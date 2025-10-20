الأسواق اليوم | النفط يتراجع والذهب يستعيد بعض بريقه

- شهدت الأسواق العالمية تباينًا في الأسعار، حيث انخفضت أسعار النفط بسبب وفرة المعروض وتباطؤ الاقتصاد نتيجة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مع توقعات بزيادة فائض المعروض النفطي بحلول 2026. - ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف بعد تصريحات ترامب التي هدأت التوتر التجاري مع الصين، حيث ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% والعقود الأميركية الآجلة بنسبة 1.5%. - دعت رئيسة منظمة التجارة العالمية لتهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما اتفق ترامب وبوتين على قمة جديدة بشأن أوكرانيا، واستمرت واشنطن في الضغط على الهند والصين لوقف شراء النفط الروسي.

تباينت حركة الأسواق العالمية اليوم الاثنين بين انخفاض أسعار النفط وارتفاع طفيف في أسعار الذهب، وسط أجواء من القلق المتزايد بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتداعيات التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، تحت ضغط المخاوف من وفرة المعروض العالمي، حيث زاد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وضعف الطلب على الطاقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتًا، أو ما يعادل 0.4%، لتصل إلى 61.05 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 21 سنتًا، أو 0.4%، إلى 57.33 دولارًا، مما بدد المكاسب التي حققتها يوم الجمعة.

وسجل كلا الخامين القياسيين انخفاضًا بأكثر من 2% الأسبوع الماضي، ليحققا التراجع الأسبوعي الثالث على التوالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة فائض المعروض في عام 2026. وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في شركة فوجيتومي للأوراق المالية: تؤجج المخاوف بشأن فائض المعروض الناجم عن زيادة إنتاج الدول المنتجة للنفط، إلى جانب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد جراء تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ضغوط البيع." وأضاف: "بينما تُصعّد الولايات المتحدة ضغوطها على مشتري الخام الروسي، فإن القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضيف المزيد من الضبابية إلى التوقعات، مما يجعل من الصعب على بعض المستثمرين تعديل مواقفهم".

في الأسبوع الماضي، حثّت رئيسة منظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة والصين على تهدئة التوترات التجارية بينهما، محذّرةً من أن فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم قد يُقلل الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 7% على المدى الطويل. وجددت الدولتان، وهما أكبر مستهلكين للنفط في العالم، حربهما التجارية مؤخرًا من خلال فرض رسوم موانئ إضافية على السفن التي تنقل البضائع بينهما، في خطوة متبادلة قد تُعطل تدفقات الشحن العالمية.

في غضون ذلك، اتفق ترامب وبوتين، يوم الخميس، على عقد قمة جديدة بشأن الحرب في أوكرانيا، رغم أن واشنطن تواصل الضغط على الهند والصين لوقف شراء النفط الروسي. وعقب محادثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة، ناشد ترامب كلاً من أوكرانيا وروسيا "وقف الحرب فورًا"، حتى لو كان ذلك يعني تنازل أوكرانيا عن بعض أراضيها. وقالت مصادر تجارية ومحللون إن الضغط الأميركي والأوروبي على المشترين الآسيويين للطاقة الروسية قد يحدّ من واردات الهند من النفط اعتبارًا من ديسمبر/ كانون الأول، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الإمدادات للصين.

أما على صعيد المعروض، فقد أضافت شركات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي منصات حفر للنفط والغاز الطبيعي لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع، وفقًا لما ذكرته شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الصادر يوم الجمعة، والذي يحظى بمتابعة واسعة في الأسواق.

الذهب يستعيد بعض خسائره بعد هبوط حاد

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف، اليوم الاثنين، لتستعيد بعض خسائرها بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي من مستويات قياسية تجاوزت 4300 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي خففت من حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ودَفعت المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4263.59 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 02:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض بنحو 1.8% يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف مايو/ أيار. وعلى الرغم من هذا التراجع، لا يزال الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ إبريل/ نيسان، بعدما بلغ في وقت سابق أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4378.69 دولارًا للأوقية.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 1.5% إلى 4275.40 دولارًا للأوقية. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 52.08 دولارًا للأوقية، بعد أن انخفضت بنحو 4.4% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي لها منذ أوائل إبريل/ نيسان، عقب تسجيلها مستوى قياسيا بلغ 54.47 دولارًا للأوقية.

وسجّل الذهب، الذي لا يدر عائدًا، ارتفاعًا بأكثر من 60% منذ بداية العام، مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية، والرهانات القوية على خفض أسعار الفائدة الأميركية، إلى جانب عمليات الشراء من البنوك المركزية، والتخلص من الدولار، إضافة إلى التدفقات القوية نحو صناديق الاستثمار المتداولة. وانخفض الذهب بشكل حاد يوم الجمعة بعد أن قال ترامب إن الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 100% على السلع الصينية لن تكون مستدامة، مضيفًا أنه سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وأنه يعتقد أن الأمور ستكون "على ما يرام" مع الصين.

وتوقع بنك إتش إس بي سي يوم الجمعة أن يدفع ارتفاع الطلب والمخاطر الجيوسياسية أسعار الذهب إلى 5000 دولار للأوقية بحلول عام 2026، مدعومًا بتزايد دخول مستثمرين جدد إلى السوق. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفض البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1591.55 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1467.16 دولارًا للأوقية.

(رويترز، العربي الجديد)