الأسواق اليوم | النفط والذهب يرتفعان والدولار يتذبذب

- ارتفعت أسعار النفط بسبب المخاطر الجيوسياسية، مع استمرار المحادثات الأميركية الإيرانية الهشة وتوترات مضيق هرمز، مدعومة بتحسن الطلب من الهند وتراجع الفائض في الأسواق. - سجلت أسعار الذهب والفضة ارتفاعاً طفيفاً مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية وتباطؤ نمو مبيعات التجزئة، مما يمنح مجلس الاحتياط الفيدرالي مرونة لخفض أسعار الفائدة. - حافظ الين الياباني على مكاسبه بفضل ارتفاع سوق الأسهم وفوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، بينما تذبذب الدولار قبيل تقرير الوظائف غير الزراعية، وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار.

ارتفعت أسعار النفط مدعومة بزيادة المخاطر الجيوسياسية، في ظل استمرار المحادثات الأميركية الإيرانية الهشة، إلى جانب مؤشرات على تراجع الفائض وتحسن الطلب من الهند، ما منح الأسعار دعماً إضافياً. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتاً، اليوم الأربعاء، بما يعادل 0.80%، لتسجل 69.35 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:56 بتوقيت غرينتش. كما صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 57 سنتاً، أو ما نسبته 0.89%، مسجلاً 64.53 دولاراً للبرميل.

وقال محللون في مجموعة بورصات لندن، في تقرير، إن النفط يحتفظ بزخم قوي في ظل استمرار المحادثات الأميركية الإيرانية الهشة، وهو ما يحافظ على دعم علاوة مخاطر مضيق هرمز، وسط ضغوط العقوبات المستمرة والتهديدات بفرض رسوم جمركية مرتبطة بالتجارة الإيرانية، وتصاعد الموقف العسكري الأميركي في المنطقة. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أمس الثلاثاء، إلى أن المحادثات مع الولايات المتحدة سمحت لطهران بتقييم جدية واشنطن، وأظهرت توافقاً كافياً لمواصلة المسار الدبلوماسي.

وكان دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة قد عقدوا محادثات في سلطنة عُمان الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء الدبلوماسية، بعدما نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسطولاً في المنطقة، ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وقال محللون في بنك "إيه إن زد"، إنّ تراجع الأسعار عقب تصريحات وزير خارجية عُمان بشأن إيجابية المناقشات المرتبطة بالمحادثات الأميركية الإيرانية مع كبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين تبدد لاحقاً، بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة قد ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة إذا فشلت المحادثات.

وكان ترامب قد صرّح، أمس الثلاثاء، بأنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، بالتزامن مع استعداد واشنطن وطهران لاستئناف المفاوضات بهدف تجنب صراع جديد. كما دعمت مؤشرات تراجع الفائض أسعار الخام، بعدما استوعبت الأسواق جزءاً من الكميات الفائضة المسجلة في الربع الأخير من عام 2025. وقال محلل السوق في شركة فورتيكسا، خافيير تانغ، إن عودة النفط الخام المتاح في المياه إلى مستوياته الطبيعية وارتفاع الطلب عليه في الهند يرجحان استمرار دعم أسعار النفط على المدى القريب.

ويترقب المتعاملون بيانات مخزونات النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة، التي تصدرها إدارة معلومات الطاقة لاحقاً اليوم الأربعاء. وقدّر محللون في استطلاع أجرته وكالة رويترز ارتفاع مخزونات النفط الخام بنحو 800 ألف برميل في المتوسط خلال الأسبوع المنتهي في السادس من فبراير/ شباط، مقابل انخفاض نواتج التقطير ومخزونات البنزين بنحو 1.3 مليون برميل و400 ألف برميل على التوالي.

الذهب

وسجل الذهب والفضة ارتفاعاً طفيفاً، اليوم الأربعاء، مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية، بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في ديسمبر/ كانون الأول، في إشارة إلى تراجع الاقتصاد قبيل صدور بيانات الوظائف الرئيسية. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 5038.73 دولاراً للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر إبريل/ نيسان بنسبة 0.6% إلى 5060.60 دولاراً. كما صعدت الفضة بنسبة 3% في المعاملات الفورية لتسجل 83.18 دولاراً، بعد انخفاضها بأكثر من 3% في الجلسة السابقة.

وتراجعت عوائد السندات الأميركية، أمس الثلاثاء، بعد أن أشارت مجموعة من البيانات إلى احتمال دخول الاقتصاد في مرحلة تباطؤ، ما يمنح مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مرونة أكبر لخفض أسعار الفائدة. ولم تتغير مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال ديسمبر، إذ قلصت الأسر إنفاقها على السيارات والسلع مرتفعة الثمن، ما قد يدفع الإنفاق الاستهلاكي والاقتصاد إلى مسار نمو أبطأ مع بداية العام الجديد. ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير/ كانون الثاني، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، إلى جانب بيانات التضخم المرتقبة يوم الجمعة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 2098.78 دولاراً، كما صعد البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1712.25 دولاراً.

الدولار

حافظ الين الياباني على مكاسبه القوية، اليوم الأربعاء، مدعوماً بارتفاع سوق الأسهم اليابانية، وبالرهانات على أن فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات يعزز موقفها في ما يتعلق بالسياسات المالية. وتذبذب الدولار قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي المهم لاحقاً اليوم، بعدما أشارت سلسلة من البيانات الصادرة خلال الليل إلى تباطؤ في أكبر اقتصاد في العالم. وارتفع الين بنسبة 0.1% إلى 154.22 مقابل الدولار، مستفيداً من مكاسب بلغت 1% في الجلسة السابقة، التي شهدت أيضاً صعوده مقابل عملات أخرى. وتراجع حجم التداولات في آسيا مع إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة رسمية. وقال فيشنو فاراثان، رئيس قسم الأبحاث الكلية لآسيا في بنك ميزوهو، إن هذا الفوز الساحق يمنح نظام تاكايتشي سيطرة أفضل على الجوانب السلبية للسندات الحكومية اليابانية والين.

وأضاف أن الحكومة قد تنتهج سياسة مالية أكثر تماسكاً، مشيراً إلى أن لديها خطة منطقية من الناحية العددية، لكنها كانت بحاجة إلى رأس المال السياسي لتنفيذها من دون تقديم تنازلات متعددة للأطراف المطالبة بمزيد من التحفيز. وشهد الين والسندات الحكومية اليابانية ارتفاعاً عقب فوز ساناي تاكايتشي في الانتخابات، كما اتجه المستثمرون إلى الأسهم اليابانية توقعاً لوصول التحفيز إلى المستهلكين والشركات. وتؤدي التدفقات الأجنبية إلى الأسهم اليابانية لزيادة الطلب على الين.

وتبقى بيانات الوظائف الأميركية محور اهتمام المستثمرين، إذ من المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية بمقدار 70 ألف وظيفة في يناير، مع توقعات باستقرار معدل البطالة عند 4.4%. وقبيل صدور البيانات، ارتفع اليورو بنسبة 0.04% إلى 1.1899 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3646 دولار، في حين تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.12% إلى 96.80 نقطة.

(رويترز، العربي الجديد)