الأسواق اليوم | النفط يصعد والذهب يتراجع مع التصعيد بشأن هرمز

- شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى زيادة في العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6% و5% على التوالي، بينما اتجه الذهب نحو خسارة أسبوعية بسبب توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. - ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، بينما شهد الدولار الأسترالي والنيوزيلندي ارتفاعًا بعد رفع أسعار الفائدة، في حين تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته في 40 عامًا. - رغم التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، استبعدت الأسواق ارتفاعًا مستمرًا في أسعار الطاقة، مع ثقة في العودة إلى المسار الدبلوماسي، بينما أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مخاوف بشأن التضخم.

هيمنت تطورات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران على الأسواق العالمية، فارتفعت أسعار النفط بفعل مخاوف تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، بينما اتجه الذهب إلى خسارة أسبوعية مع تنامي توقعات رفع الفائدة الأميركية، وسط ضغوط متواصلة على الين الياباني.

النفط نحو مكاسب بفعل التوتر

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متجهة صوب مكاسب أسبوعية مع تجدد المخاوف من انقطاع إمدادات الشرق الأوسط بعد أن أدى تجدّد القتال بين الولايات ​المتحدة وإيران هذا الأسبوع إلى اضطراب حركة الشحن في مضيق هرمز. بحلول الساعة 03:19 بتوقيت ‌غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً أو 0.25% إلى 76.49 دولاراً للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتاً أو 0.26% إلى 72.27 دولاراً. وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام برنت لتحقيق مكاسب نسبتها 6% والخام الأميركي 5%.

واستبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ⁠وليامز، أمس الخميس، ارتفاع أسعار الطاقة بشكل مستمر خلال بقية العام على ​الرغم من تجدد التصعيد في المنطقة. وقالت مؤسسة شركة "فاندا ​إنسايتس" المتخصصة في تحليل أسواق النفط، فاندانا هاري، لوكالة رويترز "تراجعت الأسعار عن مستويات منتصف الأسبوع، لكن لا ​تزال هناك علاوة مخاطر كبيرة مع توقف شبه تام لحركة المرور عبر ⁠مضيق هرمز دون مؤشرات واضحة على متى يمكن استئناف العمل على نحوٍ طبيعي".

وأضافت "مع ذلك، ​يبدو أن ثقة السوق في عودة الولايات المتحدة وإيران إلى المسار الدبلوماسي لحل هذه المسألة ​تحدُّ من اتجاه الصعود".

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وقال كبير محللي السلع لدى ⁠"بنك إيه إن زد"، دانيال هاينز، للوكالة "على ​الرغم من تصعيد الولايات المتحدة لهجماتها على المواقع العسكرية ​في إيران، فقد استمدت السوق بعض الطمأنينة من قرار إدارة ترامب تجنّب استهداف البنية التحتية الإيرانية للطاقة"، وأضاف "ساعد ​في ذلك تصريحات الرئيس ترامب، الذي استبعد العودة إلى صراع شامل".

الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي

إلى ذلك، لم يطرأ أي تغير يذكر على أسعار الذهب في بداية تعاملات، اليوم الجمعة، في وقت تقيم فيه الأسواق مخاطر التضخم الناجمة ​عن أحدث تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران ودفعت توقعات ‌متجددة برفع أسعار الفائدة المعدن الذي لا يدر عائداً صوب هبوط أسبوعي.

بحلول الساعة 00:47 بتوقيت غرينتش، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4122.09 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ​متجهاً نحو خسارة أسبوعية بنسبة تتجاوز 1%. وانخفضت العقود الأميركية ​الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 0.2% إلى 4131.50 ⁠دولاراً. ووفقاً ​لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي إم إي"، ترى الأسواق احتمالاً نسبته 64% لرفع أسعار الفائدة في ‌سبتمبر/ ⁠أيلول مقارنة بنحو 54% قبل أسبوع.

وصدر هذا الأسبوع محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي عقد في يونيو/ حزيران وأظهر مخاوف متزايدة بين صناع السياسة النقدية حيال ارتفاع التضخم، فيما رأى عدد قليل أن هناك ​ما يبرر رفع ​أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة ​في المعاملات الفورية 0.1% إلى 59.94 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1614.22 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.4% إلى 1252.75 دولاراً. وتتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسارة أسبوعية.

الدولار والعملات

من جهة أخرى، ارتفع اليورو 0.02% إلى 1.1433 دولار. وزاد الجنيه الإسترليني 0.03% إلى 1.3413 دولار، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية تبلغ 0.45%. وحوم الجنيه الإسترليني ​بالقرب من أقوى ​مستوى له مقابل ⁠الين منذ عام 2007 في بداية التعاملات الآسيوية، بعد أن سجل ذروة عند 218 يناً خلال الليل. في حين بلغ ​سعر صرف اليورو في أحدث التعاملات 185.64 ين بارتفاع 0.6% منذ ⁠بداية الأسبوع.

وبلغ الدولار ​الأسترالي 0.6939 دولار أميركي. وتقدم الدولار النيوزيلندي 0.08% إلى 0.5759 دولار في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 0.9% بعد رفع أسعار الفائدة ​هذا الأسبوع مع تلميحات بمزيد من التشديد النقدي في المستقبل.

الين يتجه نحو خسائر أسبوعية

وظل الين المتداعي يحوم قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً متجهاً لتكبّد خسارة أسبوعية اليوم الجمعة، ليتوخى المتداولون الحذر من احتمال تدخل ​السلطات اليابانية لدعم العملة في حين ألقى تجدد الاضطرابات في منطقة ‌الخليج بظلاله على الأسواق. وبدا أن المستثمرين تجاهلوا خلال الليل التوتر المتصاعد في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وفي هذا الصدد قال محلل استراتيجيات العملات ⁠الأجنبية والأسعار العالمية في مجموعة ماكواري، تيري ويزمان "لا يزال شبح الحرب يخيم على المعنويات".

وأضاف "السؤال ​الذي يواجهه المتداولون هو ما إذا كانت إيران مستعدة للعودة إلى حرب عسكرية شاملة ​مع الولايات المتحدة وحلفائها إذا لزم الأمر لتعزيز مطالبتها بالسيطرة على مضيق هرمز". وتراجع الدولار قليلاً اليوم الجمعة لكنه يتجه لإنهاء تداولات الأسبوع دون تغيير يذكر؛ إذ بدّد تراجع التوقعات برفع ​سعر الفائدة الأميركية المكاسب من الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

واستقر الدولار عند 162.36 ​يناً، قرب أعلى مستوى له في أربعة عقود والذي سجله الأسبوع الماضي متجهاً لتحقيق مكاسب ‌أسبوعية ⁠تزيد على 0.5% مقابل العملة اليابانية. ويترقب المتعاملون لأسابيع احتمال حدوث تدخل مع تراجع الين مقابل الدولار، لكن النهج الجديد المحتمل الذي قد يتبعه المسؤولون اليابانيون في شراء العملة جعل من الصعب توقع موعد حدوث مثل هذه الخطوة.

(العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس)