الأسواق اليوم | النفط مستقر والذهب يرتفع

- استقرت أسعار النفط بعد ارتفاعها السابق، نتيجة تراجع احتمالات الهجوم الأمريكي على إيران، حيث ساهمت الحملة الأمنية في تهدئة الاحتجاجات التي كانت تهدد إمدادات النفط من إيران، أحد أكبر منتجي النفط في الشرق الأوسط. - ارتفعت أسعار الذهب والفضة بشكل ملحوظ، حيث صعد الذهب بنسبة 1.6% والفضة بنسبة 4.4%، مدفوعة بتوجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة وسط التوترات التجارية العالمية. - تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على أوروبا، بسبب الخلاف حول جزيرة غرينلاند، ساهمت في زيادة أسعار المعادن النفيسة الأخرى مثل البلاتين والبلاديوم.

لم يطرأ تغير كبير على أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعدما سجلت ارتفاعاً في الجلسة السابقة، في ظل تراجع احتمالات شن الولايات المتحدة هجوماً على إيران. وجاء ذلك بعد أن أدت حملة قمع دامية للاحتجاجات داخل البلاد إلى تهدئة الاضطرابات المدنية في أحد أكبر منتجي النفط في الشرق الأوسط، وهو ما كان من شأنه تعطيل الإمدادات.

وبحلول الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت ستة سنتات، أو ما يعادل 0.09%، ليصل إلى 64.19 دولاراً للبرميل. كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم فبراير/شباط تسعة سنتات، أو 0.15%، إلى 59.53 دولاراً للبرميل.

ويحل أجل عقد فبراير يوم غدٍ الثلاثاء، فيما سجل عقد مارس/آذار الأكثر نشاطاً 59.39 دولاراً، بزيادة خمسة سنتات أو 0.08%. وكانت الاحتجاجات قد اندلعت على خلفية أزمة اقتصادية حادة، وقال مسؤولون إيرانيون إنها أسفرت عن مقتل خمسة آلاف شخص، قبل أن تسهم الحملة الأمنية في تهدئة الأوضاع.

وبدا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجع عن تهديداته السابقة بالتدخل، إذ قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن إيران ألغت عمليات إعدام جماعية للمتظاهرين، رغم عدم إعلان طهران أي خطط من هذا النوع. وساهم ذلك في تقليص احتمالات التدخل الأميركي الذي كان من شأنه تعطيل صادرات النفط من رابع أكبر منتج في منظمة أوبك.

وقال محلل الأسواق لدى شركة آي.جي، توني سيكامور، في مذكرة إن التراجع السريع في العلاوة السعرية المرتبطة بإيران جاء بعد انحسار المخاوف الجيوسياسية، التي كانت قد دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 12 أسبوعاً. وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق الأميركية مغلقة اليوم بسبب عطلة رسمية.

في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات غير مسبوقة، مع اندفاع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 4670.01 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولاراً. كما قفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 1.8% إلى 4677 دولاراً.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.4% إلى 93.85 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسياً بلغ 94.08 دولاراً. وجاء هذا الارتفاع بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية، على خلفية الخلاف المتعلق بقضية السيطرة على جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك.

وكان ترامب قد تعهد، يوم السبت، بموجة جديدة من الرسوم إلى حين السماح للولايات المتحدة بشراء الجزيرة القطبية الشمالية الشاسعة. أما لجهة المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع البلاتين 1.9% في المعاملات الفورية إلى 2373.08 دولاراً للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.5% إلى 1809 دولارات للأوقية.

(رويترز، العربي الجديد)