة 50% لحدوث ذلك بحلول ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة CME. ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر إبريل/نيسان خلال الأسبوع الجاري، بحثاً عن مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية الأميركية.

وفي سياق متصل، فرضت الهند قيودا فورية على واردات الفضة بمختلف أشكالها تقريباً، وفق أمر حكومي صدر السبت، في خطوة تهدف إلى الحد من الواردات وتخفيف الضغوط على الروبية، باعتبارها أكبر مستهلك للفضة في العالم. وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 75.38 دولارا للأوقية، فيما انخفض البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1972.10 دولارا، وهبط البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 1394.75 دولارا للأوقية.

(رويترز، العربي الجديد)