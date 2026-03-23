الأسواق اليوم | النفط يرتفع والذهب يواصل التراجع

- تراجعت أسعار الذهب بنسبة 5% لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر، متأثرة بتصاعد الحرب في المنطقة وتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز، مما يزيد من مخاوف التضخم. - ارتفعت أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل بسبب إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى زيادة تكاليف النقل والتصنيع، بينما يتوقع السوق رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الاتحادي. - انخفض المؤشر نيكي الياباني بنسبة 4% نتيجة المخاوف من تصاعد الحرب والتضخم، مع تراجع أسهم قطاع الرقائق بشكل ملحوظ.

تراجعت أسعار الذهب نحو 5% اليوم، لتواصل انخفاضها إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر تقريبا، حيث أدى تصاعد الحرب في المنطقة إلى إثارة المخاوف بشأن التضخم. وفي تصعيد للحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع، توعدت إيران، أمس الأحد، بقصف شبكات الطاقة والمياه في دول المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعيده بنسف محطات الطاقة الإيرانية بالكامل حال عدم فتح مضيق هرمز في غضون 48 ساعة. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه في حالة تعرّض محطات الطاقة الإيرانية للهجوم، سيجري إغلاق مضيق هرمز بالكامل ولن يُفتح حتى يُعاد بناء محطات الطاقة المدمرة.

وظلت أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل، حيث يوازن المستثمرون بين التهديدات الأميركية والإيرانية باستهداف منشآت الطاقة التي قد تؤدي إلى تصاعد الحرب، وإمكانية إطلاق ملايين البراميل من النفط الإيراني الموجودة في عرض البحر إلى الأسواق العالمية. وساهم إغلاق مضيق هرمز في ارتفاع أسعار النفط الخام، مما أدى إلى تفاقم التضخم من خلال ارتفاع تكاليف النقل والتصنيع.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت توقعات السوق بأن يرفع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة هذا العام، ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي" يُنظر الآن إلى ذلك على أنه احتمال أكبر بكثير من خفض سعر الفائدة، حيث كانت العقود الآجلة لأسعار الفائدة تقدر احتمال رفع سعر الفائدة بحلول ديسمبر/ كانون الأول.

الذهب يواصل التراجع

وفي أسواق المعادن النفيسة، هبط الذهب في المعاملات الفورية نحو 5% إلى 4254.67 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ليواصل خسائره للجلسة التاسعة على التوالي. وانخفض المعدن، الذي هبط اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من يناير/ كانون الثاني، بأكثر من 10% الأسبوع الماضي. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم إبريل/ نيسان بنسبة 5% إلى 4347 دولاراً.

وفي حين أن ارتفاع التضخم عادة ما يعزز جاذبية الذهب وسيلة للتحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على الأصول غير المدرة للعائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.3% إلى 65.55 دولاراً للأونصة. وهبط سعر البلاتين في المعاملات الفورية 4.4% إلى 1838.45 دولاراً، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.4% إلى 1398.50 دولاراً.

تراجع بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، انخفض المؤشر نيكي الياباني 4%، اليوم الاثنين، حيث أدت المخاوف من تصاعد الحرب في المنطقة إلى زيادة القلق من التضخم، واحتمال رفع أسعار الفائدة عالمياً. وتراجع نيكي 3.8% إلى 51340.02 نقطة عند الساعة 00:18 بتوقيت غرينتش، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.36% إلى 3488.08 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في توكاي طوكيو إنتيليجنس لاباراتوري: "إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً لفترة طويلة، فسترتفع أسعار النفط أكثر وستتسارع وتيرة التضخم". وأضاف "إذا ارتفعت الأسعار، فقد يجري رفع أسعار الفائدة العالمية". وسيؤثر إغلاق مضيق هرمز بشدة على اليابان، حيث تستورد البلاد حوالي 90% من شحنات النفط عبر المضيق. وقادت الأسهم المرتبطة بقطاع الرقائق تراجع المؤشر نيكي، حيث انخفض سهم شركة أدفانتست 5% بينما تراجع سهم طوكيو إلكترون 2.29%.

(رويترز، العربي الجديد)



