الأسواق اليوم | النفط والذهب يواصلان الانخفاض والدولار يرتفع

- شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا بسبب توقعات بزيادة المعروض من الشرق الأوسط، مع استعداد إيران لزيادة مبيعاتها النفطية وتدفقات النفط عبر مضيق هرمز، مما يعزز وفرة المعروض ويضغط على الأسعار العالمية. - تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من سبعة أشهر نتيجة قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية، بينما شهدت المعادن النفيسة الأخرى تراجعًا طفيفًا باستثناء البلاديوم الذي ارتفع بشكل طفيف. - واصل الدولار صعوده القوي، مسجلًا أكبر مكاسب شهرية له منذ نحو عام، مدعومًا بتوقعات استمرار قوة الاقتصاد الأميركي وارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مما أدى إلى تسجيل مستويات قياسية مقابل اليورو والين الياباني.

واصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الخميس، مقتربة من مستويات ما قبل الحرب، في وقت عززت توقعات زيادة المعروض من الشرق الأوسط الضغوط على الأسعار، بينما تراجع الذهب وارتفع الدولار مع تنامي رهانات تشديد السياسة النقدية الأميركية.

النفط يقترب من مستوياته السابقة

بحلول الساعة 03:37 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/آب بمقدار 1.22 دولار أو 1.65% إلى 72.52 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.02 دولار أو 1.45% إلى 69.32 دولاراً للبرميل. وجرى تداول خام برنت لشهر أغسطس/آب دون سعر عقود سبتمبر/أيلول البالغ 73.59 دولاراً للبرميل، في إشارة إلى وفرة المعروض على المدى القصير.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى إحدى شركات الوساطة، في مذكرة اطلعت عليها "رويترز"، إن "الأسواق تتوقع عودة نفط الشرق الأوسط بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً قبل أسبوعين".

وكان خام برنت قد فقد أكثر من ثلاثة دولارات عند تسوية أمس الأربعاء، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو ثلاثة دولارات أيضاً. ونقلت "رويترز" عن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، قوله إن "تدفقات النفط عبر مضيق هرمز اقتربت من مستوياتها السابقة للحرب مع إيران، مشيراً إلى عبور ما لا يقل عن 20 مليون برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، مع توقع عودة الأوضاع الطبيعية بالكامل خلال أسابيع بعد إزالة الألغام.

كما ساهم ارتفاع الإمدادات من الشرق الأوسط واستعداد إيران لزيادة مبيعاتها النفطية عقب إعفاء مؤقت من العقوبات الأميركية في الضغط على أسعار الشحنات الفعلية حول العالم. وتوقع محللو ماكواري عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب مع تكيف سلاسل الإمداد وإعادة فتح المضيق، مرجحين متوسط سعر يبلغ 67 دولاراً لبرنت و62 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط خلال الربع الثالث، مقابل متوسط 94 دولاراً و87 دولاراً على التوالي في الربع الثاني.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات النفط الخام إلى أدنى مستوى منذ عام 1984 الأسبوع الماضي، نتيجة ارتفاع الطلب على التكرير، والسحب من الاحتياطي الاستراتيجي، إلا أن الأسواق تجاهلت هذه البيانات، وركّزت على تطورات مضيق هرمز.

الذهب تحت ضغط الدولار

واصل الذهب تراجعه، اليوم الخميس، وظل قرب أدنى مستوياته منذ أكثر من سبعة أشهر تحت ضغط قوة الدولار وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 00:43 بتوقيت غرينيتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3985.89 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل أمس الأربعاء أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 0.2% إلى 4001.60 دولار للأوقية.

وكان الذهب قد هبط دون مستوى 4000 دولار للأوقية خلال الجلسة السابقة مع صعود الدولار وارتفاع توقعات تشديد السياسة النقدية. ووفقاً لبيانات الأسواق، يتوقع المتعاملون ثلاث زيادات في أسعار الفائدة الأميركية خلال العام الجاري، مع ترجيح بنسبة تقارب 67% لرفع جديد في سبتمبر/أيلول.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فتراجعت الفضة 0.2% إلى 57.33 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 1575.85 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1170.25 دولاراً.

الدولار يعزز مكاسبه الشهرية

واصل الدولار صعوده القوي ويتجه نحو تسجيل أكبر مكاسب شهرية له منذ نحو عام، مدعوماً بتوقعات استمرار قوة الاقتصاد الأميركي وارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل. واخترق الدولار مستوى 1.14 مقابل اليورو هذا الأسبوع، مسجلاً خلال الليل أقوى مستوياته في 13 شهراً عند 1.1325 دولار لليورو، قبل أن يستقر في التعاملات الآسيوية عند 1.1353 دولار. كما بلغ الدولار 161.73 يناً، مقترباً من أعلى مستوياته منذ أكثر من أربعة عقود مقابل العملة اليابانية. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، أعلى مستوى له في 13 شهراً عند 101.8 نقطة، قبل أن يتراجع إلى نحو 101.6 نقطة في التعاملات الآسيوية.

وأدت الحرب في المنطقة والارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى تغيير توقعات الأسواق بشأن الفائدة الأميركية، كما عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الجديد كيفن وارش، رهانات رفع الفائدة بحلول أكتوبر/تشرين الأول.

وسجل الدولار أعلى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الجنيه الإسترليني عند 1.314 دولار، وأعلى مستوى له في 11 شهراً أمام الفرنك السويسري عند 0.8139 فرنك. وتترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر مايو/أيار، وسط توقعات بارتفاعها رغم مؤشرات تباطؤ التضخم مع تراجع أسعار النفط.