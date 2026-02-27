الأسواق اليوم | النفط يتجه إلى خسارة أسبوعية والذهب مستقر

- ارتفعت أسعار النفط لكنها تتجه نحو انخفاض أسبوعي بسبب تمديد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مع ترقب اجتماع أوبك+ المحتمل لزيادة الإنتاج. - استقرت أسعار الذهب بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ضعف الطلب على الملاذات الآمنة، ويتجه لتحقيق مكاسب للشهر السابع بسبب التوترات الجيوسياسية. - أظهرت بيانات سوق العمل الأميركية ارتفاعًا طفيفًا في طلبات إعانة البطالة، مع استقرار معدل البطالة، وارتفعت الفضة والبلاتين والبلاديوم، حيث سجل البلاتين أعلى مستوى في أربعة أسابيع.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها تتجه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بعد تمديد الولايات المتحدة وإيران محادثاتهما بشأن البرنامج النووي الإيراني، ما خفف المخاوف من احتمال اندلاع أعمال قتالية قد تعطل الإمدادات، في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماع تحالف أوبك+ المقرر يوم الأحد، وسط توقعات باستئناف زيادات الإنتاج.

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتًا، بما يعادل 0.51%، إلى 71.11 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 38 سنتًا أو 0.58% إلى 65.59 دولارًا للبرميل. ورغم المكاسب اليومية، يتجه خام برنت لتسجيل تراجع أسبوعي بنحو 1%، في حين يقترب خام غرب تكساس الوسيط من خسائر أسبوعية تبلغ نحو 1.3%، ما يمحو جزءًا من مكاسب الأسبوع السابق.

وقالت جون جوه، كبيرة المحللين في شركة "سبارتا للسلع الأولية"، إن المتعاملين يلتزمون الحذر مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بإيران من جهة، وترقب اجتماع تحالف أوبك+ واحتمالات زيادة الإنتاج من جهة أخرى. وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف، أمس الخميس، بهدف تسوية النزاع المستمر بشأن البرنامج النووي الإيراني وتجنب تصعيد عسكري، وذلك بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعزيز الوجود العسكري في المنطقة.

وخلال سير المحادثات، قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل عقب تقارير إعلامية تحدثت عن تعثر المفاوضات بسبب تمسك واشنطن بعدم تخصيب إيران اليورانيوم، إضافة إلى مطالبتها بتسليم مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. غير أن الأسعار تراجعت لاحقًا بعدما أعلنت سلطنة عمان، التي تتولى الوساطة، إحراز تقدم في المباحثات. وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في منشور على منصة "إكس"، إن الجانبين يعتزمان استئناف المفاوضات عبر مباحثات فنية الأسبوع المقبل في فيينا.

وفي سياق متصل، أفاد مصدران مطلعان وكالة "رويترز" بأن السعودية تعمل على زيادة إنتاجها وصادراتها النفطية ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تداعيات أي هجوم محتمل. ومن المتوقع أن يبحث تحالف أوبك+ خلال اجتماعه في الأول من مارس/آذار رفع الإنتاج بنحو 137 ألف برميل يوميًا لشهر إبريل/نيسان، بعد تعليق زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من العام.

الذهب يستقر بدعم تراجع العوائد

واستقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، ما خفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر، في حين حدّ ضعف الطلب على الملاذات الآمنة من ارتفاع الأسعار، وسط تقييم المستثمرين لمسار المحادثات الأميركية الإيرانية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 5192.19 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في "أواندا"، إن انخفاض العائد الحقيقي على السندات الأميركية يدعم استقرار الذهب، رغم تراجع علاوات المخاطر عقب تقدم المحادثات بين واشنطن وطهران. ويتجه الذهب إلى تحقيق مكاسب للشهر السابع على التوالي، بعدما ارتفع بأكثر من 6% خلال فبراير/ شباط مدعومًا بتجدد حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية والتوترات الجيوسياسية.

وأكدت سلطنة عمان إحراز تقدم في محادثات جنيف، رغم عدم التوصل إلى انفراجة نهائية تحول دون احتمالات توجيه ضربات أميركية، في ظل تعزيزات عسكرية كبيرة فيالمنطقة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم إبريل/ نيسان بنسبة 0.3% إلى 5209.20 دولارات للأوقية، في حين يتجه الدولار إلى تحقيق مكاسب شهرية بنحو 0.6%، مدفوعًا بتوقعات تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسة نقدية أكثر تشددًا.

وأظهرت بيانات سوق العمل الأميركية ارتفاعًا طفيفًا في طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مع استمرار استقرار معدل البطالة خلال فبراير/ شباط. وتشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" إلى أن الأسواق تتوقع ما لا يقل عن ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 0.25% خلال العام الجاري. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 89.73 دولارًا للأوقية، وتتجه إلى تحقيق مكاسب شهرية بنحو 6.1%. وصعد البلاتين 5.2% إلى 2260.09 دولارًا للأوقية، مسجلًا أعلى مستوى في أربعة أسابيع. كما ارتفع البلاديوم 2.3% إلى 1825.29 دولارًا للأوقية.

(رويترز، العربي الجديد)