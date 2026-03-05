- ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ بسبب المخاوف من إغلاق مضيق هرمز نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثر على تدفقات النفط والغاز من الشرق الأوسط، مع زيادة في أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط. - تصاعدت التوترات في المنطقة بعد هجوم أميركي على سفينة إيرانية، مما أدى إلى توقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز واحتجاز ناقلات النفط، وسط دعم الجمهوريين للحملة العسكرية الأميركية. - ارتفعت أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع تراجع الدولار، حيث لجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط تصاعد الصراع وعدم اليقين السياسي والاقتصادي العالمي.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع تزايد المخاوف بشأن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول، إذ تعرقل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تدفقات النفط والغاز من الشرق الأوسط، في وقت يظل فيه المعروض محدوداً مع خفض منشآت الإنتاج مستوياتها. وارتفع خام برنت بمقدار 1.67 دولار أو 2.05% ليصل إلى 83.07 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:41 بتوقيت غرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.94 دولار أو 2.60% ليبلغ 76.60 دولاراً للبرميل.

واتسع نطاق الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أمس الأربعاء، بعد أن استهدف هجوم أميركي سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، فيما دعم جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي الحملة العسكرية التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران. وصوّتوا ضد مشروع قرار كان يهدف إلى وقف الحرب واشتراط الحصول على تفويض من الكونغرس قبل شن أي أعمال قتالية.

وقال مسؤولون لوكالة رويترز إن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، خفّض إنتاجه بنحو 1.5 مليون برميل يومياً بسبب نقص أماكن التخزين ووقف طريق حيوي للتصدير. كما أعلنت قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في الخليج، حالة القوة القاهرة على صادرات الغاز أمس الأربعاء، فيما قالت مصادر إن العودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية قد تستغرق شهراً على الأقل.

وتوقفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لنحو خُمس استهلاك الطاقة العالمي، بصورة شبه كاملة لليوم الخامس على التوالي خلال الحرب على إيران وما أعقبها من رد إيراني. وقال جيه. بي. مورغان في مذكرة للعملاء إن إيران امتنعت عن استهداف معظم البنية التحتية الحيوية للطاقة، لكنها أبقت مخاطر الشحن عند مستويات مرتفعة للغاية. وأضاف أن تقديراته تشير إلى أن نحو 329 ناقلة نفط عالقة في الخليج. وأشار البنك إلى أن طاقات التخزين في دول مجلس التعاون الخليجي والأسعار السائدة للطاقة قد تحد من مدة الحملة العسكرية الأميركية.

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تراجع الدولار، بعدما دفع اتساع الصراع في المنطقة المستثمرين إلى اللجوء إلى الأصول الآمنة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 5 آلاف و176.69 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم إبريل/نيسان بنسبة 1% لتصل إلى 5186.30 دولاراً. وجاء ذلك في ظل تراجع الدولار قليلاً، ما يجعل الذهب المسعّر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

واتسعت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بشكل حاد أمس الأربعاء بعد أن أغرقت غواصة أميركية سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصاً. كما دمرت الدفاعات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) صاروخاً باليستياً إيرانياً أُطلق باتجاه تركيا.

وارتفع الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً باعتباره أصلاً من ملاذات الأمان، بنحو 20% منذ بداية العام، مسجلاً مستويات قياسية متتالية في ظل تزايد عدم اليقين السياسي والاقتصادي العالمي. ويترقب المستثمرون حالياً بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة التي ستصدر في وقت لاحق اليوم، إلى جانب تقرير التوظيف الأميركي لشهر فبراير/شباط المقرر صدوره غداً الجمعة. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 84.43 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 2.1% إلى 2193.65 دولاراً، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% ليبلغ 1683 دولاراً.

(رويترز، العربي الجديد)