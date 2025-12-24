- شهدت أسعار النفط ارتفاعات طفيفة مدعومة بالنمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة ومخاوف تعطل الإمدادات من فنزويلا وروسيا، بينما تجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأوقية لأول مرة بسبب زيادة الطلب على الملاذات الآمنة وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية. - أظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية نمواً أسرع من المتوقع، مما دعم مكاسب النفط، بينما استفاد الذهب من خفض أسعار الفائدة والطلب القوي من البنوك المركزية. - يتجه الدولار لتسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عاماً، بينما شهدت العملات الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني مكاسب ملحوظة.

سجلت أسعار النفط ارتفاعات طفيفة، اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، مدعومة بالنمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة ومخاوف تعطل الإمدادات من فنزويلا وروسيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات، أو 0.06%، إلى 62.42 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:17 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات، أو 0.05%، إلى 58.41 دولاراً للبرميل. وكان النفط قد صعد بأكثر من 2%، يوم الاثنين، مسجلاً أكبر مكاسبه اليومية في شهرين بالنسبة لخام برنت، فيما حقق خام غرب تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني. كما ارتفعت الأسعار بأكثر من 0.5%، أمس الثلاثاء.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية في تقديراته الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، الصادرة أمس الثلاثاء، بأنّ الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع، مدفوعاً بقوة إنفاق المستهلكين. وقال المحلل لدى "آي جي" توني سيكامور، في مذكرة، إنّ المكاسب التي تحققت خلال الليل جاءت مدعومة بالبيانات القوية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وذكرت شركة هايتونغ فيوتشرز، في تقرير لها، أنّ الاضطرابات التي طاولت صادرات فنزويلا كانت العامل الأبرز في دعم معنويات السوق، في حين تلقت الأسعار دعماً من استمرار الهجمات بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للطاقة لدى كل منهما. وأشار محللون إلى أنّ بيانات مخزونات النفط في أكبر دولة مستهلكة في العالم لم تحظَ باهتمام كبير من السوق، بسبب وجود عوامل أخرى أكثر تأثيراً. ونقلت مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأميركي، الصادرة أمس الثلاثاء، أنّ مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، لوكالة رويترز، فإنّ مخزونات النفط الخام زادت بمقدار 2.39 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر/ كانون الأول، كما ارتفعت مخزونات البنزين 1.09 مليون برميل، في حين صعدت مخزونات نواتج التقطير 685 ألف برميل. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها يوم الاثنين المقبل، في وقت متأخر عن المعتاد بسبب العطلات.

الذهب والفضة والبلاتين عند مستويات تاريخية والدولار يضغط نزولاً

وتجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأوقية (الأونصة)، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعاً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وتوقعات بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأميركية خلال العام المقبل، كما سجلت الفضة والبلاتين مستويات قياسية جديدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4% إلى 4503.59 دولارات للأوقية بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 4509.65 دولارات في وقت سابق. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 0.7% إلى مستوى قياسي بلغ 4540.60 دولاراً للأوقية.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 71.80 دولاراً للأوقية، بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 71.85 دولاراً. وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، أمس الثلاثاء، ما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج. وحقق الذهب مكاسب قوية في عام 2025، مرتفعاً بنحو 72% حتى الآن، ومسجلاً مستويات قياسية عدة مرات.

واستفاد المعدن الأصفر هذا العام من مجموعة عوامل، أبرزها خفض أسعار الفائدة الأميركية، والرهانات على مواصلة التيسير النقدي، والصراعات الدولية، إضافة إلى الطلب القوي من البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، وارتفاع الطلب الاستثماري عبر الصناديق المتداولة في البورصة. وارتفعت الفضة بنسبة 149% منذ بداية العام، متفوقة بفارق كبير على الذهب، وتجاوزت حاجز 70 دولاراً للأوقية بدعم من عجز هيكلي، وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة، وقوة الطلب الصناعي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 2.9% إلى 2342.25 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2347.40 دولاراً، في حين صعد البلاديوم نحو 3% إلى 1919.69 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

الدولار يتجه لأسوأ أداء سنوي منذ عقدين وسط رهانات خفض الفائدة

ويتجه الدولار، اليوم الأربعاء إلى تسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عاماً، في ظل رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيكون قادراً على مواصلة خفض أسعار الفائدة العام المقبل، حتى مع اتجاه بعض البنوك المركزية الأخرى إلى رفع الفائدة. وواصل الدولار تراجعه في التعاملات الآسيوية، إذ لم تفلح القراءة القوية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في تغيير توقعات أسعار الفائدة، ما عزز رهانات المستثمرين على تنفيذ خفضين إضافيين خلال العام المقبل.

وقال الخبير الاقتصادي لدى "غولدمان ساكس" ديفيد ميريكل، إنّ "اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من المتوقع أن تجري خفضين آخرين بمقدار 25 نقطة أساس ليصل معدل الفائدة إلى ما بين 3 و3.25%، مع ميل المخاطر نحو الانخفاض"، مرجعاً ذلك إلى تباطؤ التضخم. وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة من العملات عند 97.767 نقطة، ويتجه لتكبد خسارة سنوية بنحو 9.9%، وهو أكبر تراجع سنوي منذ عام 2003.

وشهد الدولار عاماً متقلباً، متأثراً بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أشعلت أزمة ثقة في الأصول الأميركية في وقت سابق من العام، إضافة إلى مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي نتيجة تنامي نفوذ ترامب على الاحتياطي الفيدرالي. وفي المقابل، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.1806 دولار، محققاً مكاسب سنوية تزيد على 14% منذ بداية العام، وهو أفضل أداء له منذ عام 2003.

كما صعد الدولار الأسترالي 8.4% منذ بداية العام إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6710 دولار، بينما لامس الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 0.58475 دولار، بعد مكاسب سنوية بلغت 4.5%. وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.3531 دولار، محققاً مكاسب سنوية تجاوزت 8%، في حين صعد الين 0.4% في أحدث التعاملات إلى 155.60 للدولار، بعد أن كان قد ارتفع بأكثر من 0.5% في الجلسة السابقة.

(رويترز، العربي الجديد)