الأسواق اليوم | النفط يرتفع والذهب يتراجع والدولار يوقف نزيف الخسائر

- شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بعد تراجعها لثلاثة أيام، مدعومة بتوقعات تشديد العقوبات على روسيا، رغم زيادة المعروض المتوقع من أوبك+. - انخفضت أسعار الذهب بسبب جني الأرباح وارتفاع الدولار، الذي تعافى مدعومًا بتطورات سياسية أميركية، مما أثر على تكلفة الذهب. - تعكس تحركات الأسواق تأثير العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، حيث يدعم التوتر الجيوسياسي أسعار النفط، بينما يضغط الدولار على الذهب، وتبقى قرارات الاحتياطي الفيدرالي محورًا لمستقبل الأسواق.

شهدت الأسواق العالمية اليوم الخميس تحركات متباينة في أسعار السلع والعملات، حيث ارتفعت أسعار النفط بعد ثلاثة أيام من الخسائر، بينما تراجع الذهب من أعلى مستوى قياسي بلغه أمس، ونجح الدولار في تجاوز موجة هبوط استمرت أربعة أيام. وتأتي هذه التحركات في ظل مزيج من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر على اتجاهات المستثمرين حول العالم.

النفط يتعافى بعد ثلاث جلسات من الخسائر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، منهية سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام متتالية لتتعافى من أدنى مستوياتها في 16 أسبوعاً، وسط احتمالات تشديد العقوبات على الخام الروسي. لكن التوقعات بزيادة المعروض من أوبك+ الشهر المقبل حدّت من المكاسب.

وبحلول الساعة 01:16 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً، أو 0.2%، لتصل إلى 65.50 دولاراً للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً، أو 0.2%، ليصل إلى 61.92 دولاراً للبرميل. وفي الجلسة الماضية، خسر الخامان القياسيان نحو 1%، إذ بلغ برنت أدنى مستوياته منذ الخامس من يونيو/حزيران، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط أقل مستوى منذ 30 مايو/أيار.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير المحللين لدى نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت: "ظهر الإقبال على الشراء مع اقتراب خام غرب تكساس الوسيط من مستوى 60 دولاراً، وقدمت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتكهنات بتشديد العقوبات على الخام الروسي الدعم أيضاً".

وزراء مالية مجموعة السبع أكدوا أمس الأربعاء أنهم سيتخذون خطوات لزيادة الضغط على روسيا من خلال استهداف من يواصلون شراء النفط الروسي أو يسهلون التحايل على العقوبات. كما ذكرت وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخبارية لتوجيه ضربات على البنية التحتية للطاقة الروسية. وأشارت مصادر إلى أن أوبك+ قد توافق على زيادة إنتاج النفط بما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً في نوفمبر/تشرين الثاني، أي ثلاثة أمثال الزيادة في أكتوبر/تشرين الأول، مع سعي السعودية لاستعادة حصتها السوقية.

في المقابل، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير ارتفعت الأسبوع الماضي، مع تراجع نشاط التكرير والطلب، حيث زادت مخزونات النفط الخام 1.8 مليون برميل إلى 416.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بزيادة مليون برميل فقط.

الذهب يتراجع من أعلى مستوى قياسي

انخفض الذهب، اليوم الخميس، من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي بلغه في الجلسة الماضية، متأثراً بعمليات جني الأرباح وارتفاع الدولار، لكنه تلقى دعماً من التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية وحالة عدم اليقين السياسي. وبحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3858.50 دولاراً للأوقية، بعدما سجل أمس 3895.09 دولاراً. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.4% إلى 3883.60 دولاراً. وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل العملات الرئيسية، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت الأرقام أن وظائف القطاع الخاص الأميركي انخفضت 32 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول، بعد تراجعها ثلاثة آلاف في أغسطس/آب. كما أدى الإغلاق الحكومي الأميركي إلى تهديد آلاف الوظائف الاتحادية، مع احتمال تأخير صدور تقارير اقتصادية مهمة مثل تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر غداً الجمعة.

وفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ CME، يرجح المتعاملون خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس لسعر الفائدة الرئيسي هذا الشهر. أما المعادن النفيسة الأخرى، فانخفضت الفضة 0.5% إلى 47.07 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 1552.05 دولاراً، فيما ارتفع البلاديوم 1% إلى 1256.93 دولاراً.

الدولار يتجاوز الخسائر بعد أربعة أيام

نجح الدولار في تجاوز سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، بعد أن قالت المحكمة العليا الأميركية إنها ستستمع في يناير/كانون الثاني المقبل إلى مرافعات بشأن محاولة الرئيس دونالد ترامب عزل ليسا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، ما أبقاها في منصبها في الوقت الحالي. وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي.جي بسيدني، إن قلق السوق بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي "سيتلاشى خلال الأشهر المقبلة".

ومقابل الين، سجل الدولار 147.18 يناً، مرتفعاً 0.1% عن مستوياته قرب ختام التعاملات الأميركية. ومقابل اليوان في التعاملات الخارجية، بلغ الدولار 7.1321 مرتفعاً 0.1% في التعاملات الآسيوية، قبل اجتماع يعقد خلال أربعة أسابيع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وترامب، الذي قال على تروث سوشال اليوم إن مشتريات فول الصويا ستكون موضوعاً رئيسياً للنقاش. وتأتي هذه التحركات وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي، الذي جمد صدور البيانات الاقتصادية، وزاد من الضبابية في الأسواق، فيما تتجه الأنظار إلى اجتماع مرتقب بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وترامب الشهر المقبل، حيث ستكون مشتريات فول الصويا موضوعاً رئيسياً للنقاش.

توضح التطورات في أسواق النفط والذهب والدولار اليوم كيف يتأثر المشهد المالي العالمي بمزيج معقد من العوامل السياسية والاقتصادية. ففي حين يدعم التوتر الجيوسياسي أسعار النفط، يضغط الدولار على الذهب، بينما تبقى القرارات المنتظرة من الاحتياطي الفيدرالي والجدل السياسي الأميركي محوراً رئيسياً لمستقبل الأسواق في الفترة المقبلة.

(رويترز، العربي الجديد)