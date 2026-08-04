الأسواق اليوم | النفط والذهب يرتفعان وسط توترات مضيق هرمز

- شهدت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً بعد تراجعها السابق، حيث ارتفعت عقود خام برنت وغرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7% وسط مخاوف من توترات بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها على الإمدادات. - ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% مع ترقب المستثمرين لتقارير الوظائف الأميركية وتأثيرها على أسعار الفائدة، حيث يتوقع المحللون ضغوطاً على الدولار قد تدعم الذهب، مع توقعات "سيتي بنك" باستقرار أو تراجع الأسعار قبل ارتفاعها في الربع الرابع. - تراجعت أغلب الأسهم الآسيوية رغم ارتفاع الأميركية، حيث تراجع مؤشر "نيكاي 225" الياباني بنسبة 0.6% وارتفع "إس أند بي/ إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 1.2%، بينما سجل "داو جونز" الأميركي أعلى مستوى له مدعوماً بتراجع أسعار النفط.

ارتفعت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً، اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت بشكل حاد في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من استمرار تعرّض الإمدادات من الشرق الأوسط للخطر، إذ لا يزال التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب بين الولايات المتحدة وإيران مستبعداً على ما يبدو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب شهر تسليم 0.62 دولار، أو 0.7%، لتصل إلى 84.39 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجعت 7% في الجلسة السابقة لتسجل أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.61 دولار، أو 0.7%، ليصل إلى 80.95 دولاراً، بعد أن انخفض بأكثر من 5% في الجلسة السابقة ليسجل أدنى مستوى له في ما يقرب من أسبوع.

وقال كبير محللي السوق في شركة "كي سي إم ترايد"، تيم واترر، لوكالة رويترز، إنّ حدة الضغوط على أسعار النفط تراجعت بعض الشيء مع وقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجمات على إيران وترويجه للعودة إلى المفاوضات، إلا أن الاتجاه الهبوطي لا يزال هشاً، إذ قد ينتعش النفط بسهولة إلى مستويات أعلى إذا استؤنف إطلاق الصواريخ أو تعرضت ناقلات النفط حول مضيق هرمز لإطلاق النار مجدداً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الجيوسياسية الرئيسية التي تؤثر على أسعار النفط حالياً؟ ما هي توقعات المحللين لأسعار الذهب على المدى القصير والمتوسط؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ولا يزال مضيق هرمز نقطة خلاف رئيسية، إذ تقول واشنطن إن مذكرة التفاهم التي اتُّفق عليها في يونيو/ حزيران اشترطت على إيران فتح الممر المائي، بينما تجادل طهران بأن النص أبقى لها السيطرة عليه صراحة. وقال محللون في بنك "باركليز" إن متوسط الصادرات الصافية من النفط الخام والمنتجات المكررة عبر المضيق في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو/ تموز بلغ 4.2 ملايين برميل يومياً، مقارنة مع 3.2 ملايين برميل يومياً في الأسبوع السابق.

وفي البحر الأحمر، أظهرت بيانات تتبع للسفن، أمس الاثنين، أن ست ناقلات كبيرة ترفع العلم السعودي غيرت مسارها في خليج عدن خلال الأيام القليلة الماضية وتتجه إلى جنوب أفريقيا، بعد تهديد جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باستهداف السفن السعودية، في حين عبرت ناقلتان محملتان بالنفط السعودي مضيق باب المندب. كما تباطأت حركة الملاحة في مضيق هرمز بين إيران وعُمان عقب تقارير عن هجمات على السفن، حسبما أظهرت البيانات.

ولا يزال مضيق هرمز يشكّل خطراً على السفن، إذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 20 ميلاً بحرياً (37 كيلومتراً) شمال شرقي خصب في سلطنة عُمان، بعد أن أبلغت سفينة شحن، عن تعرضها لإصابة بمقذوف مجهول. وقال واترر إنه على الرغم من أن القتال بين السعودية والحوثيين لم يوقف تدفقات الطاقة تماماً، فإنه أدى إلى إطالة مدة الرحلات البحرية وارتفاع تكاليف التأمين وتحويل المسار في بعض الأحيان، مضيفاً أنه مع أزمة مضيق هرمز يظل هناك خطر مزدوج في السوق يمنع النفط من التخلص تماماً من العلاوة الجيوسياسية.

الذهب

وارتفع الذهب قليلاً، اليوم الثلاثاء، وسط متابعة المستثمرين لتصريحات متضاربة بشأن محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، وترقب سلسلة من تقارير الوظائف الأميركية بحثاً عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4059.81 دولارا للأوقية بحلول الساعة 02:57 بتوقيت غرينتش.

ويترقب المستثمرون عدداً من التقارير المتعلقة بسوق العمل، بما في ذلك بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة المقرر صدورها لاحقاً اليوم، وتقرير الوظائف غداً الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. وقال أجاي كيديا، مدير شركة "كيديا كوموديتيز" التي تتخذ من مومباي مقراً لها، لـ"رويترز"، إنّ الذهب يمرّ حالياً بمرحلة تماسك، وإذا شهدنا ضعفاً في سوق العمل فقد يضع ذلك ضغوطاً على الدولار، ما سيؤدي بدوره إلى تحقيق مكاسب للذهب.

وأدت الحرب إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وأجّج المخاوف من التضخم، الذي قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على ضغوط الأسعار. وفي حين يُنظر إلى الذهب تقليدياً على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإنّ ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلباً على المعدن النفيس الذي لا يدرّ عائداً.

ويرى المتعاملون حاليا احتمالا بنسبة 65% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الاميركي) أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول، بعد أن قرر البنك، الذي كان منقسما في آرائه، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق بشأن السياسة النقدية. وأشار كيديا إلى أن تراجع الرهانات على رفع أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول سيدعم أسعار الذهب. وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إنه لا يزال متفائلا بأن ضغوط التضخم في طريقها إلى التراجع تدريجيا، لكن إذا لم يحدث ذلك فلن يتردد البنك المركزي الأميركي في الرد برفع أسعار الفائدة.

وأفاد "سيتي بنك" في مذكرة بأنه يتوقع أن تشهد أسعار الذهب استقراراً أو حتى تراجعاً خلال الشهر المقبل، قبل أن تعاود الارتفاع لتصل إلى 4500 دولار في الربع الرابع، وإلى 5000 دولار بحلول النصف الأول من العام المقبل. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 58.74 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 1.2% إلى 1646.59 دولاراً، كما ارتفع البلاديوم 1.2% إلى 1279.55 دولاراً.

الأسهم الآسيوية والأميركية

إلى ذلك، تراجعت أغلب الأسهم الآسيوية في تعاملات، اليوم الثلاثاء، رغم ارتفاع الأسهم الأميركية في ختام تعاملات أمس مدعومة بتراجع أسعار النفط، إذ لا يزال المستثمرون في آسيا يقيّمون تأثير التدخل الأميركي الياباني المشترك لدعم الين في مواجهة الدولار. وتراجع مؤشر "نيكاي 225" الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.6% إلى 63369.85 نقطة، في حين ارتفع الدولار إلى 157.63 يناً مقابل 157.18 يناً أمس. وتراجع اليورو أمام الدولار بنسبة بسيطة إلى 1.1511 دولار لكل يورو، مقابل 1.1514 دولار أمس.

وقال بعض المحللين إن فاعلية التدخل الحكومي الأميركي الياباني في سوق الصرف غير مؤكدة، لأنه لا يعالج الأسباب الاقتصادية الأساسية وراء تراجع الين، بما في ذلك التضخم وأسعار الفائدة والقوة النسبية للاقتصادات. وذكر تقرير صادر عن مؤسسة "بي إم آي" التابعة لمؤسسة "فيتش سوليوشنز" للاستشارات أن عملية مدعومة من الولايات المتحدة تحمل دلالة أقوى بكثير من تحرك طوكيو بمفرده لدعم الين، وأن التعهد باتخاذ مزيد من الإجراءات سيثير تساؤلات لدى المضاربين، لكن من المرجح أن تكون أي مساهمة أميركية محدودة الحجم.

وتراجع مؤشر "كوسبي" الرئيسي في كوريا الجنوبية بأقل من 0.1% ليصل إلى 6254.76 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "إس أند بي/ إيه إس إكس 200" الرئيسي للأسهم الأسترالية بنسبة 1.2% ليصل إلى 9128.60 نقطة. وتراجع مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.5% ليصل إلى 25881.99 نقطة، بينما تراجع مؤشر "شنغهاي" المجمع 0.2% ليصل إلى 3802.61 نقطة.

أسواق أداء الأسواق المالية اليوم من الأسهم الأوروبية إلى اليابانية

وفي ختام تعاملات بورصة "وول ستريت" الأميركية أمس، ارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 1.5%، ليصبح أقل بنسبة 0.1% فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي سجله في وقت سابق من الصيف الحالي. كما ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بمقدار 693 نقطة، أي بنسبة 1.3%، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 2.1%.

وفي أسواق الطاقة الآسيوية، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الاميركي بمقدار 50 سنتاً إلى 80.84 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع خام برنت القياسي بمقدار 63 سنتاً إلى 84.40 دولاراً للبرميل في تعاملات صباح اليوم.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)