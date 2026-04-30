الأسواق اليوم | النفط فوق 125 دولاراً للبرميل والذهب يرتفع

- تعافت أسعار الذهب بعد انخفاضها لأدنى مستوى في شهر، مدعومة بضعف الدولار، حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4566.73 دولاراً للأوقية، وزادت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.4% إلى 4578.50 دولاراً. - قفزت أسعار النفط بعد تقارير عن احتمال عمل عسكري أميركي ضد إيران، مما زاد المخاوف من اضطرابات إمدادات النفط، حيث ارتفع خام برنت إلى أكثر من 125 دولاراً للبرميل. - تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، حيث خسر مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.6%، وانخفض مؤشر كوسبي بنسبة 1.1%، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 0.1%.

تعافت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها في شهر، مدعومة بضعف الدولار، وذلك رغم صعود أسعار النفط الذي أبقى المخاوف قائمة بشأن التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4566.73 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:05 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 31 مارس/آذار في الجلسة السابقة. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.4% إلى 4578.50 دولاراً.

وتراجع الدولار، ما يجعل الذهب المُسعّر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1% في المعاملات الفورية إلى 72.18 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 1.7% إلى 1911 دولاراً، فيما صعد البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1470.40 دولاراً.

النفط فوق 125 دولاراً

قفزت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس احتمال تنفيذ عمل عسكري جديد ضد إيران لكسر الجمود في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، ما فاقم المخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات في إمدادات المنطقة.

وارتفع سعر خام برنت، الوسيط القياسي العالمي، إلى أكثر من 125 دولاراً للبرميل، مع تصاعد المخاوف من عودة الحرب في المنطقة. وزاد خام برنت تسليم يونيو/حزيران، بنسبة 6.2% ليصل إلى125.36 دولاراً للبرميل في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس. كما صعد خام برنت في عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 3.1% ليصل إلى 113.85 دولاراً للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو/حزيران بمقدار 2.42 دولار، أو 2.3%، إلى 109.30 دولارات للبرميل، بعد أن سجلت ارتفاعًا بنسبة 7% في الجلسة السابقة. ويتجه المؤشران لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي. وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي.جي"، في مذكرة: "لا تزال احتمالات التوصل إلى حل قريب للصراع مع إيران أو إعادة فتح مضيق هرمز ضئيلة".

وكتب وارن باترسون وإيوا مانثي، المحللان الاقتصاديان في بنك آي.إن.جي، في مذكرة بحثية لعملاء البنك أن "انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى رفض الرئيس ترامب، بحسب التقارير، مقترح إيران بإعادة فتح مضيق هرمز، مقابل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، أفقد السوق الأمل في أي استئناف سريع لتدفقات النفط".

في أسواق الأسهم، خسر مؤشر نيكاي 225 الرئيسي لبورصة طوكيو للأوراق المالية 1.6% من قيمته إلى 58967.07 نقطة، وانخفض مؤشر كوسبي في بورصة كوريا الجنوبية بنسبة1.1% إلى 6615.51 نقطة. كما تراجع مؤشر بورصة هونغ كونغ بنسبة 1.3% إلى 25772.50 نقطة، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية 0.1% ليصل إلى 41099.99 نقطة.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)