الأسواق اليوم | النفط والذهب يتراجعان وسط قوة الدولار

- تراجعت أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بتعليق زيادة الإنتاج، مما أثار مخاوف من فائض المعروض، وانخفضت أرباح أرامكو بنسبة 2.3% في الربع الثالث. - انخفضت أسعار الذهب بسبب قوة الدولار وتراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية، بينما ارتفعت الفضة والبلاتين بشكل طفيف. - استقر الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وتراجع الين الياباني، مما أثار مخاوف من تدخل حكومي، وسط غياب البيانات الاقتصادية الرسمية.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إذ اعتبرت الأسواق قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها تعليق زيادة إنتاج النفط في الربع الأول من العام المقبل مؤشراً على تخمة المعروض، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً، أو 0.2%، إلى 64.74 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:05 بتوقيت غرينتش، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً، أو 0.2%، إلى 60.91 دولاراً للبرميل.

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاءها، يوم الأحد، على زيادة صغيرة في الإنتاج لشهر ديسمبر/ كانون الأول، وتعليق الزيادات في الربع الأول من العام المقبل. ورفعت أوبك+ أهداف الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يومياً، أو حوالى 2.7 % من المعروض العالمي، منذ إبريل/ نيسان. لكنها أبطأت الوتيرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول وسط توقعات تخمة المعروض.

وفي السياق، قال سوفرو ساركار رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك "دي بي إس" "قد ترى السوق أن هذه أول علامة على الاعتراف بفائض محتمل في المعروض من جانب مجموعة أوبك+، التي ظلت حتى الآن متفائلة للغاية بشأن اتجاهات الطلب وقدرة السوق على استيعاب البراميل الإضافية"، وشكك رؤساء بعض أكبر منتجي الطاقة في أوروبا، أمس الاثنين، في توقعات تخمة المعروض في العام المقبل، مشيرين إلى زيادة الطلب وتراجع الإنتاج.

وقال نائب وزير الطاقة الأميركي جيمس دانلي إنه لا يعتقد أنه ستكون هناك تخمة في المعروض النفطي في عام 2026. وذكرت أربعة مصادر من "أوبك+" أنّ قرار التحالف إبقاء أهداف الإنتاج دون تغيير في الربع الأول من العام المقبل جاء بعد أن ضغطت روسيا من أجل ذلك لأنها ستواجه صعوبة في زيادة الصادرات بسبب العقوبات الغربية.

وفرضت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات في أكتوبر/ تشرين الأول على شركتَي النفط الروسيتَين الكبيرتين روسنفت ولوك أويل. وقالت المحللة المستقلة تينا تنج إنّه رغم الانخفاض الحالي في أسعار النفط، فإن العقوبات قد تواصل تقديم بعض الدعم للأسعار في الأمد القريب. وينتظر المتعاملون الآن أحدث بيانات معهد البترول الأميركي بشأن المخزونات، والتي من المقرّر صدورها في وقت لاحق من اليوم، كما أظهر استطلاع أولي أجرته "رويترز" أن مخزونات النفط الخام الأميركية من المتوقع أن تكون قد ارتفعت الأسبوع الماضي.

في المقابل، أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض بلغ 2.3% في أرباح الربع الثالث من العام، وعزت ذلك إلى تراجع الإيرادات مع هبوط أسعار الخام والمنتجات. وقالت الشركة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، في بيان إنّ صافي أرباحها بلغ 101.02 مليار ريال (26.94 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول، انخفاضاً من 103.4 مليارات ريال سجلتها في الفترة نفسها من العام السابق.

ويتراجع تحالف أوبك+، الذي يضخ حوالى نصف النفط العالمي، عن تخفيضاته الطوعية، بعد أن قلص الإنتاج لسنوات عدّة لدعم السوق. ورفعت الشركة "مستهدف نمو الطاقة الإنتاجية لغاز البيع" في عام 2030 إلى حوالى 80% فوق مستويات عام 2021، مقارنة بهدفها السابق الذي كان أكثر من 60%. وقالت الشركة إنّه من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى رفع إجمالي إنتاج الغاز والسوائل المصاحبة إلى حوالى ستة ملايين برميل من المكافئ النفطي يومياً.

وقال رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر، في بيان "يأتي جزء من ذلك من توسعة مشروع الغاز غير التقليدي في الجافورة، الذي استقطب اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين"، وبلغ صافي الدخل المعدل 28 مليار دولار خلال الربع الثالث، متجاوزاً بذلك متوسط تقديرات المحللين الذي قدمته الشركة والبالغ 26.5 مليار دولار، وأضاف "مع ذلك، قد يؤدي ارتفاع ضغوط التكلفة إلى إبطاء الأمور إذا واجهت الشركات صعوبة في استيعاب هذه التكاليف خلال الأشهر المقبلة".

الذهب دون 4000 دولار

وجرى تداول الذهب بأقل من 4000 دولار للأوقية (الأونصة) مجدّداً، اليوم الثلاثاء، إذ ظل الدولار عند أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، في حين أدى تراجع فرص خفض آخر لأسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر/ كانون الأول وانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى إضعاف الطلب على المعدن الأصفر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3992.23 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 03:43 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 4001.40 دولار للأوقية. واستقر الدولار وحوم بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إذ دفع انقسام مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المتعاملين إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في "كي سي إم تريد" "تمثل قوة الدولار شوكة في الخاصرة بالنسبة للذهب، فيما يعيد المتعاملون حساباتهم لاحتمالية حدوث خفض آخر لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام"، وخفض مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا العام، ولكن رئيسه جيروم باول قال إنّ الإقدام على خفض آخر في 2025 "ليس أمراً مفروغاً منه".

ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي إم إي"، تتوقع السوق الآن بنسبة 65% خفضاً آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر، انخفاضاً من أكثر من 90% قبل تصريحات باول. وينتعش الذهب الذي لا يدر عائداً في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي. ويتطلع المستثمرون هذا الأسبوع إلى بيانات اقتصادية، مثل بيانات مؤسسة "إيه دي بي" عن التوظيف في الولايات المتحدة، للحصول على إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة، وقال ووترر "إذا رأينا قراءة أخرى تبدو قاتمة لبيانات إيه دي بي، فقد يمنح ذلك الذهب موطئ قدم لبدء التعافي من جديد".

وارتفع الذهب 53% منذ بداية العام، لكنه انخفض بأكثر من 8% من مستوى قياسي مرتفع سجله في 20 أكتوبر/ تشرين الأول. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه وافق على خفض الرسوم الجمركية على الصين مقابل تنازلات من بكين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 48.12 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.1% إلى 1566.60 دولاراً، ونزل البلاديوم 1% إلى 1430.31 دولاراً.

قوة الدولار وضبابية الفائدة

واستقر الدولار، اليوم الثلاثاء، وحوّم بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إذ دفع انقسام مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المتعاملين إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة. وتراجع الين إلى 154.38 مقابل الدولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، مقترباً من أدنى مستوى في ثمانية أشهر ونصف الشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي، ما أثار مخاوف من تدخل الحكومة.

وواصل مسؤولو مجلس الاحتياط الفيدرالي إصدار وجهات نظر متضاربة حول وضع الاقتصاد والمخاطر التي تواجهه في ظل غياب البيانات الاقتصادية التي جرى تعليقها بسبب الإغلاق الحكومي. وخفض مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي ولكن رئيسه جيروم باول أشار إلى أن ذلك قد يكون آخر خفض خلال العام.

وأظهرت أداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي إم إي" أن المتداولين يتوقعون بنسبة 65% خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، مقارنة مع 94% قبل أسبوع. وأدى هذا التحول في التوقعات على المدى القريب إلى تعزيز الدولار، وانخفض اليورو إلى 1.1498 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الأول من أغسطس/ آب، بينما سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.312 دولار، بانخفاض 0.13%.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 0.1% إلى 99.99، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. ومع غياب البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب ثاني أطول فترة إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، يتطلّع المستثمرون هذا الأسبوع إلى مصادر البيانات الاقتصادية غير الحكومية، مثل بيانات مؤسّسة "إيه دي بي" عن التوظيف، لقياس متانة الاقتصاد. وأظهرت بيانات صدرت أمس عن الصناعات التحويلية كشف عنها مسح لمعهد إدارة التوريد عن صورة قاتمة لقطاع المصانع، إذ أظهرت انكماش الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثامن على التوالي في أكتوبر/ تشرين الأول مع استمرار تراجع الطلبيات الجديدة.

وقال محللو "إم يو إف جي" في مذكرة "لا توجد نهاية في الأفق للإغلاق، وكلما طال أمده، زادت الآثار الاقتصادية المترتبة عليه"، وأضافوا "يريد باول على الأرجح تجنّب الظهور كما لو أن الأسواق تجبر مجلس الاحتياط الفيدرالي على خفض الفائدة. ما زلنا نرى أن سوق العمل تستدعي المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، ولكن الخطر هو أن يتخطى مجلس الاحتياط الفيدرالي الاجتماعات المقبلة"، وجاء تحول باول نحو التشديد النقدي في وقت غير مناسب للين إذ أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي. ويقترب الين من مستويات تدخلت عندها السلطات اليابانية في الأسواق في عامَي 2022 و2024 لدعم العملة.

وقال توماس ماثيوز رئيس قسم أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ في "كابيتال إيكونوميكس" "في الوقت الحالي، يبدو أن الين ضعيف جداً على أي مقياس تقريباً"، وأضاف "لا يزال المستثمرون أيضاً يتوقعون بعض فرص رفع الفائدة في الاجتماع المقبل. لذا؛ ما لم يقدم بنك اليابان على تشديد سياسته قبل نهاية العام، وهو أمر مستبعد، فإنّ المسار الأكثر ترجيحاً للين هو أن يكون أضعف على المدى القريب".

ولم يشهد الدولار الأسترالي تغيراً يذكر مسجلاً 0.6535 دولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي. وارتفع الدولار الأسترالي 6% تقريباً هذا العام. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة بعد أن أظهرت قراءة مفاجئة للتضخم في الربع الثالث من العام أن تكاليف البناء والخدمات لم تتباطأ كما كان مأمولاً.

(رويترز، العربي الجديد)