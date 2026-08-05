- شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا بسبب ترقب المستثمرين لتطورات الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، مع إشارات إلى تقدم في الوساطة رغم نفي إيران وجود محادثات جارية. - ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3% وسط ترقب لتقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو وتوقعات برفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقبل، مع استقرار سوق العمل. - استقرت أسواق العملات مع تحسن طفيف في الين الياباني بعد تدخل مشترك من الولايات المتحدة واليابان لدعم العملة، بينما استقر الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أسابيع.

واصل النفط التراجع، اليوم الأربعاء، بعد الانخفاض بشكل حاد في جلستي التداول السابقتين، إذ ينتظر المستثمرون معرفة ما إذا كانت الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، تحرز تقدّماً، بينما ارتفع الذهب بشكل طفيف.

النفط

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتاً، أو نحو 1.2%، لتصل إلى 78.44 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة لبرنت بأكثر من 12% منذ بداية الأسبوع. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.07 دولار، أو 1.4%، إلى 74.70 دولاراً للبرميل. وبلغت خسائر العقود الآجلة للخام الأميركي 11% منذ بداية الأسبوع.

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وقالت قطر أمس الثلاثاء إنّ الوسطاء يحرزون تقدماً في محاولة إنهاء الحرب، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط، رغم نفي طهران وجود محادثات جارية كما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووصل خام برنت عند التسوية أمس الثلاثاء إلى أقل من 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 13 يوليو/ تموز.

وترى رئيسة قسم أبحاث السوق في "فيليب نوفا"، بريانكا ساشديفا، أنه على الرغم من تلاشي علاوة المخاطر الجيوسياسية الفورية، فإن المشهد العام للإمدادات يستدعي الحذر، مضيفة لوكالة رويترز: "إن فشلت الجهود الدبلوماسية وتأثرت الإمدادات الفعلية في نهاية المطاف، فقد يكون التراجع الحالي قصير الأمد، إذ ستؤدي مستويات المخزون المحدودة إلى تفاقم تأثير أي صدمة مستقبلية في الإمدادات".

وقبل اندلاع الحرب، كان نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر المضيق، وفي شهر مارس/ آذار وحده ارتفعت الأسعار بنسبة 50%. وقال محللون من "آي جي" في مذكرة: "يبدو أن نقطة الخلاف الرئيسية هي ما إذا كانت إيران ستستمر في الإصرار على درجة من السيطرة على الممر المائي، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستتمسك بموقفها وترفض هذه النتيجة".

ونقلت مصادر في السوق، أمس الثلاثاء، عن بيانات معهد البترول الأميركي، أن مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية ارتفعت بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي. وأفادت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، بحسب "رويترز"، بأنّ مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.

الذهب

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 3% إلى 4196.29 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 15:07 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة الاميركية للذهب 0.4% إلى 4137.20 دولاراً. وتتركز الأنظار هذا الأسبوع على تقرير الوظائف الاميركية لشهر يوليو المقرر صدوره يوم الجمعة، فيما يصدر تقرير التوظيف الصادر عن شركة "إيه دي بي" لاحقاً اليوم.

ويرى المتعاملون حالياً احتمالاً بنسبة 57% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأميركي المقرر عقده في 15 و16 سبتمبر/ أيلول. وقالت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، إنها تتبنى "فكراً منفتحاً" بشأن مستقبل السياسة النقدية، في ظل توقعات قد تستدعي رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات صادرة، أمس الثلاثاء، انخفاضاً في عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو/ حزيران، حيث سجلت الوظائف الشاغرة في قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية أكبر انخفاض لها منذ نحو عام، لكن التحسن في التوظيف وانخفاض حالات التسريح أشارا إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة. وبالنسبة إلى المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 59.61 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 1732 دولاراً، والبلاديوم 0.4% إلى 1348 دولاراً.

اقتصاد دولي تراجع العجز التجاري الأميركي وانخفاض طفيف في الوظائف الشاغرة

الدولار والين

وتوقفت أسواق العملات لالتقاط الأنفاس، اليوم الأربعاء، مع انحسار الضغوط على الين بعد أحدث تدخل والدعم القوي الذي أظهرته الولايات المتحدة، فيما استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أسابيع وسط تفاؤل جديد إزاء الوضع في المنطقة.

وارتفع الين بشكل طفيف إلى 157.60 للدولار، بعد تراجع العملة اليابانية في الجلسة السابقة بنحو 0.4% عن أعلى مستوى سجلته يوم الاثنين عند 155.20 للدولار. وظل الين أعلى بكثير من أدنى مستوياته في 40 عاماً، الذي وصل إلى نحو 164 للدولار.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستبذل كل ما يلزم لدعم جهود اليابان الرامية إلى استقرار الين، وذلك بعد التدخل المشترك لواشنطن وطوكيو الأسبوع الماضي لشراء الين. وصرّح بيسنت، لهيئة الإذاعة اليابانية، بأنه على يقين من أن محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا سيفعل ما هو أفضل لاقتصاد البلاد.

وكتب توني سيكامور، محلل السوق في "آي جي"، في مذكرة: "مع مشاركة الولايات المتحدة التي تضفي مصداقية على التدخل، ومع التحذيرات من أن مزيداً من الإجراءات المنسقة لا يزال ممكناً، فقد منحت هذه الخطوة السلطات أداة فعّالة لكسب الوقت، بينما تنتظر أن تصبح العوامل الأساسية أكثر إيجابية". وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الاميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، دون تغيّر يذكر عند 99.85، إذ يكابد الدولار لإيجاد اتجاه واضح بعد أن سجل أدنى مستوى له في ستة أسابيع يوم الاثنين.

واستقر اليورو عند 1.1533 دولار، بينما تداول الجنيه الإسترليني دون تغيير عند 1.3458 دولار. وانخفض الدولار النيوزيلندي بنحو 0.3% إلى 0.5878 دولار، بعد أن ارتفعت معدلات البطالة في نيوزيلندا إلى أعلى مستوى منذ عشر سنوات عند 5.6% في الربع الثاني. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7053 دولار.

(رويترز، العربي الجديد)