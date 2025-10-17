الأسواق اليوم | النفط والدولار يتراجعان والذهب يتجاوز 4300 دولار

- شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا قياسيًا في أسعار الذهب، حيث تجاوزت الأوقية 4300 دولار، مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأميركية والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوع. - انخفضت أسعار النفط بسبب ضبابية إمدادات الطاقة العالمية، مع زيادة مخزونات الخام الأميركية واتفاق الرئيسين الأميركي والروسي على قمة لمناقشة الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى تراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3% أسبوعيًا. - تباين أداء الأسهم العالمية، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية والأميركية، مثل نيكي وستاندرد اند بورز 500، مما يعكس حالة الحذر في الأسواق وسط التوترات التجارية والسياسية.

تباينت حركة الأسواق العالمية اليوم الجمعة، مع صعود الذهب إلى مستوى قياسي تجاوز 4300 دولار للأوقية مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة الأميركية، فيما تراجعت أسعار النفط تحت ضغط وفرة المعروض ومخاوف تباطؤ الطلب. وجاءت التحركات وسط تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين وترقب قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، ما زاد من حالة الحذر في الأسواق العالمية.

الذهب يواصل ارتفاعه متجاوزاً 4300 دولار للأوقية

واصل الذهب ارتفاعه، اليوم الجمعة، متجاوزا مستوى 4300 دولار في طريقه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ 17 عاما، إذ أجج تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين حالة عدم اليقين في السوق، وعززت الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية مكاسب المعدن النفيس. بحلول الساعة 00:40 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4364.79 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما سجل مستوى قياسيا عند 4378.69 دولارا. وارتفع المعدن 8.7% حتى الآن هذا الأسبوع مسجلا أفضل أداء أسبوعي له منذ سبتمبر/أيلول 2008.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 1.6% لتصل إلى 4373.20 دولارا. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 53.97 دولارا للأوقية بعد بلوغها مستوى قياسيا عند 54.35 دولارا في وقت سابق، مقتفية أثر الذهب، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية. وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوع مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتجاوزت مكاسب الذهب، الذي لا يدر عائدا، 65% منذ بداية العام مدفوعة بالتوتر الجيوسياسي والتكهنات القوية بخفض أسعار الفائدة وعمليات شراء من بنوك مركزية وتراجع الاعتماد على الدولار والتدفقات القوية لصناديق الاستثمار المتداولة. وتأثرت معنويات السوق بالتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إذ اتهمت بكين واشنطن بالتسبب في حالة من الذعر تتعلق بالضوابط الصينية على المعادن الأرضية النادرة ورفضت الدعوات إلى إلغاء القيود المفروضة على الصادرات. وعبر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر أمس الخميس عن دعمه لخفض آخر لأسعار الفائدة بسبب مخاوف سوق العمل. ويتوقع المستثمرون خفضا بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع المجلس يومي 29 و30 أكتوبر تشرين الأول، وخفضا آخر في ديسمبر/ كانون الأول.

من ناحية أخرى، اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب

النفط يتراجع وسط ضبابية بشأن الإمدادات

والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس على عقد قمة أخرى بشأن الحرب في أوكرانيا. وواصلت الدول الغربية الضغط على روسيا بشأن مبيعاتها النفطية، وفرضت بريطانيا عقوبات على اثنتين من شركات النفط الكبرى في روسيا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.4% ليصل إلى 1719.55 دولارا وكسب البلاديوم 0.6% إلى 1622.67 دولارا، ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.

انخفضت أسعار النفط قليلا في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية، مع حالة ضبابية تحيط بإمدادات الطاقة العالمية بعد أن اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاجتماع في المجر لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا. بحلول الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.13% إلى 60.98 دولارا للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات أو 0.16% إلى 57.37 دولارا.

على أساس أسبوعي، انخفض الخامان القياسيان 3% تقريبا، ومن أسباب ذلك توقعات وكالة الطاقة الدولية بوفرة المعروض في عام 2026. واتفق ترامب وبوتين أمس الخميس على عقد قمة أخرى بشأن الحرب في أوكرانيا، وهي خطوة مفاجئة جاءت في وقت تخشى فيه موسكو من دعم عسكري أميركي جديد لكييف. وقد يُعقد الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين في بودابست.

ويزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض اليوم الجمعة للضغط من أجل الحصول على مزيد من الدعم العسكري، بما في ذلك صواريخ توماهوك الأميركية بعيدة المدى، بينما ضغطت واشنطن على الهند والصين لوقف شراء النفط الروسي. وقال دانيال هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد في مذكرة "هدأت المخاوف من تقلص الإمدادات بعد الإعلان عن اجتماع ترامب مع بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا".

فيما قالت إدارة معلومات الطاقة أمس الخميس إن مخزونات الخام الأميركية زادت 3.5 ملايين برميل إلى 423.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادتها 288 ألف برميل، وهو ما ضغط على الأسعار. وتعزى الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام إلى حد كبير إلى تراجع استهلاك المصافي بسبب عمليات الصيانة خلال الخريف. وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة إلى 13.636 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. وعند التسوية في الجلسة الماضية، هبط خام برنت 1.37% وخسر الخام الأميركي 1.39%، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من مايو/أيار.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لرويترز أمس الخميس إن الولايات المتحدة والهند أجرتا محادثات تجارية بناءة، مضيفا أن مصافي التكرير الهندية بدأت بالفعل في تقليص وارداتها من النفط الروسي بنسبة 50%. ومع ذلك، قالت مصادر هندية إن الخفض لم يظهر أثره بعد وإنه ربما ينعكس في أرقام الواردات لشهر ديسمبر /كانون الأول أو يناير /كانون الثاني. وذكرت المصادر أن مصافي النفط اشترت بالفعل شحنات للتحميل في نوفمبر/ تشرين الثاني وستصل شحنات منها في ديسمبر/كانون الأول. وأضافوا أن الحكومة الهندية لم تُبلغ شركات التكرير حتى الآن بطلب خفض الواردات من روسيا. ولم ترد وزارة النفط الهندية ولا شركات التكرير الهندية التي تشتري النفط الروسي بعد على طلبات رويترز للتعليق.

تراجع الدولار يدفع المستثمرين نحو الذهب والعملات المشفرة

ظل الدولار متراجعا اليوم الجمعة إذ عززت المناوشات التجارية العالمية ومؤشرات ضعف في الاقتصاد الأميركي التوقعات بمزيد من التيسير النقدي. ويتجه مؤشر الدولار لتكبد أكبر خسارة أسبوعية له في قرابة ثلاثة أشهر مع عرقلة نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية بسبب تواصل إغلاق أنشطة الحكومة الأميركية. وحافظ الين على مكاسبه بعد أن تحدث محافظ بنك اليابان كازو أويدا عن عوامل قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة هذا الشهر. وقال ديلين وو الباحث لدى بيبرستون إن المخاوف المتعددة بشأن التجارة واستقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي والإغلاق الحكومي الأميركي تجعل الدولار عرضة لانخفاض القيمة مع إقبال المستثمرين على الأصول التي لا يمكن أن تخسر قيمتها بسهولة.

وأضاف وو "من الصعب جدا إيجاد سيناريو إيجابي لمؤشر الدولار... ويهرول المستثمرون نحو الذهب والعملات المشفرة والأصول الأخرى للتحوط من المخاطر". ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، ليستقر عند 98.23 في طريقه للانخفاض بنسبة 0.6% هذا الأسبوع، في أكبر سلسلة تراجع ممتدة لخمسة أيام منذ أواخر يوليو/تموز.

تباين أداء الأسهم العالمية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة. وهبط مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 430459 نقطة ، أو 93ر0%، ليصل إلى 31ر47827 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش. كما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 22.53 نقطة، أو 0.70 %، ليصل إلى 3180.89 نقطة.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأميركية على انخفاض في ختام تعاملات اليوم. وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول منخفضا بمقدار 42.10 نقطة، بما يعادل 0.63% ، ليغلق عند 6628.96 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 105.77 نقطة، أي بنسبة 0.47% ، مسجلا 22564.31 نقطة في نهاية التداولات. كما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 298.48 نقطة، أو 0.65% ، لينهي الجلسة عند 45954.83 نقطة.

(رويترز، العربي الجديد)