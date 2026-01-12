الأسواق اليوم | النفط يصعد والذهب يخترق حاجز 4600 دولار

- شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات نتيجة الاحتجاجات في إيران، مع توقعات بتعطيل صادرات النفط الإيرانية واستئناف فنزويلا لصادراتها بعد الإطاحة بمادورو. - تعكس الأسواق العالمية حالة ترقب بسبب التوترات الجيوسياسية في إيران وفنزويلا، وارتفعت أسعار الذهب كملاذ آمن، بينما تراجع الدولار أمام اليوان الصيني، وارتفعت مؤشرات الأسواق الآسيوية. - سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية جديدة، وارتفعت أسعار الذهب والفضة، بينما شهد الدولار الأميركي ارتفاعًا مقابل الين واليورو، مما يعكس الترقب نتيجة العوامل الجيوسياسية والاقتصادية.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الاثنين، مع تصاعد المخاوف من أن تؤدي الاحتجاجات المتنامية في إيران إلى تعطيل الإمدادات من الدولة العضو في منظمة أوبك، في حين حدّت الجهود المبذولة لاستئناف صادرات النفط من فنزويلا من مكاسب الأسعار. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا، أو 0.49%، لتصل إلى 63.65 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:06 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتًا، أو 0.51%، إلى 59.42 دولارًا للبرميل.

وسجّل الخامان ارتفاعًا بأكثر من 3% خلال الأسبوع الماضي، محققين أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر/تشرين الأول، في ظل تكثيف المؤسسة الدينية الإيرانية حملتها على أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ عام 2022. وقالت جماعة حقوقية، أمس الأحد، إن الاضطرابات المدنية أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص، فيما هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارًا بالتدخل في حال استخدام القوة ضد المتظاهرين. ونقل عن مسؤول أميركي قوله لرويترز إنه من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأميركي مع كبار مستشاريه، غدًا الثلاثاء، لبحث الخيارات المتاحة بشأن إيران.

من جهتهم، قال محللون في بنك إيه إن زد، بقيادة دانيال هاينز، في مذكرة، إن هناك دعوات وُجّهت للعاملين في قطاع النفط للتوقف عن العمل وسط الاحتجاجات، مشيرين إلى أن الوضع يعرّض ما لا يقل عن 1.9 مليون برميل يوميًا من صادرات النفط لخطر التعطيل. في المقابل، يُتوقع أن تستأنف فنزويلا صادرات النفط قريبًا بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، حيث أعلن ترامب الأسبوع الماضي أن الحكومة في كاراكاس ستسلّم ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة.

وأفادت أربعة مصادر مطلعة على العمليات بأن ذلك أشعل سباقًا بين شركات النفط لتأمين ناقلات وتجهيز عمليات نقل النفط الخام بأمان من السفن والموانئ الفنزويلية المتهالكة. وقالت شركة "ترافيغورا" خلال اجتماع مع البيت الأبيض، يوم الجمعة، إن أول سفينة تابعة لها ستُحمَّل خلال الأسبوع المقبل.

مخاوف من اضطراب إمدادات النفط الإيراني

حذّر محللون في شركة الاستشارات "آر.بي.سي كابيتال ماركتس"، من بينهم هيلما كروفت، من احتمال تراجع إنتاج النفط الإيراني على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد أخيرًا. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مذكرة للمحللين أن الإمدادات قد تتعرض للاضطراب في حال انضم عمال قطاع النفط إلى الاحتجاجات وأقدموا على الإضراب عن العمل، وأشاروا إلى أن الاضطرابات الحالية لم تؤثر حتى الآن على مستويات الإنتاج، غير أن تجارب سابقة تشير إلى أن هذا السيناريو يبقى واردًا.

في الوقت نفسه، حذّر المحللون من احتمال لجوء الحرس الثوري الإيراني إلى استهداف إمدادات الطاقة الإقليمية لرفع كلفة أي تدخل أميركي محتمل ضد إيران، معتبرين أن طهران لا تزال قادرة على استخدام المليشيات العراقية الموالية لها، رغم إضعاف الولايات المتحدة وإسرائيل لما يُعرف بـ"محور المقاومة"، ولا سيما حزب الله. وكانت هذه المليشيات قد استهدفت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنية تحتية للطاقة، ما تسبب بأضرار جسيمة للمنشآت النفطية في إقليم كردستان العراقي. وأضافت المذكرة أن التدخل الأميركي المباشر في إيران لا يزال عاملًا غير مؤكد، مشيرة إلى أن إعادة نشر القوات الأميركية في الشرق الأوسط قد تستغرق وقتًا، في ظل الانتشار العسكري المستمر للولايات المتحدة في المياه قبالة فنزويلا.

الذهب يخترق مستوى 4600 دولار للأونصة

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية، اليوم الاثنين، ليتجاوز حاجز 4600 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه. وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى ضعف بيانات الوظائف الأميركية الصادرة يوم الجمعة، ما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

تراجع الدولار أمام اليوان الصيني

تراجع الدولار الأميركي أمام اليوان الصيني، اليوم الاثنين، بمقدار 20 نقطة أساس (بيب)، ليصل إلى 7.0108 يوان للدولار، مقابل 7.0128 يوان في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي. وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة تصل إلى 2% عن السعر الاسترشادي الذي يحدده البنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ويُحدد السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار.

ارتفاع الأسواق الآسيوية وتراجع الأميركية

ارتفعت مؤشرات الأسواق الآسيوية، فيما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، اليوم الاثنين، بعدما أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن وزارة العدل وجهت مذكرات استدعاء إلى البنك المركزي. ويعد التهديد بتوجيه اتهامات جنائية بشأن شهادة باول حول أعمال تجديد مبان تابعة للبنك المركزي الأميركي أحدث تصعيد في الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والاحتياطي الفيدرالي. وكان ترامب قد انتقد تجديد الاحتياطي الفيدرالي مبنيين إداريين بكلفة 2.5 مليار دولار، واصفا إياها بالمبالغ فيها. وبدا أن الأسواق استقبلت الخبر بهدوء، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى التي تستخدم عادة بوصفها ملاذا تحوطيا في أوقات عدم اليقين.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5%، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8%. وارتفع مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ بنسبة 0.4% ليصل إلى 26337.92 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4% ليصل إلى 4135.31 نقطة. وأغلقت الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة رسمية. وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4652.10 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.4% ليصل إلى 8752.90 نقطة. وارتفع مؤشر "تايكس" القياسي التايواني بنسبة 1%.

وسجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية جديدة، الجمعة الماضي، عقب صدور تقرير متباين حول سوق العمل الأميركي، وهو تقرير قد يؤجل خفضا آخر لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولكنه لا يمنعه تماما. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% ليصل إلى 6966.28 نقطة، متجاوزا بذلك أعلى مستوى تاريخي له الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5% ليصل إلى 49504.07 نقاط، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8% ليغلق عند 23671.35 نقطة. وارتفع سعر الذهب بنسبة 1.9%، كما ارتفع سعر الفضة بنسبة 4.8%. وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي القياسي بواقع خمسة سنتات ليصل إلى 59.17 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع سبعة سنتات ليصل إلى 63.41 دولارا للبرميل. وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني ليصل إلى 157.96 ينا يابانيا من 157.90 ينا، كما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1657 دولار من 1.1633 دولار.

تعكس تحركات الأسواق العالمية حالة من الترقب الحاد نتيجة تداخل عوامل جيوسياسية واقتصادية، في مقدمتها الاحتجاجات في إيران، واحتمالات تعطل إمدادات النفط، والتطورات السياسية في فنزويلا، إلى جانب تغير توقعات السياسة النقدية الأميركية. وفي هذا السياق، يواصل المستثمرون التحوط عبر الأصول الآمنة مثل الذهب، فيما تتأثر العملات وأسعار الطاقة بأي تطور سياسي أو أمني قد ينعكس مباشرة على توازنات العرض والطلب في الأسواق العالمية.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز)